ไปรษณีย์ไทยปี 69 ดัน POSTsible Together สู่แพลตฟอร์มเศรษฐกิจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



'ไปรษณีย์ไทย' เร่งเครื่องปี 69 ดัน 'POSTsible Together' พลิกบทบาทสู่แพลตฟอร์มเศรษฐกิจ ชู Trust Economy เชื่อม SME ชุมชน และดิจิทัลไลฟ์สไตล์ บนโครงข่ายเดียวทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.69 ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทยกำหนดทิศทางการดำเนินงานในปี 2569 เดินหน้าปรับบทบาทจากผู้ให้บริการขนส่งไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสและโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้แนวคิด "POSTsible Together - เป็นไปรฯ ได้ ไปรฯ ด้วยกัน" โดยมุ่งใช้จุดแข็งของเครือข่ายบริการกว่า 50,000 จุดทั่วประเทศ และบุคลากร "พี่ไปรฯ" มากกว่า 25,000 คน เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน และดิจิทัลไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกัน พร้อมทั้งต่อยอดโซลูชันด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยี และบริการข้ามพรมแดน เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและยั่งยืนในระยะยาว

ดร.ดนันท์ กล่าวว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของไทยในปี 2569 ยังคงมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากแรงขับเคลื่อนของการค้าออนไลน์ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการค้าระหว่างประเทศ โดยจากการคาดการณ์ของบริษัทวิจัยและที่ปรึกษาการตลาดระดับนานาชาติ คาดว่าอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยจะเติบโตเฉลี่ยราว 5.95-6.00% ต่อปี ทั้งนี้ ท่ามกลางการแข่งขันที่ทวีความเข้มข้น ไปรษณีย์ไทยจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการขับเคลื่อน "Trust Economy" ซึ่งถือเป็นต้นทุนพื้นฐานที่กำหนดความต่อเนื่องของธุรกิจ ครอบคลุมตั้งแต่ความเชื่อมั่นในระบบ โครงข่าย และบุคลากร ไปจนถึงความปลอดภัยของข้อมูล โดยบริษัทมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ "ความเชื่อมั่น" สามารถแปรเปลี่ยนเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม

ขณะเดียวกัน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วน ไปรษณีย์ไทยจึงขับเคลื่อนองค์กรด้วยแนวคิด "POSTsible Together - เป็นไปรฯ ได้ ไปรฯ ด้วยกัน" อย่างเป็นระบบ สะท้อนบทบาททั้งในฐานะผู้ให้บริการขนส่งหลักของประเทศ และแพลตฟอร์มโอกาสที่เปิดพื้นที่ให้คนไทยเข้าถึงตลาดได้มากขึ้น โดยบริษัทเดินหน้าพัฒนามาตรฐานด้านความเร็วและคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการต่อยอดโซลูชันโลจิสติกส์สำหรับภาคธุรกิจและตลาดเฉพาะกลุ่มแบบครบวงจร ตั้งแต่การขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ สินค้าที่มีความซับซ้อน สินค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ไปจนถึงการขนส่งยา สินค้าแช่เย็น และพัสดุระหว่างประเทศ


ดร.ดนันท์ กล่าวว่า ในปี 2569 ไปรษณีย์ไทยตั้งเป้าสนับสนุนผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะกลุ่ม SME และวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถเข้าถึงตลาดได้กว้างขึ้น ผ่านบริการส่งพัสดุระหว่างประเทศที่ครอบคลุมปลายทางกว่า 200 ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลก ทั้งในรูปแบบบริการด่วนและบริการราคาประหยัด เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสากลอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังเสริมความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจด้วยศักยภาพของเครือข่ายบริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ และประสบการณ์ยาวนานกว่า 143 ปี ซึ่งทำให้องค์กรเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของประชาชนอย่างลึกซึ้ง และสามารถนำไปต่อยอดในการออกแบบบริการและโซลูชันที่ตอบโจทย์ภาคเศรษฐกิจได้จริง โดยบริษัทยังคงเดินหน้าลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

พร้อมกันนี้ ไปรษณีย์ไทยยังมีความชำนาญด้านการขนส่งเฉพาะทางที่ต้องอาศัยความแม่นยำและความน่าเชื่อถือในระดับสูง ซึ่งผู้ให้บริการรายอื่นดำเนินการได้ยาก อาทิ ภารกิจด้านการขนส่งบัตรเลือกตั้งและเอกสารเลือกตั้งทั่วประเทศ การจัดส่งเอกสารราชการและเอกสารสำคัญของรัฐ ตลอดจนภารกิจสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่ต้องอาศัยมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

"องค์กรยังเร่งลงทุนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นบริการด้านดิจิทัลไอดี ระบบบริการผ่านซูเปอร์แอปพลิเคชัน รวมถึงการรองรับไลฟ์สไตล์ใหม่ที่มีอัตราการเติบโตสูง เช่น กลุ่มสัตว์เลี้ยง กลุ่มสุขภาพและความงาม กลุ่มอาหารเฉพาะทาง และสินค้าไลฟ์สไตล์ เพื่อเปิดโอกาสทางรายได้ใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทย และช่วยกระจายการเติบโตทางเศรษฐกิจสู่ทุกพื้นที่ของประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ตามเป้าหมายที่องค์กรวางไว้" ดร.ดนันท์ กล่าว









