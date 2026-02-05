AIS เสริมความพร้อมโครงข่ายดิจิทัล หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ 8 ก.พ.

AIS ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศ พร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับทุกการใช้งานของประชาชน โดยได้เสริมศักยภาพโครงข่ายสื่อสารเต็มกำลัง เพิ่มความพร้อมของเครือข่าย AIS 5G/4G เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่คาดว่าจะเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารและใช้งานดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง ราบรื่นตลอดทั้งวัน
ทั้งนี้ AIS ได้เพิ่มขีดความสามารถของโครงข่ายในพื้นที่สำคัญ ด้วยการขยายสถานีฐานเดิม ติดตั้งสถานีฐานชั่วคราวและสถานีฐานเคลื่อนที่ รวมถึงรถโมบายชุมสาย COW (Cell-On-Wheel) ในจุดที่มีการใช้งานหนาแน่น อาทิ หน่วยเลือกตั้ง โครงการตะวันนาบางกะปิ (ตะวันนา 2), กรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยเลือกตั้งจุดต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมนำระบบ Autonomous Network เข้ามาช่วยให้ทีมวิศวกรสามารถเฝ้าระวัง ดูแล และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
AIS พร้อมเป็นโครงข่ายดิจิทัลที่สนับสนุนภารกิจสำคัญของประเทศ และพร้อมอยู่เคียงข้างการใช้งานของคนไทยในทุกช่วงเวลา