ไปรษณีย์ไทย เปิดศูนย์คัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า ส่งคะแนนสู่ 400 เขต โปร่งใส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ไปรษณีย์ไทยผนึก กกต.-กงสุล-ตร. เปิดศูนย์คัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า ลำเลียงคะแนนจากใน-นอกประเทศ สู่ 400 เขต คุมเข้มทุกขั้นตอน ย้ำเลือกตั้ง 2569 โปร่งใส ตรวจสอบได้

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.69 ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทยได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินหน้าสนับสนุนภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติ ประจำปี พ.ศ. 2569 อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการคัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่มีการลงคะแนนแล้ว ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเตรียมส่งมอบไปยังเขตเลือกตั้งปลายทางครบทั้ง 400 เขตทั่วประเทศ ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบที่เข้มงวดในทุกขั้นตอน เพื่อให้กระบวนการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส

ดร.ดนันท์ กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้วทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยขณะนี้ได้ลำเลียงบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าภายในประเทศเข้าสู่ศูนย์ปฏิบัติการคัดแยกเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการกระจายบัตรเลือกตั้งไปยัง 400 เขตเลือกตั้งในทุกภูมิภาค ทั้งนี้ ได้เตรียมทรัพยากรและเครือข่ายขนส่งอย่างรอบด้าน ใช้รถขนส่งเฉพาะกิจกว่า 600 เที่ยว เพื่อเร่งจัดส่งให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยยืนยันว่าการดำเนินงานทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและแผนปฏิบัติงานที่กำหนดร่วมกับ กกต. อย่างเคร่งครัด เพื่อให้บัตรเลือกตั้งทุกใบเข้าสู่กระบวนการอย่างถูกต้อง ตรวจสอบได้ และไม่คลาดเคลื่อน

"ไปรษณีย์ไทยพร้อมปฏิบัติภารกิจด้านโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2569 ในทุกขั้นตอนตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายจาก กกต.โดยยึดมาตรฐานการขนส่งที่เป็นกลาง ปลอดภัย และตรวจสอบได้ เพื่อสนับสนุนให้กระบวนการประชาธิปไตยของประเทศดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนผู้ใช้สิทธิทุกคน" ดร.ดนันท์ กล่าว


ถัดมา นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า กกต. ให้ความสำคัญสูงสุดกับความถูกต้องและความครบถ้วนของบัตรเลือกตั้งทุกใบ โดยเฉพาะบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่ประชาชนได้ใช้สิทธิไปแล้ว ภายหลังการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในประเทศและนอกราชอาณาจักรเสร็จสิ้น บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งหมดได้เข้าสู่กระบวนการจัดการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การรวบรวม การตรวจสอบ การคัดแยก ไปจนถึงการจัดส่งไปยังเขตเลือกตั้งปลายทางทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนับคะแนนในวันเลือกตั้ง

นายแสวง กล่าวว่า การเลือกตั้งปี 2569 เป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนและครอบคลุมหลายรูปแบบ ทั้งการเลือกตั้งในประเทศ การเลือกตั้งล่วงหน้าในและนอกประเทศ รวมถึงการออกเสียงประชามติที่จัดขึ้นในวันเดียวกัน ส่งผลให้ กกต. ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคงและการขนส่ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าทุกคะแนนเสียงจะได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ได้กำหนดมาตรฐานการดำเนินงานอย่างรัดกุม ตั้งแต่การรับบัตรเลือกตั้ง การตรวจสอบ การคัดแยกตามเขตเลือกตั้ง ไปจนถึงการส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกคะแนนเสียงถูกนับอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

ขณะที่ นายมังกร ประทุมแก้ว อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า กรมการกงสุลได้ดำเนินการประสานงานร่วมกับหน่วยงานในประเทศอย่างใกล้ชิด พร้อมติดตามการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยรวม 95 แห่งทั่วโลกแบบเรียลไทม์ ผ่านระบบเฝ้าติดตามการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร หรือ Overseas Voting Monitoring System (OVMS) ตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนถึงขั้นตอนสำคัญในขณะนี้ คือ การขนส่งบัตรเลือกตั้งที่มีการลงคะแนนแล้วกลับเข้าสู่ประเทศไทยภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 ก่อนส่งมอบเข้าสู่ระบบคัดแยกของไปรษณีย์ไทย เพื่อกระจายไปยังหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศต่อไป

นายมังกร กล่าวว่า กรมการกงสุลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิทางการเมืองของคนไทยในต่างประเทศ และพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คะแนนเสียงจากคนไทยทั่วโลกสามารถเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งของประเทศได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และสะท้อนเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริง


ด้านการรักษาความปลอดภัย พลตำรวจโทอุดร ยอมเจริญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สนับสนุนการจัดการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง โดยภายหลังวันเลือกตั้งล่วงหน้า ได้ดูแลความปลอดภัยในกระบวนการคัดแยกและขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่มีการลงคะแนนแล้วอย่างเข้มงวด ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศกว่า 126,000 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การดูแลพื้นที่ศูนย์ประสานงาน ศูนย์คัดแยก การอำนวยความปลอดภัยในเส้นทางการขนส่ง ไปจนถึงการประสานงานกับหน่วยงานด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้การขนส่งบัตรเลือกตั้งไปยังเขตเลือกตั้งปลายทางเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

"สำนักงานตำรวจแห่งชาติยึดหลักความเป็นกลางทางการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของ กกต. และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2569 ดำเนินไปด้วยความสงบเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน" พลตำรวจโทอุดร กล่าว



