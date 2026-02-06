AIS 3BB FIBRE 3 - CIB ลุยปราบปรามมิจฉาชีพ ป้องคนไทยจากภัยออนไลน์

AIS 3BB FIBRE3 ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) และสถานีตำรวจภูธรคลองลึก เข้าตรวจค้นโกดังต้องสงสัยในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเบาะแสจากผู้หวังดี และได้ประสานมายัง AIS 3BB FIBRE3 เพื่อร่วมตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิค รวมถึงรูปแบบการใช้งานที่เข้าข่ายผิดปกติ ก่อนเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่
จากการตรวจค้นเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจพบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ถูกดัดแปลงเพื่อรวบรวมสัญญาณอินเทอร์เน็ต และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณเพื่อใช้งานข้ามประเทศ พร้อมตรวจพบการติดตั้งระบบ VPN และอุปกรณ์เชื่อมต่อไปต่างประเทศ ซึ่งเข้าข่ายการลักลอบใช้บริการอินเทอร์เน็ตผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงประสานมายังผู้ให้บริการดำเนินการระงับสัญญาณ และรื้อถอนอุปกรณ์ในจุดเกิดเหตุเพื่อเก็บเป็นของกลางสำหรับการดำเนินคดี
ขณะเดียวกัน CIB อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบผู้เกี่ยวข้อง และสรุปผลของกลางจากการตรวจค้น เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
AIS 3BB FIBRE3 ย้ำภารกิจในการปกป้องคนไทยจากภัยอาชญากรรมออนไลน์ พร้อมเดินหน้าทำงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในการยกระดับการเฝ้าระวังการใช้งานที่เข้าข่ายผิดปกติในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสกัดการนำโครงข่ายไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และสนับสนุนภารกิจป้องกันและปราบปรามแก๊งมิจฉาชีพออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น