True5G เตรียมจัดงาน TRUE DTAC 5G FANDOM OF SMILE 9 ก.พ.นี้ เสิร์ฟพิเศษ “เฉพาะลูกค้าทรู ดีแทค” เท่านั้น

ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่งานไหนมีชื่อ True 5G งานนั้นจะต้องกลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์! เพราะนี่คือ “ตัวจริง” เรื่อง Fandom Marketing ที่รู้ใจแฟนๆ ที่สุด…เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความฟินที่หาไม่ได้จากที่ไหน กับ ครั้งแรกของการรวมตัวบนเวทีเดียวกัน ของ 4 ศิลปินระดับท็อปแห่งยุค ขวัญใจ Gen Z “เจมีไนน์ – โฟร์ท” และ “ฟอส – บุ๊ค” ที่จะมาสร้างโมเมนต์ประวัติศาสตร์ให้แฟนๆ ได้กรี๊ดสนั่นไอคอนฮอลล์
งานนี้ True 5G พร้อมจัด “UP สัญญาณ UP ความสุขขั้นสุด” ให้ลูกค้าทรู ดีแทค ทุกคนแฮปปี้แบบไม่มีหยุด มอบเอกสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าทรูและดีแทคเท่านั้น ที่จะได้สัมผัสความใกล้ชิดแบบ Exclusive กับเคมีใหม่สุดพิเศษของทั้ง 4 หนุ่มที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเซอร์ไพรส์ยังไม่หมดแค่นั้น! เตรียมพบกับแขกรับเชิญพิเศษ ศิลปินน้องใหม่มาแรง วง “Clo’ver” จาก GMM TV ที่จะมาเสริมทัพความสุขให้แฟนๆ ฟินไปอีกขั้น
ใครที่มีสิทธิ์ในมือบอกเลยว่าคือแต้มบุญสูงมาก! เตรียมตัวไปรับพลังบวกและรอยยิ้มให้ใจฟู 9 ก.พ. นี้ 4 โมงเย็นเป็นต้นไป และกระซิบดังๆ ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น เพราะทรู ดีแทค เตรียมปูพรมกิจกรรมสิทธิพิเศษเอาใจชาวแฟนด้อมให้ฟินยาวๆ ไปอีกตลอดทั้งปี!