ทรูบิสิเนส จุดประกายแนวคิด “Health Scoring” หลอมรวมข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อคนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทรูบิสิเนส ตอกย้ำผู้นำบริการสื่อสารและดิจิทัลโซลูชันครบวงจรสำหรับลูกค้าธุรกิจ เปิดเวทีสัมมนา “Patient Centric Care at Scale – Crafting Healthcare Ecosystem with Data & Tech” ผนวกความรู้และความเชี่ยวชาญทางการแพทย์จากสถาบันการแพทย์ชั้นนำ กับ ศักยภาพผู้นำเทคคอมปานีไทยของ ทรู คอร์ปอเรชั่น ยกระดับความร่วมมือเพื่อพลิกวิถีระบบสาธารณสุขไทยให้เป็น “เชิงรุก” (Proactive Healthcare) โดย ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจองค์กร


บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้เปิดหน้าประวัติศาสตร์สาธารณสุขไทยยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ผ่านการบรรยายในหัวข้อ “From Data to Health Scoring” มีหัวใจสำคัญ คือ “Patient Singularity” ที่หลอมรวมข้อมูลขนาดใหญ่ 1080° เข้ากับ AI และ Human Intelligence เชื่อมโยงข้อมูลในระบบสุขภาพทั้งจากโรงพยาบาลและการใช้ชีวิตประจำวันในมิติต่างๆ เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพได้แบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล พร้อมสร้างนิยามใหม่ของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ด้วยแนวคิด “Health Scoring” ดัชนีสุขภาพที่ทุกคนเข้าถึงได้ ทำให้คนไทยมี Health Literacy และสุขภาพดีถ้วนหน้า


เจาะวิกฤตสุขภาพไทย เมื่อ Genetic ไม่ใช่ปัจจัยเดียวอีกต่อไป

ปัจจุบันพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมกลายเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสุขภาพ สะท้อนจากข้อมูลสถิติที่พบว่า ประชากรไทย 1 ใน 6 กำลังเผชิญปัญหาสุขภาพจากมลพิษ โดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ซึ่งมีระดับสูงกว่าค่ามาตรฐานความปลอดภัยถึง 5-7 เท่า ส่งผลให้ความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจและสุขภาพโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ประชากรไทย 1 ใน 4 ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 3-5% ต่อปี นำโดยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง สะท้อนภาระด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นทั้งในระดับบุคคลและระบบสาธารณสุขของประเทศ นอกจากนี้ ปัญหาสุขภาพจิตยังทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยข้อมูลล่าสุดชี้ว่า จำนวนผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า เมื่อเปรียบเทียบสถิติในปี 2024 กับปี 2025 ที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้เกิดจากพันธุกรรมเพียงอย่างเดียว แต่ยังได้รับแรงกดดันจากปัจจัยรอบด้าน ทั้งความเครียดในชีวิตประจำวัน ความคาดหวังจากครอบครัว ภาระด้านการเรียนและการทำงาน ตลอดจนการแข่งขันทางสังคมที่สูงขึ้น


และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค พบเทรนด์ “Health Conscious” ที่แข็งแกร่งขึ้น โดยในช่วงปี 2025 ต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ สินค้าเกี่ยวกับสุขภาพเติบโตถึง 12% โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องดื่มสุขภาพ ธัญพืช ตลอดจนวัตถุดิบและเครื่องปรุงสำหรับการปรุงอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เช่นเครื่องปรุงรสโซเดียมต่ำ นอกจากนี้ กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ การออกกำลังกายและการเสริมสร้างสมรรถนะร่างกาย (Performance / Exercise) มีการเติบโตอย่างโดดเด่น สะท้อนการลงทุนด้านสุขภาพเชิงรุกของผู้บริโภค

ข้อมูลทั้งหมดนี้ ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยในการพิจารณาเรื่องสุขภาพไม่ได้จำกัดแค่เรื่องพันธุกรรมอีกต่อไป แต่ยังรวมถึง พฤติกรรม สังคม และสภาพแวดล้อม ที่ล้วนส่งผลต่อสุขภาพทั้งสิ้น


“Patient Singularity” ผลลัพธ์การหลอมรวม Data + AI + Human Intelligence เป็นหนึ่งเดียว

ดร.ธีรเดช เผยว่า ทรูบิสิเนสได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และนับเป็นครั้งแรกที่สามารถผสานเทคโนโลยีเข้ากับอัจฉริยภาพของมนุษย์ (Human Intelligence) เพื่อสร้างมุมมองใหม่ในการดูแลสุขภาพแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล ที่เรียกว่า “Patient Singularity” จากการรวมพลัง 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่

Data – ข้อมูล 1080° ใหญ่ที่สุดในไทย ทั้ง Telco Data 360° ไลฟ์สไตล์ การเคลื่อนไหว และการพักผ่อน + Retail Data 360° พฤติกรรมการอุปโภคบริโภคผ่านตะกร้าสินค้า + Health Data 360° ข้อมูลสุขภาพ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดอยู่ภายใต้ความยินยอมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย

AI – วิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลเพื่อหา insight เช่น Leading Pattern หรือ ตัวบ่งชี้ด้านสุขภาพ

Human Intelligence – ภูมิปัญญา ความรู้และความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ ที่นำมาวางกรอบการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ insight ที่ถูกต้องแม่นยำ

ผลลัพธ์จากการรวมพลังนี้ ทำให้สามารถแบ่งกลุ่มคนตามพฤติกรรมและชีวิตประจำวันได้มากถึง 50 กลุ่ม หรือ Fifty Shades of GEN STRONG เจาะลึกเพื่อการขยายผลในการดูแลสุขภาพที่ไม่เพียงเป็นการรักษา แต่สามารถระบุความเสี่ยงเพื่อป้องกันก่อนเกิดโรค ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมสู่การดูแลสุขภาพเชิงรุก ซึ่งจะช่วยลดภาระของแพทย์ และสร้างวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพของคนไทย


เปิดแนวคิด “Health Scoring” ดัชนีคะแนนสุขภาพที่ทุกคนเข้าถึงได้

ดร.ธีรเดช ย้ำว่า “การหลอมรวม Data + AI + Human Intelligence เป็นหนึ่งเดียว เป็นรากฐานของแนวคิด “Health Scoring” ที่ทรูบิสิเนสพัฒนาและอยู่ระหว่างการทดลองใช้เพื่อพิสูจน์ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม โดย Health Scoring มีการคำนวณค่าผ่าน 5 ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่

Sleeping Pattern คุณภาพการนอนหลับ

Physical Activity การเคลื่อนไหวขยับร่างกายในแต่ละวัน

Nutrition Consumption การบริโภค

Preventive Behavior พฤติกรรมที่ลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ

Medical Resilience การปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

โดยสามารถวิเคราะห์เป็นค่าคะแนนสุขภาพของแต่ละบุคคล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยมาตรฐานของคนไทย ช่วยวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงของโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคจากความเครียด หรือโรคไต แม้จะยังไม่มีอาการเจ็บป่วยก็ตาม


มุ่งสู่การแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) และ การป้องกันเชิงรุก (Proactive Health Prevention)

“เป้าหมายของทรู ไม่ใช่เพียงแค่การรวบรวมข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์ แต่คือการสร้างระบบที่มีผู้ป่วยและผู้ที่ยังไม่ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อรู้จักและเข้าใจผู้คนแต่ละคนได้แบบเฉพาะเจาะจง เพื่อช่วยให้แพทย์ตัดสินใจได้แม่นยำขึ้น (Precision Medicine) และเปลี่ยนระบบการดูแลสุขภาพจากการรักษาเมื่อเจ็บป่วย ให้กลายเป็นการดูแลสุขภาพเชิงรุก ป้องกันก่อนเกิดโรค (Proactive Health Prevention) และทำให้คนไทยมี Health Literacy รู้จักและดูแลสุขภาพตนเอง ปรับพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นได้ทุกๆวัน ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยดูแลสุขภาพคนไทย ควบคู่กับการช่วยลดภาระแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงยกระดับระบบสาธารณสุข “เชิงรุก” ให้เกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทย” ดร.ธีรเดช กล่าวทิ้งท้าย


