ทรู ผนึก ปภ. และกสทช. ทดสอบระบบแจ้งเตือน Cell Broadcast Service สำเร็จทั่วไทย

ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (ปภ.) และ กสทช. ประกาศความสำเร็จทดสอบระบบแจ้งเตือน “Cell Broadcast Service” ทั่วประเทศครั้งแรกของไทย ยืนยันศักยภาพของระบบที่สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนภัยไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนครอบคลุมทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร พร้อมยกระดับการเตือนภัยไปอีกขั้นผ่านหน้าจอโทรทัศน์สำหรับผู้ชมผ่านกล่องทรูไอดีทีวี ตอบโจทย์การเข้าถึงประชาชนได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย สะท้อนศักยภาพของเทคโนโลยีการสื่อสารที่พร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจริง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของคนไทยทุกคน
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ผลการทดสอบระบบ Cell Broadcast Service ระดับชาติครั้งนี้ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างน่าประทับใจ สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังพื้นที่ต่างๆ
ได้ถูกต้องแม่นยำแบบเรียลไทม์ ถือเป็นบทสรุปของความมุ่งมั่นและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง หลังจากการทดสอบมาตั้งแต่ระดับอาคาร ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาได้นำไปใช้งานจริงแล้วในหลายเหตุการณ์ทั้งน้ำท่วมภาคเหนือและภาคใต้ สถานการณ์ความมั่นคงบริเวณชายแดน รวมถึงการแจ้งเตือนฝุ่น PM 2.5
วันนี้ ปภ.จึงมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการใช้ระบบนี้แจ้งเตือนภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ
นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ความสำเร็จของการทดสอบครั้งนี้ สะท้อนถึงพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์สาธารณะ และนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับระบบเตือนภัยของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในยุคที่ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและเกิดบ่อยครั้งขึ้น
นอกจาก ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ให้บริการเอกชนรายแรกที่ติดตั้งฟังก์ชัน Cell Broadcast Service ครบทุกสถานีฐาน 4G และ 5G ทั่วประเทศแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าทรู ดีแทค รับข้อมูลเตือนภัยที่ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำแม้อยู่ในโหมดปิดเสียง หรือล็อกหน้าจออยู่ เพียงแค่ตรวจสอบอุปกรณ์และอัปเดตระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 11 หรือ iOS เวอร์ชัน 18 ขึ้นไป โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติม
ยิ่งไปกว่านั้นในการทดสอบครั้งนี้ ยังพัฒนาระบบเพิ่มเติมให้สามารถแสดงข้อความการแจ้งเตือนและเสียงประกาศแสดงบนหน้าจอโทรทัศน์ขณะลูกค้ากำลังรับชมรายการใดๆ ผ่านกล่องทรูไอดีทีวีเป็นครั้งแรก เพื่อขยายการเข้าถึงข้อมูลสำคัญให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมสนับสนุนภารกิจด้านความปลอดภัยของประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพ
พร้อมเชื่อมั่นว่าระบบ Cell Broadcast Service นี้จะกลายเป็นเครื่องมือหลักในการสื่อสารภาวะวิกฤต ช่วยลดความสูญเสียและสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยและยั่งยืนในระยะยาว