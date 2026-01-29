ผ่าเทคนิก "เรือเหาะกังหันลม" ผลิตไฟชาร์จรถ EV เกิน 30 คันใน 1 ชั่วโมง

จีนกำลังเขียนนิยามใหม่ของการผลิตพลังงานสะอาด ด้วยนวัตกรรมที่ฟังดูเหมือนออกมาจากหนังไซไฟ นั่นคือ S2000 Stratosphere Airborne Wind Energy System โรงไฟฟ้าลอยฟ้าที่สามารถลอยอยู่บนท้องฟ้าสูงถึง 2,000 เมตร และส่งกระแสไฟฟ้าลงมาให้ผู้คนใช้บนพื้นดินได้จริง
***เปิดตัวนวัตกรรม S2000 SAWES
S2000 Stratosphere Airborne Wind Energy System (SAWES) คือกังหันลมลอยฟ้า ที่เป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่ลอยสูงจากพื้นดินหลายพันเมตร ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Linyi Yunchuan (Sawes Energy Technology) จากประเทศจีน
ลักษณะและการทำงานที่สำคัญของ SAWES แบ่งได้เป็น 5 ด้าน ด้านแรกคือลักษณะกังหันลมกึ่งเรือเหาะ เพราะรูปลักษณะเป็นเรือเหาะขนาดมหึมา ยาว 60 เมตร กว้าง 40 เมตร และสูง 40 เมตร เทียบได้กับขนาดครึ่งสนามฟุตบอล ใช้ก๊าซฮีเลียมช่วยในการยกตัวขึ้นสู่ท้องฟ้า
ด้านที่ 2 คือระดับความสูง SAWES สามารถลอยตัวขึ้นไปได้สูงถึง 2,000 เมตร ซึ่งเป็นระดับที่มีกระแสลมแรงและเสถียรกว่าลมระดับพื้นดินถึง 27 เท่า
ด้านที่ 3 คือกำลังการผลิต SAWES มีกำลังผลิตไฟฟ้าสูงสุด 3 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งเพียงพอต่อการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสเปกสูงได้ประมาณ 30 คันในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง
ด้านที่ 4 คือการเชื่อมต่อ ระบบจะส่งไฟฟ้ากลับลงมายังพื้นดินผ่านทางสายเคเบิล ซึ่งที่ผ่านมา SAWES ได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นระบบลมลอยฟ้าแห่งแรกของโลกที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid) ได้สำเร็จในเดือนมกราคม 2026
ด้านที่ 5 คือจุดเด่นสำคัญโดยรวม ทั้งการติดตั้งเร็ว เพราะ SAWES สามารถสูบลมและปล่อยขึ้นสู่ฟ้าได้ภายในเวลาเพียง 8 ชั่วโมง และยังประหยัดพื้นที่ โดย SAWES ไม่ต้องสร้างเสาสูงหรือฐานรากขนาดใหญ่เหมือนกังหันลมทั่วไป เหมาะสำหรับใช้งานในเขตเมือง พื้นที่ห่างไกล หรือพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
เบื้องต้น S2000 Stratosphere Airborne Wind Energy System ถูกรายงานว่าเป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังลมจากชั้นบรรยากาศที่จีนเพิ่งประสบความสำเร็จในการทดสอบเมื่อไม่นานมานี้ ณ มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ
***เรือเหาะผสมกังหันลม
จากการทดสอบ สิ่งที่ทำให้ SAWES พิเศษคือการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีเรือเหาะกับกังหันลม โดยลอยอยู่บนท้องฟ้าเพื่อจับลมที่แรงกว่าและเสถียรกว่าลมบนพื้นดิน ซึ่งตามหลักการแล้ว ระดับที่ยิ่งสูงขึ้นไปบนท้องฟ้า ลมก็จะยิ่งแรงและสม่ำเสมอมากขึ้น ไม่มีอาคาร ไม่มีภูเขา ไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ มาบดบังกระแสลม
The world's first MW-class S2000 Stratosphere Airborne Wind Energy System (SAWES) for urban use has successfully completed a test flight in Yibin, southwest China’s Sichuan Province. During the test, the system ascended to an altitude of 2,000 meters, generating and feeding 385… pic.twitter.com/7C9cOvehEg— China Science (@ChinaScience) January 13, 2026
Weng Hanke ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของบริษัท Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology อธิบายว่าหลักการพื้นฐานของโรงไฟฟ้าลอยฟ้านี้เหมือนกับกังหันลมทั่วไป คือใช้พลังลมหมุนใบพัดเพื่อผลิตไฟฟ้า แต่จุดต่างคือการผลิตไฟฟ้าเกิดขึ้นบนท้องฟ้า ไม่ใช่บนพื้นดิน จากนั้นก็ส่งกระแสไฟฟ้าผ่านสายเคเบิลพิเศษลงมายังสถานีภาคพื้นดิน
ในการทดสอบล่าสุดนี้ SAWES รุ่น S2000 ขึ้นสู่ความสูง 2,000 เมตรใช้เวลาประมาณ 30 นาที และสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 385 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือ ระบบนี้ได้เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าหลักของประเทศสำเร็จ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของโลกที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังลมชั้นสูงสามารถป้อนไฟเข้าสู่ระบบไฟฟ้าหลักได้ ดังนั้น เรือเหาะกังหันลมนี้จึงไม่ใช่แค่การทดลองในห้องแล็บ แต่พิสูจน์แล้วว่าเทคโนโลยีนี้พร้อมใช้งาน
เมื่อถามถึงความท้าทายทางเทคโนโลยีที่ต้องเอาชนะ Weng ย้ำว่าทีมงานต้องสร้างความก้าวหน้าในสองด้านสำคัญ ด้านแรกคือการออกแบบบนฐานของอากาศพลศาสตร์และโครงสร้างของยานบินขนาดใหญ่ที่มีรูปทรงไม่ธรรมดา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทีมได้พัฒนาขึ้นเอง
ด้านที่ 2 คือการส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูงผ่านสายเคเบิลจากท้องฟ้าลงมาภาคพื้นดินด้วยประสิทธิภาพสูง โดยรักษาน้ำหนักของระบบให้เบาที่สุด ทั้งหมดนี้ทำให้ SAWES เป็นเทคโนโลยีที่ต้องใช้ความรู้หลายสาขามาบูรณาการกัน ตั้งแต่วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า วัสดุศาสตร์ ไปจนถึงการควบคุมระบบอัตโนมัติ
นอกจากผลิตไฟฟ้าแล้ว SAWES ยังทำอะไรได้อีกหลากหลาย โดย Weng อธิบายว่านอกจากการส่งไฟฟ้าเข้าโครงข่ายหลักแล้ว ระบบนี้ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ ได้อีกด้วย เหมือนกับการมีสถานีสื่อสารลอยฟ้าที่สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ตรวจวัดคุณภาพอากาศ หรือแม้กระทั่งเฝ้าระวังพื้นที่กว้างใหญ่จากมุมสูง
สรุปแล้ว SAWES เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่จีนเรียกว่า "Low-altitude Economy" หรือเศรษฐกิจระดับความสูงต่ำ ซึ่งหมายถึงการใช้ประโยชน์จากพื้นที่บนท้องฟ้าในระดับความสูงไม่ถึงระดับที่เครื่องบินบินผ่าน เชื่อว่าในอนาคต เราอาจจะเห็น SAWES ลอยอยู่เหนือเมืองใหญ่ ทำหน้าที่หลายอย่างพร้อมกัน ทั้งผลิตไฟฟ้าสะอาด เป็นสถานีสื่อสาร และตรวจวัดสภาพแวดล้อม
New unreal airborne wind turbines that float to harness high-altitude winds are being used in China.
Though already the world’s top, China’s ambitious green energy pace has never decreased. pic.twitter.com/goDQD17BE7— Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) January 9, 2026
ในด้านการผลิตไฟฟ้า แม้ว่าตอนนี้จะยังอยู่ในระยะทดสอบ แต่ศักยภาพในอนาคตนั้นน่าสนใจมาก โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีพื้นที่จำกัด และการติดตั้งกังหันลมแบบดั้งเดิมทำได้ยาก ดังนั้น SAWES อาจจะเป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยให้เมืองสามารถผลิตพลังงานสะอาดได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากภายนอก
***จีนผงาดยักษ์พลังงานหมุนเวียน
การพัฒนา SAWES นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ที่จีนกำลังผลักดันในด้านพลังงานหมุนเวียนอย่างจริงจัง
ข้อมูลจาก National Energy Administration ของจีนเปิดเผยว่า ณ สิ้นปี 2025 กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและพลังงานแสงอะหยวมรวมกันของจีนทะลุ 1,840 กิกะวัตต์เป็นครั้งแรก แยกเป็น พลังงานแสงอาทิตย์ 1,200 กิกะวัตต์ เพิ่มขึ้น 35 เปอร์เซ็นต์ และพลังงานลม 640 กิกะวัตต์ เพิ่มขึ้น 23 เปอร์เซ็นต์ จากปีก่อนหน้า
2 พลังงานนี้กลายเป็นแหล่งพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในจีน โดยกำลังการผลิตจากลมและแสงอาทิตย์ของจีนในตอนนี้คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 47 เปอร์เซ็นต์ของกำลังการผลิตทั้งหมด
และที่สำคัญ ในไตรมาสแรกของปี 2025 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่กำลังการผลิตจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์รวมกันแซงหน้ากำลังการผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
สำหรับโรงไฟฟ้าลอยฟ้าอย่าง SAWES ท้องฟ้าอาจจะกลายเป็นพื้นที่ใหม่สำหรับการผลิตพลังงานสะอาด ซึ่งจีนได้นำหน้าโลกไปรอก่อนใครแล้ว.