Apple เปิดตัว AirTag รุ่นใหม่ เพิ่มระยะค้าหาแบบระบุตำแหน่งไกลกว่าเดิม

Apple ประกาศเปิดตัว AirTag รุ่นใหม่ อย่างเป็นทางการ ยกระดับอุปกรณ์ติดตามสิ่งของยอดนิยมให้ทรงพลังยิ่งขึ้น ด้วยการอัปเกรดฮาร์ดแวร์ภายในใหม่หมดจด ชูจุดเด่นที่ชิป Ultra Wideband (UWB) รุ่นที่ 2 เพิ่มระยะการค้นหาให้ครอบคลุมกว่าเดิม ลำโพงที่ดังขึ้น และการทำงานร่วมกับ Apple Watch
ชิปใหม่ ประสิทธิภาพใหม่ ค้นหาได้ไกลกว่าเดิม หัวใจสำคัญของ AirTag รุ่นใหม่คือการเปลี่ยนมาใช้ ชิป Ultra Wideband (UWB) รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นชิปตัวเดียวกับที่ใช้ในไลน์อัปผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Ultra 3 และ Apple Watch Series 11
ผลลัพธ์จากการอัปเกรดครั้งนี้ทำให้ฟีเจอร์ "ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งจริง" (Precision Finding) สามารถนำทางผู้ใช้ไปยังสิ่งของได้ไกลกว่ารุ่นก่อนสูงสุดถึง 50% นอกจากนี้ยังมีการอัปเกรดชิป Bluetooth ใหม่ที่ช่วยขยายระยะการระบุตำแหน่งให้กว้างไกลขึ้น ครอบคลุมพื้นที่การค้นหาได้ดีกว่าเดิม
ระบบเสียงดังขึ้น 50% หมดปัญหาของหายในซอกลึก Apple ได้ปรับปรุงดีไซน์ภายในของ AirTag ใหม่เพื่อให้ขับเสียงได้ดียิ่งขึ้น โดยลำโพงรุ่นใหม่ให้เสียงที่ ดังกว่ารุ่นก่อนถึง 50% ช่วยให้ผู้ใช้ได้ยินเสียงแจ้งเตือนจาก AirTag ได้ไกลกว่าเดิมถึง 2 เท่า ตอบโจทย์สถานการณ์ที่สิ่งของตกหล่นไปในจุดอับ เช่น ซอกโซฟา หรือใต้เบาะรถยนต์
ครั้งแรกกับการนำทางบนข้อมือ นับเป็นครั้งแรกที่ฟีเจอร์ Precision Finding ถูกนำมาไว้บนข้อมือ ผู้ใช้สามารถใช้ Apple Watch Series 9 และ Apple Watch Ultra 2 ขึ้นไป ในการค้นหา AirTag ได้โดยตรง หน้าจอจะแสดงทิศทางและระยะห่างแบบเรียลไทม์ พร้อมระบบสั่น (Haptic Feedback) เพื่อนำทางไปยังสิ่งของโดยไม่ต้องหยิบ iPhone ขึ้นมาดู
ฟีเจอร์เพื่อนักเดินทาง: Share Item Location AirTag รุ่นใหม่มาพร้อมฟีเจอร์ "แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งของ" (Share Item Location) บน iOS ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหากระเป๋าเดินทางล่าช้าหรือสูญหาย โดยผู้ใช้สามารถแชร์ตำแหน่งกระเป๋าให้กับสายการบินพันธมิตรที่มีกว่า 50 ราย ผ่านลิงก์ที่มีความปลอดภัยสูงและเป็นส่วนตัว โดยข้อมูลจาก SITA ระบุว่า ฟีเจอร์นี้ช่วยลดปัญหากระเป๋าสูญหายได้ถึง 90%
ดีไซน์รักษ์โลก และราคาจำหน่าย ในแง่การออกแบบ AirTag รุ่นใหม่ยังคงรูปทรงเดิม ทำให้สามารถใช้งานร่วมกับพวงกุญแจและห่วงคล้องของรุ่นแรกได้ทันที แต่ปรับเปลี่ยนวัสดุให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยใช้พลาสติกรีไซเคิล 85% และแร่โลหะหายากรีไซเคิล 100%
ทั้งนี้ AirTag รุ่นใหม่เตรียมวางจำหน่ายในไทยเร็วๆ นี้ ในราคา 1 ชิ้น 990 บาท และแบบแพ็ก 4 ชิ้น ราคา 3,290 บาท พร้อมบริการสลักข้อความฟรีเมื่อสั่งซื้อผ่าน Apple Online Store