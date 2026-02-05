ทรู คอร์ปอเรชั่น เตรียมความพร้อมเครือข่าย 5G หนุนเลือกตั้ง-ประชามติ 8 ก.พ.

ทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศความพร้อมโครงข่ายสื่อสารทั้ง 5G และ 4G เต็มพิกัด รับมือวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 มุ่งอำนวยความสะดวกประชาชนและสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมดึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาบริหารจัดการเครือข่ายให้ลื่นไหลในพื้นที่ที่มีการใช้งานหนาแน่น
นายคูรัม อัชฟาค หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเครือข่าย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เราได้นำข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานจากการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มาวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อวางแผนรับมือวันเลือกตั้งจริง โดยคาดการณ์ช่วงเวลาที่มีการใช้งานดาต้าและเสียงสูงสุด อยู่ที่ช่วงเปิดหีบ 08.00–11.00 น. และช่วงก่อนปิดหีบ 16.00–17.00 น. รวมถึงช่วงการลุ้นผลคะแนนหลังปิดหีบ
ชู ‘AI’ และ ‘รถโมบายล์’ แก้โจทย์พื้นที่หนาแน่น
จุดสำคัญของการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ คือการนำระบบเครือข่ายอัตโนมัติขั้นสูง (Highly Autonomous Network) มาตรฐาน AN Level 4.0 จาก TM Forum มาใช้งานจริง โดยใช้เทคโนโลยี Intent-Based Operation (IBO) ทำหน้าที่เสมือน "ทีมปฏิบัติการ AI" คอยวิเคราะห์ความหนาแน่นและปรับแต่งสัญญาณแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ลูกค้าทรูและดีแทคใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ทรูยังได้ระดมรถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (COW) เข้าเสริมในจุดเสี่ยงที่คาดว่าจะมีผู้ใช้งานหนาแน่น โดยรถ 1 คันสามารถรองรับการใช้งานพร้อมกันได้กว่า 50,000 คน ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น
- เขตเลือกตั้งทั้ง 33 เขตในกรุงเทพมหานคร
- จังหวัดใหญ่ที่มีฐานผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมาก อาทิ นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี เชียงใหม่ และชลบุรี
- จุดยุทธศาสตร์อื่นๆ เช่น หน่วยเลือกตั้ง, สำนักงานพรรคการเมือง, ศูนย์แถลงข่าว และศูนย์รายงานผลคะแนน
ทั้งนี้ ทรูได้จัดตั้งทีมเฉพาะกิจประจำศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอัจฉริยะ (BNIC) เพื่อมอนิเตอร์สถานการณ์และดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งช่วงก่อน ระหว่าง และหลังวันเลือกตั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสาร การประสานงาน และการรายงานผลการเลือกตั้งของทุกภาคส่วนจะเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด