ทรู คว้า 3 รางวัลใหญ่ IAA Awards 2025 ตอกย้ำความเชื่อมั่นตลาดทุน

สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนแห่งประเทศไทย มอบ 3 รางวัลอันทรงเกียรติแก่ ทรู คอร์ปอเรชั่น จากเวที IAA Awards for Listed Companies 2025 ตัดสินจากคะแนนโหวตของนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้จัดการกองทุน ตอกย้ำความเชื่อมั่นอย่างแข็งแกร่งของตลาดทุนต่อการบริหารองค์กรในทุกมิติและทิศทางเชิงกลยุทธ์ของทรู คอร์ปอเรชั่น
สำหรับรางวัลที่ทรู คอร์ปอเรชั่นได้รับ ประกอบด้วยรางวัล Outstanding CEO, Outstanding CFO และ Outstanding Investor Relations สะท้อนความเป็นเลิศทั้งด้านผู้นำองค์กร การบริหารการเงิน ตลอดจนการสื่อสารกับนักลงทุนอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่การผนวกรวมกิจการทรูและดีแทค บริษัทมุ่งยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน ควบคุมต้นทุนและบริหารการเงินอย่างมีวินัย พร้อมเดินหน้าใช้ประโยชน์จาก Synergy ที่เกิดขึ้นควบคู่กับการบูรณาการองค์กรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ตั้งแต่การผนวกรวมกิจการจนถึงไตรมาส 3 ปี 2568 บริษัทสามารถเพิ่ม EBITDA ได้กว่า 7,500 ล้านบาท รายงานผลกำไรสุทธิต่อเนื่อง 3 ไตรมาสติดต่อกันในปี 2568 และประกาศจ่าย เงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การผนวกรวมกิจการ ในไตรมาส 3 ปี 2568
ขณะเดียวกัน การได้รับรางวัล Outstanding Investor Relations ยังตอกย้ำมาตรฐานระดับสูงการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของทรู คอร์ปอเรชั่น ที่เน้นการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และสม่ำเสมอ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจของนักลงทุน และตลาดทุนในระยะยาว นับตั้งแต่การกลับเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายหลังการผนวกรวมกิจการ ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้น 36% จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2569 และเติบโตอย่างโดดเด่นราว 120% ตลอดปี 2567 ส่งผลให้ทรู คอร์ปอเรชั่น ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่มโทรคมนาคมที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นที่สุดในภูมิภาค
ทั้งนี้ การคว้า 3 รางวัลจากเวที IAA Awards for Listed Companies 2025 ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่ชัดเจนสะท้อนความเชื่อมั่นของชุมชนนักลงทุนต่อศักยภาพของทรู คอร์ปอเรชั่น หลังจากการผนวกรวมกิจการทรูและดีแทค ในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีวินัย สร้างผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ตลอดจนมุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว