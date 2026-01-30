“สามารถ” กางแผนปี 69 ตั้งเป้ารายได้ 1.4 หมื่นล้าน

“วัฒน์ชัย” วางกลยุทธ์ M&A ปลุก New S-Curve ในกลุ่มพลังงาน และเทคโนโลยีการบิน เพื่อให้ ธุรกิจ ‘กลุ่มสามารถ’ ปี 2569 พร้อมตั้งเป้ารายได้รวม 14,000 ล้านบาท คาดหวังกำไร 859 ล้านบาท เผยปีที่ผ่านมาทำรายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปี 2569 จะเป็นปีที่กลุ่มสามารถกลับมาผงาดอย่างแข็งแกร่งที่สุดในรอบ 10 ปี โดยได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของทุกบริษัทลูกและการบริหาร
"ปีนี้จะเป็นปีที่กำไรของกลุ่มดีที่สุดในรอบ 10 ปี เพราะเราแก้ปัญหาค้างคาในอดีตหมดแล้ว ทั้งการพลิกฟื้นของ SDC และความแข็งแกร่งของ SAMTEL กับ SAV ทำให้มั่นใจว่าฐานกำไรจะขยับสูงขึ้นและนิ่งกว่าที่เคยเป็น"
ปัจจุบันกลุ่มสามารถมีงานในมือ (Backlog) สะสม ณ สิ้นปี 2568 ราว 6,500 ล้านบาท และตั้งเป้าประมูลงานใหม่ในปีนี้อีกกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นปีที่กลุ่มบริษัทจะ "Move เร็ว" กว่าทุกปี ภายใต้แนวคิด “Unlock Unlimited Opportunities : พร้อมเติบโตไร้ขีดจำกัด”
เบื้องต้น รายได้จากกลุ่มสามารถ ยังมาจาก 3 กำลังหลัก ไม่ว่าจะเป็น 1.สายธุรกิจ Digital ICT Solutions (SAMTEL) ที่วางเป้ารายได้ 6,500 ล้านบาท หรือเติบโตราว 20% ด้วยการรุกประมูลงานใหม่ 9,000 ล้านบาท เน้น AI, Cyber Security และระบบบริหารการเรียนการสอน (PowerSchool)
ตามด้วย 2. สายธุรกิจ Utilities & Transportations (SAV & TEDA) วางเป้ารายได้ 6,800 ล้านบาท โดยเป็น SAV 2,600 ล้านบาท เติบโต 30% จากสัญญาวิทยุการบินในกัมพูชา สู่การเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์สนามบิน (Airport Solutions) เช่น ระบบ FOD ตรวจหาวัตถุแปลกปลอมบนรันเวย์ ส่วน TEDA รุกงานสถานีไฟฟ้าอัจฉริยะ (Digital Substation) ด้วย Backlog ที่แข็งแกร่งกว่า 3,800 ล้านบาท
ปิดท้ายที่ 3. สายธุรกิจ Digital Communications (SDC) เป้ารายได้ 900 ล้านบาท เติบโต 57% หลังพลิกฟื้นมีกำไรต่อเนื่อง 6 ไตรมาส เดินหน้ารุกตลาดวิทยุสื่อสารดิจิทัล (Digital Trunk Radio) ในกลุ่มการแพทย์ฉุกเฉินและหน่วยงานความมั่นคงชายแดน
"เราจะเน้นเรื่อง M&A มากขึ้น ไปดูธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ไอที และสนามบิน เพื่อนำ Know-how ใหม่ๆ เข้ามาเสริมทัพ เราไม่ต้องการเดินคนเดียวแต่จะหาพันธมิตรที่พร้อมเติบโตไปด้วยกัน เพื่อสร้าง New S-Curve ให้กับกลุ่มอย่างรวดเร็ว"
ขณะเดียวกัน ยังมั่นใจว่าปี 2569 จะเป็นปีทองของกลุ่มสามารถ เพราะผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าแม้เศรษฐกิจจะชะลอตัวหรือการเมืองไม่แน่นอน แต่กลุ่มสามารถยังยืนหยัดได้ และพร้อมจะเติบโตแบบก้าวกระโดด