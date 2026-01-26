ASC เปลี่ยนห้องเรียน 120 ปี สู่ Active Learning ด้วย iPad - iMac

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ (ASC) ที่มีอายุกว่า 120 ปี กลายเป็นโรงเรียนล่าสุดที่ผ่านการรับรอง Apple Distinguished School ด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนให้กลายเป็นดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งจากโมเดล iPad 1:1 จนถึงการนำอีโคซิสเตมส์ของ Apple เข้ามาใช้งานอย่างเต็มระบบ
เซอร์ฟรังซัวส จิรานนท์ อธิการิณีและผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กล่าวว่า วิถีชีวิตของ ASC มีความเป็นขนบธรรมเนียม โรงเรียนมีความเคร่งครัดและ ระเบียบวินัย แต่ในด้านวิชาการ เราไม่ได้ยึดติดกับความเก่าเลย
“อัสสัมชัญคอนแวนต์เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน จนวันนี้ได้พัฒนาเป็นการบูรณาการทั่วทั้งโรงเรียน แสดงให้เห็นถึงพลังของเทคโนโลยีในฐานะสะพานเชื่อมสู่ความรู้และความคิดสร้างสรรค์”
Dominic Liechti ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษาระดับโลกของ Apple กล่าวชื่นชมว่า โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของ Apple Distinguished School ที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมผ่านการใช้ iPad เพื่อบ่มเพาะภาวะผู้นำและจุดประกายจินตนาการของเยาวชน ทำให้นักเรียนกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในกระบวนการเรียนรู้”
โดยโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เริ่มต้นปูพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีมาตั้งแต่ปี 2013 และปัจจุบันได้ใช้โมเดล iPad แบบ 1:1 ครอบคลุมตั้งแต่นักเรียนชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา และที่สำคัญคือ "ครูผู้สอนทุกคน
พร้อมกันนี้ ยังนำจุดเด่นในภาคการศึกษาของ Apple ด้วยการใช้อีโคซิสเตมส์มาจัดการห้องเรียนอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็น Apple Classroom ในการนำทางบทเรียน สั่งเปิดแอปพร้อมกัน หรือดูหน้าจอของนักเรียนแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบความเข้าใจและควบคุมสมาธิ โดยเฉพาะในวิชาที่ซับซ้อนอย่างฟิสิกส์ รวมถึง Apple Schoolwork เครื่องมือแจกจ่ายงานและรวบรวมการบ้านดิจิทัล ที่ช่วยให้ครูให้ Feedback รายบุคคลได้อย่างรวดเร็ว ลดช่องว่างของการเรียนรู้รายบุคคล
สิ่งที่ทำให้อัสสัมชัญคอนแวนต์โดดเด่น คือการเลือกใช้แอปพลิเคชันที่เหมาะสมมาปลดล็อกการเรียนรู้ในแต่ละวิชา อย่างในวิชาฟิสิกส์ การเรียนเรื่อง "คลื่น" จะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป นักเรียนใช้ Apple Maps สำรวจลักษณะคลื่นทะเลจากสถานที่จริงทั่วโลก แล้วนำภาพมาวิเคราะห์ในแอป Freeform เพื่อเขียนอธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ด้วย Apple Pencil เปลี่ยนทฤษฎีในหนังสือให้เป็นการสังเกตจากโลกความจริง
ส่วนในวิชาอย่าง Creative Coding การนำเสนอโปรเจกต์ IoT เกี่ยวกับสมาร์ทฟาร์มถูกยกระดับด้วยการเล่าเรื่องจากนักเรียนที่ใช้ Pages และ Memoji สร้างการ์ตูนเพื่ออธิบาย Flow การทำงานของระบบและการจัดเรียงข้อมูล ซึ่งช่วยฝึกทักษะ Logic ควบคู่ไปกับ Creativity
ในวิชาดนตรี ห้องเรียนดนตรีถูกย่อลงมาอยู่ใน iPad เครื่องเดียว ด้วย GarageBand นักเรียนสามารถบันทึกเสียงเครื่องดนตรีสดและเสียงสังเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานเพลงในรูปแบบสตูดิโอส่วนตัว เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนเข้าถึงการประพันธ์เพลงได้โดยไม่ต้องมีห้องอัดราคาแพง
นางสาวยุวดี เทียนไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ระบุว่า เทคโนโลยีจะไร้ความหมายหากขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ ปัจจุบันครูของโรงเรียน 100% ผ่านการรับรองเป็น Apple Teacher แล้ว พร้อมเปลี่ยนบทบาทจากผู้ยืนสอนหน้ากระดาน มาเป็นผู้ออกแบบกิจกรรม