ยิบอินซอย เปลี่ยนระบบขายหันใช้ Salesforce หลัง Slackbot พร้อมเสริมทัพ

ยิบอินซอย ประกาศนำเทคโนโลยี AI ระดับโลกจากเซลส์ฟอร์ซ (Salesforce) เข้ามาใช้งาน ยืนยันมูฟเมนต์นี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนระบบขาย แต่เปลี่ยนลึกทำบริษัทกลายเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ด้าน Salesforce ลุยเตรียมพร้อมทำตลาด Slackbot นวัตกรรมล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัว
นายสุภัค ลายเลิศ กรรมการอำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด เปิดเผยถึงการเป็น Strategic Partner กับ Salesforce เต็มตัวของยิบอินซอยว่าการตัดสินใจนำ Agentforce Sales เข้ามาใช้ในองค์กรนั้นไม่ใช่แค่การเปลี่ยนระบบขาย แต่เป็นการเปลี่ยนลึกถึง DNA ของทั้งองค์กร ทำให้ยิบอินซอยกลายเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจริง
"การนำเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Agentforce Sales จากบริษัทเซลส์ฟอร์ซเข้ามาใช้ในองค์กรนั้น ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ ทำให้กลายเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจริง และเกิดความร่วมมือของทีมงานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน"
จุดเด่นของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อยู่ที่ยิบอินซอยไม่ได้แค่นำเทคโนโลยีมาใช้เอง แต่ยังก้าวขึ้นมาเป็น Strategic Partner โดยจัดตั้ง Salesforce Implementation Team เพื่อส่งมอบโซลูชันนี้ให้กับองค์กรอื่นๆ ในประเทศไทย
ดร. มารุต มณีสถิตย์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยิบอินซอยโซลูชั่น จำกัด กล่าวเสริมว่า Digital Transformation ที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการทุ่มเงินซื้อเทคโนโลยี แต่คือการออกแบบวิธีทำงานใหม่ที่ช่วยให้คนดึงศักยภาพออกมาได้เต็มที่
***จากปัญหาสู่ทางออก
ก่อนหน้านี้ยิบอินซอยเผชิญกับปัญหาเดียวกับที่หลายองค์กรพบ คือข้อมูลการขายกระจัดกระจายตาม Excel หลายเวอร์ชัน การประชุมแต่ละครั้งต้องเสียเวลารวบรวมข้อมูล ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและความคลาดเคลื่อนสูง
การนำ Agentforce Sales เข้ามาใช้ปลดล็อกปัญหาเหล่านี้ผ่าน 3 มิติสำคัญ คือ 1. โฟกัสลูกค้าถูกจุด โดยระบบ AI คัดกรองและจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าอัตโนมัติ ทำให้ทีมขายทุ่มเวลากับลูกค้ารายสำคัญได้เต็มที่ 2. ไม่พลาดทุกโอกาส โดยติดตามโอกาสทางการขายแบบเรียลไทม์ พร้อมแจ้งเตือนดีลที่ใกล้ปิด และ 3. ตัดสินใจได้ทันเกม เพราะผู้บริหารเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและภาพรวมตลาดได้ทุกที่ทุกเวลา
***Salesforce เปิดตัว Slackbot โฉมใหม่ - AI Agent ส่วนตัวสำหรับทุกคน
ขณะที่ยิบอินซอยกำลังเดินหน้าพัฒนาระบบ Salesforce ให้แก่องค์กรต่างๆ Salesforce ก็เพิ่งประกาศเปิดให้บริการ Slackbot เวอร์ชันใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับการทำงานแบบองค์กรสู่ยุค Agentic Enterprise
ปาร์คเกอร์ แฮร์ริส (Parker Harris) ผู้ร่วมก่อตั้งและ CTO ของ Slack กล่าวว่าจุดเด่นของ Slackbot อยู่ที่การ "เข้าใจบริบท" อย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ตอบคำถาม แต่รู้ว่าผู้ใช้กำลังทำอะไร ทำงานกับใคร และมีความสำคัญอย่างไร
"Slackbot ไม่ใช่เพียง copilot ทั่วไป แต่คือประตูสู่ Agentic Enterprise ที่นำ AI มาทำงานร่วมกับข้อมูลบริษัท ขั้นตอนการทำงาน และการสนทนาใน Slack ได้อย่างกลมกลืน"
Slackbot ต่างจาก AI Agent ตัวอื่นที่การเข้าถึงข้อมูลเดียวกับผู้ใช้ ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวด ขณะเดียวกันก็ไม่ต้องติดตั้งหรือเรียนรู้เครื่องมือใหม่ และทำงานได้ทันทีใน Slack นอกจากนี้ยังผสานข้อมูลจาก Salesforce เชื่อมโยงบทสนทนากับบริบทลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง
การเคลื่อนไหวของยิบอินซอยและ Salesforce ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนี้สะท้อนถึงทิศทางชัดเจน นั่นคือองค์กรไทยกำลังหมุนตามโลกสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI อย่างจริงจัง โดยในขณะที่ยิบอินซอยวางเป้าหมายชัดเจนในการสร้าง "Customer 360" หรือการมองเห็นลูกค้าในทุกมิติอย่างไร้รอยต่อ ตั้งแต่การขาย การบริการ ไปจนถึงประสบการณ์หลังการขาย ฝั่ง Slackbot เวอร์ชันใหม่ก็วางแผนเริ่มทยอยเปิดให้บริการสำหรับลูกค้า Slack แพ็กเกจ Business+ และ Enterprise+ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม และจะเปิดให้ใช้งานเป็นระยะตลอดเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2569.