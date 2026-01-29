ทรู ดีแทค ชวนลุ้นบินฟรีมาเก๊า 1 สิทธิ์ต่อเดือน ไม่ต้องช้อป ไม่ต้องซื้อแพ็กฯเพิ่ม

ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนและการเริ่มต้นศักราชใหม่อย่างยิ่งใหญ่ ทรู ดีแทค สานต่อความสำเร็จของแคมเปญ True Exclusive Trip: Magic Macau ด้วยแคมเปญพิเศษรับปีม้าเฮง 2569 ชวนลูกค้าร่วมลุ้นเดินทางสู่ “มาเก๊า” ดินแดนแห่งศรัทธาและความมั่งคั่ง เพื่อเข้าร่วมพิธีมงคลสำคัญ “พิธีเปิดทรัพย์ ยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม” พิธีศักดิ์สิทธิ์ที่จัดขึ้นเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพิธีมงคลยิ่งใหญ่ของมาเก๊า เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมดวงด้านการเงิน เปิดทางความมั่งคั่ง ให้เงินทองไหลมาเทมา จัดขึ้นหลังวันตรุษจีน 26 วัน
โดยในปีนี้ลูกค้าทรูและดีแทคมีสิทธิ์ร่วมลุ้น ทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ 3 วัน 2 คืน เดินทางระหว่างวันที่ 13–15 มีนาคม 2569 จำนวน 10 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) ร่วมพิธีเปิดทรัพย์ ณ วัดเจ้าแม่กวนอิม มาเก๊า โดยมีซินแสชื่อดังเป็นผู้นำพิธีอย่างใกล้ชิด ร่วมลุ้นความเฮงได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ผ่านช่องทาง Facebook TrueYou และ dtac reward
อย่าปล่อยให้ดวงเฮงผ่านไปเฉยๆ คลิกรับสิทธิ์ที่ https://s.true.th/3aCz/Macau
ลูกค้าทรูและดีแทค ลุ้นฟรี 1 สิทธิ์ต่อเดือน โดยไม่ต้องช้อป ไม่ต้องซื้อแพ็กเกจเพิ่มเติม พร้อมรับโค้ดส่วนลดทรูคอฟฟี่ 50%
เพิ่มโอกาสลุ้นได้ไม่จำกัด ด้วยการใช้ทรูพอยท์และดีแทคคอยน์แลกสิทธิ์ลุ้นเพิ่ม ดังนี้
• 3 ทรูพอยท์ หรือ 15 คอยน์ รับ 1 สิทธิ์
• 30 ทรูพอยท์ หรือ 150 คอยน์ รับ 35 สิทธิ์
• 90 ทรูพอยท์ หรือ 450 คอยน์ รับ 350 สิทธิ์
• พิเศษ! ลูกค้า True Black และ dtac PLATINUM BLUE MEMBER แลก 90 ทรูพอยท์ หรือ 450 คอยน์ รับเพิ่มเป็น 400 สิทธิ์
หรือแลกแพ็กเน็ต ก็ได้รับสิทธิ์ลุ้นเพิ่ม เพียงใช้ 10 ทรูพอยท์ 50 คอยน์ แลกเน็ต 1GB 24 ชั่วโมง หรือ แลกเน็ต 3GB 1 วัน รับเลย 1 สิทธิ์ลุ้นฟรี
ทั้งนี้ผู้โชคดียังได้ร่วมเปิดประสบการณ์สุดพิเศษเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เสริมสิริมงคลให้ชีวิตพุ่งทะยานตลอดปี เริ่มต้นด้วยการขอพรจาก เทพเจ้ากวนอู เทพแห่งความซื่อสัตย์และความมั่งคั่ง ต่อด้วย เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองริมทะเล เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและสุขภาพที่แข็งแรง และ วัดนาจา ขอพรให้ลูกหลานสุขภาพแข็งแรง พร้อมดื่มด่ำไปกับเสน่ห์ของมาเก๊าผ่านแลนด์มาร์กสำคัญระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล, จัตุรัสเซนาโด, The Venetian Macau และสัมผัสวิถีชีวิตสุดคลาสสิกที่ Taipa Village อิ่มอร่อยกับเมนูเลิศรสครบทุกมื้อ พร้อมประสบการณ์ เที่ยว ชิม ช้อป แบบจัดเต็มตลอดการเดินทาง
ความเฮงยังไม่หมดเพียงเท่านี้! ทรูและดีแทคยังเตรียมเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ไว้ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ทั้งกิจกรรมแจกอั่งเปาทรูพอยท์ ดีแทคคอยน์ และสิทธิพิเศษกิน ช้อป เที่ยว อีกมากมาย เพื่อเติมเต็มพลังความปังให้ลูกค้าคนสำคัญ รับโชคต้นปีแบบไม่มีสะดุด ติดตามรายละเอียดความพิเศษนี้ได้ที่ ทรูแอป แล้วมาเปิดประตูรับโชคไปพร้อมกัน