Meta - สตช. เปิดหลักสูตร “พลเมืองดิจิทัล 101” ทุกคนเรียนฟรี

Meta ทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และภาคีเครือข่าย เปิดตัวหลักสูตร “พลเมืองดิจิทัล 101”รับวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ ชูนโยบาย “Train-the-Trainer” เสริมอาวุธทางปัญญาให้ครูไทย ถ่ายทอดความรู้เท่าทันกลโกงและ AI สู่เยาวชน เตรียมเปิดเรียนฟรีบน Chula MOOC มีนาคมนี้
เนื่องในโอกาสวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ (Safer Internet Day) ประจำปี 2569 ซึ่งตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ Meta และคณะทำงาน เปิดตัวโครงการ “พลเมืองดิจิทัล 101” (Digital Citizen 101)
นายยิ่งยศ ลีชัยอนันต์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ Facebook ประเทศไทย กล่าวว่า Meta มุ่งมั่นทำงานเชิงรุกรับมือภัยออนไลน์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เราเชื่อว่า 'ครู' คือจุดเริ่มต้นสำคัญของระบบการศึกษา การเสริมทักษะให้ครูจะช่วยลดความเสี่ยงให้เยาวชนและสังคมไทยได้ในระยะยาว พร้อมสนับสนุนการใช้ AI อย่างปลอดภัย
โครงการนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อสร้าง “ภูมิคุ้มกันทางเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน” โดยเน้นบทบาทของครูและอาจารย์ในฐานะผู้ฝึกสอน (Train-the-Trainer) เพื่อกระจายองค์ความรู้สู่เยาวชนและครอบครัว โดยจะเริ่มนำร่องในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน 437 แห่ง ก่อนขยายผลครอบคลุมทั่วประเทศ
สำหรับหลักสูตร “พลเมืองดิจิทัล 101” เป็นหลักสูตรออนไลน์ที่ใช้เวลาเรียนเพียง 2 ชั่วโมง พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ภัยคุกคามไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนในปัจจุบัน เนื้อหาครอบคลุมหัวข้อสำคัญ ได้แก่ 1.การรู้เท่าทันกลโกงออนไลน์ 2.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 3.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 4.การสร้างพฤติกรรมออนไลน์ที่เหมาะสม และ 5.การใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างมีความรับผิดชอบ
โดยความร่วมมือครั้งนี้เกิดจากการผนึกกำลังของหลายภาคส่วน ทั้งกระทรวงดิจิทัลฯ, บช.สอท. (CCIB), ETDA, สมอ., กรมประชาสัมพันธ์, กทม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, NIDA รวมถึงเพจ Drama-Addict
พล.ต.ต. ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ รอง ผบช.กมค. เสริมว่า การใช้บุคลากรทางการศึกษาเป็นแกนกลางกระจายความรู้ ถือเป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยม เปรียบเสมือนการทำน้อยแต่ได้มาก และมีผลอย่างยิ่งในทางยุทธศาสตร์การป้องกัน
ทั้งนี้ หลักสูตร “พลเมืองดิจิทัล 101” จะพัฒนาเสร็จสิ้นในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2569 และเปิดให้เรียนฟรีผ่านแพลตฟอร์ม Chula MOOC โดยเริ่มนำร่องในโรงเรียน กทม. ก่อน และจะเปิดให้ประชาชนทั่วไป ผู้ปกครอง เข้าเรียนเพื่อรับใบประกาศนียบัตรได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2569 เป็นต้นไป