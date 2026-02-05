AIS หนุนภารกิจสื่อสารทหารชายแดน ลงพื้นที่มอบซิม อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

AIS มุ่งมั่นนำเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยในทุกมิติ ล่าสุดลงพื้นที่อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ มอบซิมการ์ดเพื่อสนับสนุนการสื่อสารให้แก่กำลังพลตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา สังกัดกองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 โดยมี พลตรีสมภพ ภาระเวช ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง
พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า การสื่อสารคือหนึ่งในหัวใจสำคัญของการปฏิบัติภารกิจของทหารแนวหน้า การสนับสนุนจาก AIS ในครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประสานงานและการสั่งการให้เป็นไปอย่างคล่องตัวเท่านั้น แต่ยังเป็นกำลังใจสำคัญให้กับกำลังพลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ห่างไกลครอบครัวอีกด้วย ทั้งนี้ การสนับสนุนดังกล่าวสะท้อนพลังความร่วมมือจากภาคเอกชนที่พร้อมเคียงข้างกองทัพในการดูแลและปกป้องประเทศ
นายวิศรุต พิศาล หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AIS กล่าวว่า AIS ในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายอัจฉริยะ ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารควบคู่กับภารกิจความมั่นคงและความเสียสละของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ซึ่งต้องห่างไกลครอบครัวเพื่อพิทักษ์อธิปไตยและความสงบสุขของประเทศ
ตลอดที่ผ่านมา AIS มุ่งมั่นสนับสนุนภารกิจของกระทรวงกลาโหมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขยายและยกระดับโครงข่ายให้มีความพร้อมรองรับการปฏิบัติงานในทุกสถานการณ์ สำหรับการลงพื้นที่มอบซิมการ์ดในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมความพร้อมด้านการสื่อสารให้แก่กำลังพลในพื้นที่ชายแดน เพื่อให้การประสานงานและการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
พร้อมกันนี้ AIS ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมต่อกำลังใจให้ทหารแนวหน้าและครอบครัว สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างอุ่นใจบนโครงข่ายคุณภาพ
AIS ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับโครงข่ายอัจฉริยะให้ครอบคลุมและมีเสถียรภาพ พร้อมสนับสนุนการสื่อสารสำหรับภารกิจสำคัญของประเทศอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการเชื่อมต่อกำลังใจให้ทหารแนวหน้าและครอบครัว รวมถึงประชาชนในทุกพื้นที่ ให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างอุ่นใจในทุกสถานการณ์บนโครงข่ายคุณภาพของ AIS