ฟูจิฟิล์มฯ ลุยยุทธศาสตร์ 2026 ชู Generative AI ขับเคลื่อน Digital Transformation

ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) ประกาศยุทธศาสตร์ ปี 2026 ลุยยกระดับ FUJIFILM IWpro ด้วย Generative AI และ OCR ที่แปลงเอกสารไร้โครงสร้างเป็นข้อมูลดิจิทัลได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าเทมเพลตล่วงหน้า ชี้ท่ามกลาง GDP ไทยที่คาดว่าจะเติบโตเพียง 1.8% ฟูจิฟิล์มฯ ยังคงรักษาระดับรายได้และเพิ่มกำไร 4% คาดมูลค่าตลาด Digital Transformation และโครงสร้างพื้นฐาน IT ในไทยขยายตัวแตะ 4.89 แสนล้านบาทภายในปี 2573
มาซาอากิ ยานากิย่า ประธาน บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานว่า ในปีงบประมาณ 2568 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ ท่ามกลางสภาวะตลาดที่ท้าทาย โดยตั้งเป้าปิดงบปีด้วยการรักษาระดับรายได้ พร้อมเพิ่มสัดส่วนกำไรจากการดำเนินธุรกิจเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
“ฟูจิฟิล์มไม่ได้เป็นเพียงผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์แต่เป็นผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรผ่าน Digital Transformation ด้วยการนำข้อมูลและนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลกำไร แต่ยังเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับทุกอุตสาหกรรมและบุคลากรในทุกระดับ” มร. มาซาอากิ กล่าว
*** One-Stop ครบวงจร
ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ประเทศไทย เป็นบริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมธุรกิจเครื่องพิมพ์และดิจิทัลเวิร์คโฟลว์ระดับโลก การวางยุทธศาสตร์ปี 2026 เพื่อก้าวสู่ One-Stop DX Partner เต็มรูปแบบนั้นเกิดขึ้นบนตั้งเป้าพร้อมขับเคลื่อนองค์กรไทยด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อนำเสนอดิจิทัลโซลูชันแบบครบวงจร
ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนและ GDP ไทยที่คาดว่าจะเติบโตเพียง 1.8% ในปีนี้ ฟูจิฟิล์มยังคงสามารถรักษาการเติบโตได้อย่างมั่นคง ด้วยกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นและพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย โดยมุ่งเป็นมากกว่าผู้ให้บริการ แต่เป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่ลูกค้าไว้วางใจ
ไฮไลต์สำคัญของบริษัทในช่วงปี 2569 คือการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI ลิขสิทธิ์ของฟูจิฟิล์มฯ ครอบคลุม 5 แกนหลัก ตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การสนับสนุนการตัดสินใจ ไปจนถึงการปรับแต่งระบบอุปกรณ์อัจฉริยะ
ล่าสุด บริษัทได้ยกระดับซอฟต์แวร์เรือธง FUJIFILM IWpro เป็นแพลตฟอร์ม Workspace บนคลาวด์ นำเทคโนโลยี Generative AI และ OCR มาแก้ปัญหาข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น ใบเสร็จ ใบสั่งซื้อ ให้แปลงเป็นข้อมูลดิจิทัลที่แม่นยำและพร้อมเชื่อมต่อระบบ ERP ได้ทันที
มร.ฮายาโตะ ซึโบอิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่ามูลค่า Digital Transformation และโครงสร้างพื้นฐาน IT ในไทยจะขยายตัวแตะ 4.89 แสนล้านบาทภายในปี 2573 ด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ย 9.30% ต่อปี ขณะที่ตลาด AI คาดว่าจะเติบโต 20-25% ต่อปี อย่างไรก็ตาม ปี 2568 ถือเป็นหนึ่งในปีที่ท้าทายที่สุดของบริษัทฯ ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่เป็นไปอย่างระมัดระวัง สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวและเติบโตในอัตราที่จำกัด ขณะเดียวกันการแข่งขันด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในตลาดมีความเข้มข้นสูง โดยมีผู้เล่นจากหลากหลายประเทศเข้ามาแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
"วันนี้ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น กำลังก้าวข้ามบทบาทจากการเป็นผู้ขายเครื่องพิมพ์ สู่การเป็น One-Stop DX Partner อย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งสร้างคุณค่าใหม่ให้กับลูกค้าผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรและนวัตกรรมที่ช่วยเปลี่ยนความท้าทายทางธุรกิจให้เป็นโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน"
นางสาวธีรยา สุขมาก ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารการตลาด เผยว่าฟูจิฟิล์มฯ ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนผ่านแผน SVP2030 โดยตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 50% ภายในปี 2030 โดยมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจที่สร้างคุณค่าและผลกระทบเชิงบวกให้แก่ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน และสังคมโดยรวม เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างเป็นระบบ
"ระยะแรก เรามุ่งผลักดันการทำงานไร้กระดาษ (Paperless) ภายใต้บทบาทผู้ให้บริการโซลูชันดิจิทัล (DX Solution Provider) จากนั้นจะต่อยอดสู่การเสริมความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานไอทีและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านการทำหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัลโซลูชัน (Digital Solution Consultant) ให้กับลูกค้าองค์กร".