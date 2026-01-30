Synology ปลดล็อกค่าพื้นที่เก็บไฟล์แพง เปิดตัว BeeStation Plus คลาวด์ส่วนตัวจุ 8TB เจาะตลาดโฮมยูส-ครีเอเตอร์

อีกเทคโนโลยีที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังปวดหัวกับค่า Cloud Storage ที่จ่ายไปทุกเดือน ล่าสุด "ซินโนโลจี้" (Synology) เปิดตัว BeeStation Plus คลาวด์ส่วนตัวความจุ 8TB เจาะตลาดโฮมยูสและครีเอเตอร์ เชื่อคืนทุนค่าคลาวด์ใน 2 ปี
นางสาวธัชวรรณ ชินชนากานต์ หัวหน้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท ซินโนโลจี้ จำกัด ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยได้เข้าสู่ "ยุคข้อมูลล้นมือ" โดยปัจจุบันคนไทยต้องจ่ายค่า Cloud Storage เฉลี่ยเดือนละ 350-399 บาท หรือปีละ 4,200-4,800 บาท สำหรับแพ็กเกจ 2TB ขณะที่ราคาบริการคาดว่าจะพุ่งสูงขึ้นอีก 20% ในปีหน้า ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จึงกลายเป็น "ภาษีความทรงจำ" ที่เป็นภาระระยะยาว และหากหยุดจ่าย ข้อมูลสำคัญทั้งหมดจะถูกจำกัดการเข้าถึงทันที
"ปัจจุบันทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยได้เข้าสู่ "ยุคข้อมูลล้นมือ" ซึ่งมาพร้อมกับต้นทุนที่มองไม่เห็นและกลายเป็นภาระรายเดือนในระยะยาว"
Synology มองตัวเองเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านระบบจัดเก็บข้อมูล การส่ง BeeStation Plus นวัตกรรม Private Cloud ลงสู่ตลาดนั้นมีจุดขายเพื่อแก้ปัญหาที่ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระค่าบริการคลาวด์ที่พุ่งสูงขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นต้นทุนที่มองไม่เห็นและกลายเป็นภาระรายเดือนในระยะยาว
Synology ชี้ว่าการที่เทคโนโลยีการบันทึกภาพและวิดีโอพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปริมาณข้อมูลของสมาชิกในบ้าน (Home Use) และเหล่าครีเอเตอร์ ซึ่งถือเป็นอาชีพมาแรงของยุคนี้ กำลังขยายตัวจนกลายเป็น "สินทรัพย์ดิจิทัล" ที่มีมูลค่าสูง ทำให้ผู้บริโภคต้องเผชิญกับความท้าทายจากบริการคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) ที่เริ่มปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริการ โดยแพ็กเกจฟรีที่เคยมีเริ่มทยอยหายไป และถูกแทนที่ด้วยโมเดลธุรกิจที่ผู้ใช้ต้องจ่ายค่าเช่าเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นทุกปี ตามความต้องการพื้นที่จัดเก็บที่ขยายตัว
สำหรับ BeeStation Plus นั้นนำเสนอทางเลือกใหม่ด้วยการเปลี่ยนผู้ใช้จากสถานะ "ผู้เช่า" เป็น "เจ้าของ" ฮาร์ดแวร์ส่วนตัวอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยราคาเริ่มต้น 8,699 บาท สามารถคืนทุนได้ภายในไม่ถึง 2 ปี และให้พื้นที่จัดเก็บมากกว่าถึง 2 เท่าในราคาที่คุ้มค่ากว่าระยะยาว
ฟีเจอร์เด่นของ BeeStation Plus คือการ Plug-and-Play เริ่มต้นใช้งานได้ง่ายเพียงเสียบปลั๊กและเชื่อมต่อระบบ ไม่ต้องมีความรู้ด้านเครือข่าย โดยจัดการข้อมูลด้วย AI ในตัว คัดแยกรูปภาพตามใบหน้า วัตถุ และสถานที่แบบอัตโนมัติ
นอกจากนี้ยังรองรับได้สูงสุด 8 บัญชีผู้ใช้ มีพื้นที่ส่วนตัวแยกชัดเจน เหมาะสำหรับครอบครัวและทีมครีเอเตอร์ เชื่อมต่อ Plex Media Server สตรีมมิงวิดีโอไปยังทีวี แท็บเล็ต และสมาร์ตโฟนได้สะดวก
ในด้านความปลอดภัย BeeStation Plus มาพร้อมมาตรฐาน 3-2-1 Backup ครบวงจร ได้แก่ บริการ BeeProtect สำรองข้อมูลบนคลาวด์ฟรี 3 เดือน และ Acronis True Image Essentials ใบอนุญาตฟรี 3 ปี สำหรับสำรองข้อมูลจากคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ
ที่สุดแล้ว BeeStation Plus ถูกคาดหวังว่าจะเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้งานทั่วไปและครีเอเตอร์ไทยทวงคืนสิทธิ์การเป็นเจ้าของข้อมูลและบริหารจัดการค่าใช้จ่าย IT ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว.