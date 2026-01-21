AI ปกป้องปอดคนไทย! GreenIO ผนึก Qualcomm สู้ PM2.5

กรีนไอโอ (GreenIO) บริษัทนวัตกรรม AIoT ของไทย ประกาศสานต่อความร่วมมือกับควอลคอมม์ (Qualcomm Incorporated) ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีระดับโลก เพื่อนำเทคโนโลยี Edge AI มาช่วยรับมือกับวิกฤตมลพิษทางอากาศที่กำลังคุกคามสุขภาพของคนไทยในนาทีนี้
ความน่าสนใจของโครงการนี้ก็คือ การนำเทคโนโลยี AI มาประมวลผลข้อมูลบนตัวอุปกรณ์โดยตรง หรือที่เรียกว่า Edge AI ซึ่งทำให้ระบบทำงานได้รวดเร็ว ประหยัดพลังงาน และมีความปลอดภัยด้านข้อมูลสูง แม้ในพื้นที่ที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรก็ตาม
ปัจจุบัน GreenIO ได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปแล้วใน 10 จังหวัด เข้าถึงประชากรกว่า 200,000 คน โดยติดตั้งในสถานที่สำคัญอย่างโรงเรียน โรงพยาบาล และชุมชนต่างๆ
*** มากกว่าวัดค่าฝุ่น
นายอิทธิชัย ภูมิศิริวิไล กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท กรีนไอโอ จำกัด (GreenIO) กล่าวว่าปัญหาฝุ่น PM2.5 ไม่ได้เป็นเพียงแค่ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่คือความท้าทายทางสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน โดยอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้แค่วัดค่าฝุ่น PM2.5 เท่านั้น แต่ยังสามารถวิเคราะห์ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ได้อีกมากมาย
"เป้าหมายของเราคือการทำให้เทคโนโลยี AIoT ขั้นสูงสามารถนำมาใช้งานได้จริงและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกคน ซึ่งการทำงานร่วมกับ Qualcomm ช่วยให้เราสามารถประมวลผล AI ได้โดยตรงบนตัวอุปกรณ์ มอบข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำและเชื่อถือได้แบบเรียลไทม์ในพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด"
GreenIO เชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นเครื่องสะท้อนว่า เทคโนโลยีระดับโลกและนวัตกรรมท้องถิ่นสามารถผนึกกำลังร่วมกันเพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกที่จับต้องได้และมีความหมายต่อชุมชนทั่วประเทศไทยอย่างแท้จริง
สำหรับ Qualcomm นั้นมีบทบาทเข้าร่วมโครงการนี้ผ่านการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครที่ช่วยให้โครงการขยายผลไปยังโรงเรียนและโรงพยาบาลได้กว้างขวาง โดยนางสาวนีส เพอร์วาตี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกิจการภาครัฐ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ควอลคอมม์ อินเตอร์เนชั่นแนล คาดหวังว่าจะได้เห็นสตาร์ทอัปไทยสร้างสรรค์แอปพลิเคชันและฮาร์ดแวร์ Edge AI รูปแบบใหม่ๆ ในอนาคต
“Qualcomm มีความยินดีที่ได้สนับสนุน GreenIO ในการพัฒนานวัตกรรมโซลูชันด้วยเทคโนโลยี Edge AI ที่ล้ำสมัย ซึ่งการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครถือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะการขยายผลการติดตั้งในโรงเรียนและสถานพยาบาล เพื่อปกป้องและดูแลสุขภาพของชุมชนด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ เรามุ่งมั่นและรอคอยที่จะได้เห็นกลุ่มสตาร์ทอัพไทยร่วมสร้างสรรค์แอปพลิเคชันและฮาร์ดแวร์ Edge AI รูปแบบใหม่ ๆ โดยใช้แพลตฟอร์มอย่าง Qualcomm AI Hub และ Arduino ในอนาคต”
โครงการนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงพลังของเทคโนโลยี AI ในการแก้ปัญหา แต่ยังเป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือระหว่างเทคโนโลยีระดับโลกกับนวัตกรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกที่จับต้องได้ให้กับสังคมไทยอีกด้วย.