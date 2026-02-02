โดรนไทย M Solar-X พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมปฏิบัติภารกิจปี 69

กองทัพอากาศไทย ใช้พื้นที่เพจ Royal Thai Air Force โชว์ศักยภาพเร่งเครื่องพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้กองทัพอากาศแข็งแกร่งและล้ำสมัยยิ่งขึ้น ล่าสุดคือความสำเร็จในการพัฒนา "อากาศยานไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์" ที่มีชื่อเต็มว่า M Solar-X UAV
M Solar-X เป็นโดรนพลังงานแสงอาทิตย์ฝีมือคนไทยล้วน พัฒนาโดยหน่วยงานภายในกองทัพอากาศ โดยเฉพาะโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ร่วมกับศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ (ศวอ.ทอ.) และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การผลิตโดย บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI)
ย้อนไปเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา เวลานั้นได้มีการจัดพิธีส่งมอบ M Solar-X จำนวน 4 ระบบ ให้กับกองทัพอากาศอย่างเป็นทางการ โดยมีการบินสาธิตแบบขึ้นลงทางดิ่ง (VTOL) ณ โรงเก็บอากาศยานไร้คนขับ กองบิน 3 อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ที่น่าสนใจคือ ในจำนวน 4 ระบบที่ส่งมอบนี้ แบ่งเป็นรุ่น VTOL ที่ขึ้นลงทางดิ่งจำนวน 3 ระบบ และรุ่นปีกตรึง (fixed-wing) อีก 1 ระบบ โดย M Solar-X ทั้งหมดใช้แผงโซลาร์เซลล์ในการรับพลังงานแสงอาทิตย์ แปลงเป็นไฟฟ้าเพื่อชาร์จแบตเตอรี่และขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ทำให้สามารถบินได้นาน โดยไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม สมรรถนะเด่นคือเพดานบินต่ำแต่เวลาบินยาวนาน เหมาะมากสำหรับภารกิจที่ต้องการความอดทนสูง
ล่าสุดคือ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพอง ได้จัดการฝึก SOLO Flight หรือการบินปล่อยเดี่ยว ให้กับกำลังพล 4 นายที่เข้ารับการฝึก โดยผ่านทั้งการบินเดี่ยวและการฝึกปฏิบัติภารกิจขั้นต้นตามมาตรฐานที่กำหนด การฝึกครั้งนี้ถือเป็นการยืนยันความพร้อม ของทั้งกำลังพลและระบบ M Solar-X อย่างสมบูรณ์ เรียกว่าพร้อมแล้วที่จะนำไปปฏิบัติภารกิจจริงเพื่อประชาชน
ภารกิจหลักของ M Solar-X ได้แก่ การข่าวกรอง (Intelligence) การเฝ้าตรวจและลาดตระเวน (Surveillance & Reconnaissance) และการสนับสนุนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (HADR - Humanitarian Assistance and Disaster Relief)
เช่น การสำรวจพื้นที่ภัยพิบัติ น้ำท่วม ป่าไฟไหม้ หรือแม้แต่การเฝ้าระวังชายแดนและฐานทัพ โดยบินได้นานต่อเนื่องหลายชั่วโมง (ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ระบุว่ารุ่นปีกตรึงบินได้ 4-10 ชั่วโมง รุ่น VTOL ประมาณ 2-4 ชั่วโมง ขึ้นกับเงื่อนไข) น้ำหนักเบา (MTOW ประมาณ 16 กก. สำหรับรุ่น VTOL) แต่ทรงพลังในการส่งภาพเรียลไทม์และครองอากาศยาวนาน ทำให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้จริง และเท่าทันโลกอย่างแท้จริง
ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน 3 กลุ่มงานหลักของ ศวอ.ทอ. ได้แก่ 1. เทคโนโลยีอวกาศ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และควอนตัม 2. อากาศยานไร้คนขับ (UAV) และ 3. งานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR)
ที่สุดแล้ว M Solar-X คืออีกตัวอย่างที่ชัดเจน ว่าไทยเรามีศักยภาพด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศไม่แพ้ใคร เชื่อว่าโอกาสจะงอกเงยขึ้นในทุกเส้นทางที่ลากจากห้องวิจัยสู่สายการผลิต จากการทดสอบสู่การฝึกปฏิบัติจริง และพร้อมนำไปใช้ปกป้องความปลอดภัยของประชาชนทุกคน.