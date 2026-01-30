ยอด iPhone - บริการ ส่ง Apple สร้างสถิติรายได้ใหม่ประจำไตรมาส

Apple ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2026 (สิ้นสุดวันที่ 27 ธันวาคม 2025) เผยตัวเลขรายได้ 1.438 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า พร้อมสร้างสถิติกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 2.84 ดอลลาร์สหรัฐ เติบโตขึ้น 19%
Tim Cook ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Apple ระบุว่า ผลประกอบการในไตรมาสนี้โดดเด่นกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก โดยเฉพาะ iPhone ที่ทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์จากความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกที่มีอย่างล้นหลามในทุกภูมิภาค
ขณะที่ธุรกิจ Services หรือบริการต่าง ๆ ยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักในการสร้างรายได้ โดยเติบโตขึ้น 14% จากปีก่อนหน้า นอกจากนี้ Apple ยังประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญด้วยจำนวนอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานอยู่ (Installed Base) ทั่วโลกพุ่งทะลุ 2.5 พันล้านเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ด้าน Kevan Parekh ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) คนใหม่ เผยว่าความแข็งแกร่งของอัตรากำไรส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเกือบ 5.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมประกาศจ่ายปันผล 0.26 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์