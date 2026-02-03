AIS ได้รับการประเมิน ESG ระดับสูงจาก MSCI และตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ได้รับการประเมิน MSCI ESG Ratings ในระดับ AA ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูง จัดอยู่ในกลุ่ม ESG Leader โดย AIS เป็น บริษัทโทรคมนาคมไทยรายเดียวที่ได้รับการจัดอันดับในระดับดังกล่าว จาก MSCI (Morgan Stanley Capital International) สถาบันชั้นนำระดับโลกด้านดัชนี การวิจัย และข้อมูลเพื่อการลงทุน สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ที่ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าองค์กรและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันในระดับโลก
นอกจากนี้ AIS ยังได้รับการจัดอันดับ ESG Ratings ระดับ AAA ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เน้นย้ำความแข็งแกร่งของการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ สอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
AIS มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจ” โดยสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ การพัฒนาเทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมผสานนวัตกรรมดิจิทัลเข้ากับการดำเนินงานในทุกมิติ เพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงประจักษ์ ทั้งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การส่งเสริมการเป็นพลเมืองดิจิทัล และการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย
การได้รับการยอมรับจากทั้ง MSCI ในระดับสากล และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระดับประเทศ สะท้อนถึงการบูรณาการ ESG เข้ากับกรอบกลยุทธ์องค์กร โครงสร้างการกำกับดูแล และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ AIS อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว และการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบนโลกดิจิทัล เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ