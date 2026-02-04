LINE MAN RIDE ให้ส่วนลด 15% หนุนคนไทยไปเลือกตั้ง 8 ก.พ.

LINE MAN RIDE หนุนคนไทยไปเลือกตั้ง และออกเสียงประชามติ วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 มอบ ส่วนลดค่าเดินทาง สำหรับผู้ใช้บริการเรียกรถผ่านแอปฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้การเดินทางไปใช้สิทธิเป็นเรื่องสะดวก และช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
สำหรับผู้ใช้บริการ LINE MAN RIDE ประเภท Eco เรียกรถยนต์ส่วนตัวหรือแท็กซี่ และ Bike เรียกรถมอเตอร์ไซค์ เพียงกรอกโค้ด “VOTE” รับส่วนลด 15%* สูงสุด 50 บาทต่อเที่ยว* โดยไม่มีขั้นต่ำ และสามารถใช้สิทธิได้สูงสุด 2 ครั้งต่อผู้ใช้*
การมอบส่วนลดบริการเรียกรถในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจของ LINE MAN RIDE ในการสนับสนุนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และเปิดโอกาสให้ทุกเสียงสามารถเดินทางไปแสดงพลังประชาธิปไตยได้อย่างสบายใจและมั่นใจมากยิ่งขึ้น