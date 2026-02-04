AIS โชว์ผลงานปี 68 กำไร 4.7 หมื่นล้าน วางงบลงทุนปีนี้ 3.5 หมื่นล้าน

AIS เผยผลประกอบการปี 2568 แข็งแกร่ง กวาดรายได้รวมกว่า 2.2 แสนล้านบาท ดันกำไรสุทธิโตกระโดด 37% จากท่องเที่ยวฟื้นและการใช้งานข้อมูลพุ่ง ประกาศจ่ายปันผลพิเศษ 19 บาทต่อหุ้น ย้ำสถานะการเงินแกร่ง เดินหน้าลุย Virtual Bank ในปี 2569
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS รายงานผลประกอบการประจำปี 2568 มีรายได้รวมอยู่ที่ 226,264 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.9% จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 47,886 ล้านบาท เติบโตขึ้นถึง 37% เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยปัจจัยหนุนสำคัญมาจากการเติบโตของรายได้การให้บริการหลักที่เพิ่มขึ้น 6.7% อยู่ที่ 173,316 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่บริษัทตั้งไว้
สำหรับ ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยังคงสร้างรายได้หลักกว่า 130,926 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.8% มีผู้ใช้งาน 5G แตะ 17.9 ล้านราย เพิ่มขึ้นถึง 47% คิดเป็นสัดส่วน 38% ของฐานลูกค้ารวมที่ 46.8 ล้านราย เพิ่มขึ้นสุทธิ 1 ล้านรายในปีที่ผ่านมา ขณะที่ ARPU อยู่ที่ 240 บาท เพิ่มขึ้น 5.5% จากแพ็กเกจราคาสูงและการใช้งาน Data ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 34.6 GB ต่อเดือน
ในส่วนของธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเติบโต 9.6% กวาดรายได้ 32,255 ล้านบาท โดยมีฐานลูกค้าเน็ตบ้านรวม 5.2 ล้านราย และ ARPU ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 530 บาท หลังการควบรวมกับ 3BB และการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพช่วยหนุนกำไรอย่างมีนัยสำคัญ ปิดท้ายที่ธุรกิจลูกค้าองค์กร ทำรายได้ 7,828 ล้านบาท เติบโต 11% จากความต้องการ Cloud, Data Center และโซลูชัน 5G สำหรับภาคธุรกิจ
สำหรับทิศทางในปี 2569 ผู้บริหาร AIS มองเป้าหมายการเติบโตของรายได้จากการให้บริการหลักไว้ที่ 3-5% และ EBITDA เติบโต 2-4% โดยวางงบลงทุน ไว้ที่ 30,000 – 35,000 ล้านบาท เพื่อขยายโครงข่าย 5G และบรอดแบนด์ต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังมีความคืบหน้าสำคัญของธุรกิจ Virtual Bank ภายใต้ชื่อ บริษัท คลิกซ์ แบงก์ จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมทุนกับ KTB และ OR โดยมีเป้าหมายจะเริ่มเปิดให้บริการภายในปี 2569 ซึ่งจะเป็น New S-Curve ใหม่ที่น่าจับตามอง