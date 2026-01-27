True ร่วมจุดแรงบันดาลใจกับ ‘โอปอล สุชาตา’ ผ่าน ‘มงเปลี่ยนโลก’

ทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ องค์กรมิสเวิลด์ เวทีระดับโลกที่สร้างคุณค่าให้กับมนุษยชาติมายาวนานกว่า 7 ทศวรรษ เพื่อบรรจบ “World Class Quality Person” กับ “World Class Leading Brand” ผ่าน “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” Miss World 2025 คนแรกของประเทศไทยในรอบ 72 ปี และทรู เทคคอมปานีระดับเวิลด์คลาสของไทย สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีโลก ร่วมขับเคลื่อนภารกิจ “มงเปลี่ยนโลก” เพื่อจุดพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงได้ตามแนวคิด ‘Beauty with a Purpose’ หรือ ‘งามอย่างมีคุณค่า’ ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพที่อยู่ในตัวตนของคนแต่ละคน “เพราะทุกคนมีมงได้” ร่วมเส้นทางไปกับ “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” ในฐานะ First World Ambassador ของทรู คอร์ปอเรชั่น ที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ดึงพลังของเทคโนโลยี เพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้น
ความร่วมมือนี้ สะท้อนความตั้งใจของทรูที่เชื่อในพลังของ Technology for Good ว่าเทคโนโลยีที่ดี สามารถส่งต่อคุณค่าได้อย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตและพร้อม empower นำพาทุกคนไปให้ไกลกว่าเดิม True to the World ทั้ง Power Up ปกป้องลูกค้า กับ True5G เครือข่ายระดับเวิลด์คลาสรายแรกของไทยที่ปกป้องลูกค้าจากภัยไซเบอร์ด้วย TrueCybersafe Power Up ให้ชีวิตในบ้านสมาร์ทยิ่งกว่า เชื่อมต่อโลกได้ด้วย Passion เร็ว แรง เต็มสปีด ด้วย TrueOnline พร้อม Power Up การเดินทางกับ GO Travel ซิมท่องเที่ยวต่างประเทศที่ดีที่สุดจากเครือข่ายพันธมิตรอันดับหนึ่งทั่วโลก ควบคู่กับการลงมือทำจริงในการพัฒนาเทคโนโลยีที่มุ่งสู่ความยั่งยืน จนได้การยอมรับจากดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI 7 ปีซ้อนจาก S&P Global ตอกย้ำความมุ่งมั่นทรูในการเชื่อมต่อทุกโอกาส และพร้อมอยู่เคียงข้างคนในสังคมเพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงไปด้วยกัน เพราะ “ทุกสิ่งเป็นจริงได้ เมื่อมีกันและกัน”
โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “การผนึกกำลังระหว่าง ทรู คอร์ปอเรชั่น และ องค์กรมิสเวิลด์ ซึ่งเป็นสององค์กรระดับโลกที่มีเป้าหมายและวัฒนธรรมร่วมกัน นับเป็นการบรรจบกันของ World Class Quality Person และ World Class Leading Brand ที่จะร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระดับสังคมและเวทีโลก โดยองค์กรมิสเวิลด์ มีจุดยืนด้านมนุษยธรรมที่เข้มแข็ง เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่สร้างคุณค่าให้มนุษยชาติมาอย่างยาวนาน ขณะที่ทรูในฐานะเทคคอมปานีระดับเวิลด์คลาสของไทย เชื่อในแนวคิด Technology for Good ว่าเทคโนโลยีที่ดีไม่ใช่เพียงความล้ำหน้า แต่ต้องสร้างคุณค่าให้ชีวิตผู้คนอย่างแท้จริง ภารกิจ ‘มงเปลี่ยนโลก” จึงเป็นการจุดประกายความเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเกิดขึ้นได้จริง เริ่มจากตัวเรา และส่งต่อไปสู่สังคมในภาพใหญ่ พร้อมสร้าง ‘True to the World’
ภารกิจนี้ยิ่งมีความหมาย เมื่อประเทศไทยมี ‘โอปอล สุชาตา ช่วงศรี’ Miss World 2025 คนแรกของประเทศ ในฐานะ True’s First World Ambassador เธอไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จบนเวทีโลก แต่ยังสะท้อน “ความเป็นไปได้ใหม่” ของคนไทย ด้วยคุณลักษณะที่ครบทั้งความงาม ความดี ความสามารถ และความมุ่งมั่น พร้อมส่งต่อพลังบวกและสร้างแรงบันดาลใจในระดับนานาชาติ ตามแนวคิด ‘Beauty with a Purpose’ ความสำเร็จของโอปอล จึงร่วมตอกย้ำความเชื่อว่า “ทุกสิ่งเป็นจริงได้ เมื่อมีกันและกัน” พร้อมเชื่อมต่อแรงบันดาลใจให้ ‘ทุกคนมีมงได้’ ในรูปแบบของตัวเอง เพื่อสะท้อนว่าความสำเร็จไม่จำกัดอยู่บนเวทีใดเวทีหนึ่ง แต่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงของทุกคน
ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลและระบบนิเวศครบวงจร มาร่วมขับเคลื่อนภารกิจ “มงเปลี่ยนโลก” World Premier ด้วยความตั้งใจที่จะยืนเคียงข้าง และพร้อมดูแลคนไทยในทุกช่วงของชีวิต สะท้อนผ่านบทบาทของ “โอปอล สุชาตา” ผู้ถ่ายทอดแรงบันดาลใจและแสดงให้เห็นว่า เมื่อนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างสร้างสรรค์ ย่อมสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย และทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นสำหรับทุกคน ผ่านการยกระดับคุณภาพชีวิตในหลากหลายมิติ ได้แก่
- Power Up การใช้ชีวิตในทุกวัน ด้วยการปกป้องลูกค้าระดับเวิลด์คลาสผ่าน True5G เครือข่ายแรกของไทยที่มาพร้อม True CyberSafe มาตรฐานความปลอดภัยใหม่ เชื่อมต่อโลกได้อย่างรวดเร็ว แรง และเต็มประสิทธิภาพ
- Power Up ชีวิตสมาร์ท ยกระดับชีวิตในบ้านให้ฉลาดล้ำยิ่งขึ้นกับ TrueOnline ด้วยความเร็ว แรง เต็มสปีด
- Power Up การเดินทาง เชื่อมต่อทั่วโลกไร้รอยต่อด้วย GO Travel ซิมเน็ตต่างประเทศ ที่จับมือกับพันธมิตรเครือข่ายอันดับหนึ่งทั่วโลก
- องค์กรที่ได้การยอมรับในเวทีสากล บทพิสูจน์ผู้นำด้านความยั่งยืนอันดับหนึ่งจากดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ปี จาก S&P Global สะท้อนผ่านโครงการเพื่อสังคมที่สร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ทรูปลูกปัญญา สร้างความเท่าเทียมด้านการศึกษาเยาวชนไทย การขยายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ลดช่องว่างการเข้าถึงการสื่อสารในพื้นที่ห่างไกล เช่นล่าสุด ที่บ้านเลาสูนอก หมู่บ้านเล็กๆ ในอ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เพื่อเชื่อมชีวิตผู้คนในทุกพื้นที่ของประเทศ รวมถึงการช่วยเหลือกลุ่มคนออทิสติก และมูลนิธิถันยรักษ์ ที่รณรงค์ให้ผู้หญิงไทยหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเอง โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองและป้องกันภัยเงียบจากมะเร็งเต้านม
ปูพรม Media Ecosystem 360 องศา ดัน “โอปอล สุชาตา” สร้าง Impact จุดพลัง “มงเปลี่ยนโลก”
ทรู ได้ออกแบบกลยุทธ์การสื่อสารและระบบนิเวศสื่อแบบครบวงจร ทั้ง On-ground, Online และ Offline เสริมแกร่ง “โอปอล สุชาตา” True’s First World Ambassador ส่งต่อพลังบวก ความตั้งใจทำความดีสู่ทุกคนในสังคม
- On-ground เปลี่ยนพนักงานเป็นพลังเล่าเรื่องแบรนด์ คิกออฟจากภายในองค์กรด้วยพลังพนักงานกว่า 5,000 คน ร่วมส่งต่อ “มงเปลี่ยนโลก” ให้คนทรู เป็นเสียงแรกในการเล่าเรื่องราวของ World Ambassador คนแรกของทรู ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน “มงเปลี่ยนโลก” โอกาสกระทบไหล่กับโอปอล สุชาตา สร้าง Engagement ให้เกิดขึ้นจริงกับสื่อ แฟนคลับ และคอมมูนิตี้ กลุ่ม Beauty Pageant และเหล่า Influencers ด้วยโมเม้นต์อันน่าจดจำ
- Online จุดประกายแรงบันดาลใจให้กลายเป็นกระแสระดับ Mass ด้วย Teaser Campaign ปลุกพลังทุกช่องทางของโซเชียลมีเดีย True5G ที่มีผู้ติดตามรวมกว่า 10 ล้านคน ภายใต้แนวคิด “สัญญาณที่เชื่อมต่อทุกความสำเร็จ” ก่อนอัปเวลสู่ Mass Audience ด้วยภาพยนตร์โฆษณา และ Video Series ต่อเนื่องบนทุกแพลตฟอร์มดิจิทัลและสื่อในเครือทรู พร้อมแจ้งเกิด “Crowning Pose” สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จผ่าน KOL และครีเอเตอร์ และอีกหนึ่งไฮไลท์ เปิด Microsite “ทุกคนมีมงได้” เลือกมงกุฎที่สะท้อนตัวตนและส่งต่อแรงบันดาลใจในแบบของตัวเองให้โลกรู้
- Offline ทำให้แรงบันดาลใจปรากฏในชีวิตประจำวัน ใช้สื่อ Offline ระดับพรีเมียมในทำเลศักยภาพสูง เช่น จอขนาดใหญ่บริเวณ True Shop Siam ซอย 2 จุดแลนด์มาร์คใจกลางเมือง ครอบคลุมทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมขยายการรับรู้ทั่วประเทศผ่าน True Shop หลายสาขา ส่งโอปอล สุชาตา ขึ้นแท่น True’s First World’s Ambassador ภาพจำในชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ “True to the World” สะท้อนความเชื่อร่วมกันของ ทรู คอร์ปอเรชั่น และ Miss World ว่า “ความสำเร็จ อยู่ที่ใจของคนที่มุ่งมั่น” ซึ่งพลังนี้ มีอยู่ในตัวตนของทุกคน และสามารถนำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงและคุณค่าให้เกิดขึ้นจริงแก่ประเทศไทยได้