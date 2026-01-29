AIS เป็นสื่อกลางมอบเงินบริจาค จาก AIS Points 2.3 ล้านบาท ให้ 8 องค์กรการกุศล

AIS ตอกย้ำพันธกิจในการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นพลังขับเคลื่อนสังคม ผ่านโครงการ “ปันพอยท์ เติมสุข เพิ่มบุญอิ่มใจ” โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนคะแนนสะสม AIS Points ให้กลายเป็น “คะแนนบุญ” เพื่อบริจาคสนับสนุนมูลนิธิและองค์กรการกุศลต่างๆ ได้อย่างสะดวกผ่านแอปพลิเคชัน myAIS
โดยล่าสุด AIS พร้อมส่งมอบเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 2,313,074 บาท ให้แก่ 8 องค์กรการกุศล ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่, มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ, สภากาชาดไทย, มูลนิธิรามาธิบดีฯ และโรงพยาบาลขอนแก่น
ยอดเงินบริจาคดังกล่าวเกิดจากการให้ลูกค้าเปลี่ยนคะแนน AIS Points เป็นเงินบริจาค (ทุก 1 คะแนน = 10 สตางค์) ตั้งแต่ระยะเวลา 1 มิถุนายน 2568 – 31 ธันวาคม 2568 สะท้อนพลังน้ำใจของลูกค้าที่ร่วมกันส่งต่อโอกาส ความหวัง และการช่วยเหลือไปยังภาคส่วนต่างๆ ของสังคม ผ่านคะแนนจากการใช้งานบริการ AISในชีวิตประจำวัน
นางสาวโอปอล เลิศอุทัย หัวหน้าฝ่ายงานประสบการณ์และความผูกพันลูกค้า AIS กล่าวว่า AIS ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างมาก ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปัน ภายใต้แนวคิด ‘ใช้พอยท์ให้เกิดคุณค่าต่อสังคม’ โดยทุกคะแนนที่ถูกเปลี่ยนเป็นคะแนนบุญ ไม่เพียงช่วยสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิและองค์กรการกุศลต่างๆ แต่ยังสะท้อนพลังความตั้งใจร่วมกันระหว่างลูกค้าและ AIS ในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืน
AIS เชื่อว่าดิจิทัลแพลตฟอร์มสามารถเป็นสื่อกลาง และเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงผู้คนและขยายโอกาสการให้ได้อย่างทั่วถึง โครงการ ‘ปันพอยท์ เติมสุข เพิ่มบุญอิ่มใจ’ จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในการทำความดีได้ง่ายๆ ผ่านการใช้คะแนนจากการใช้งานบริการ AIS ในชีวิตประจำวัน และนอกจากการสนับสนุนองค์กรด้านสุขภาพและโรงพยาบาลเป็นหลักแล้ว
ในปี 2569 AIS ยังคงมุ่งมั่นต่อยอดโครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายการสนับสนุนไปยังมูลนิธิด้านสัตว์และสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม สอดคล้องกับความเชื่อที่ว่าคุณภาพชีวิตที่ดีต้องครอบคลุมถึงสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคม เพื่อร่วมกันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับสังคมในทุกมิติ
ผู้ที่สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อพลังการให้ โดยเปลี่ยน AIS Points เป็นเงินบริจาคผ่านแอปพลิเคชัน myAIS ได้อย่างสะดวก เพียงเลือกโครงการ “ปันพอยท์ เติมสุข เพิ่มบุญอิ่มใจ” ตั้งแต่ 1 มกราคม 2569 – 31 ธันวาคม 2569 หรือสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ รวมถึงรายชื่อองค์กรการกุศลที่เข้าร่วมได้ที่แอป myAIS หรือเว็บไซต์ www.ais.th