AIS ร่วมกับ ปภ. ทดสอบระบบแจ้งเตือนภัย Cell Broadcast ระดับประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ท่ามกลางสถานการณ์ฉุกเฉินในปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นฝุ่น PM2.5, อุทกภัย และอุบัติเหตุร้ายแรง เอไอเอสในฐานะเครือข่ายเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ ได้ร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เดินหน้าพร้อมนำโครงข่ายอัจฉริยะสนับสนุนการแจ้งเตือนภัย ผ่านระบบ Cell Broadcast (CBS)

โดยผนึกความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงาน กสทช. และกรมประชาสัมพันธ์ ล่าสุดได้ทดสอบระบบการแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ครอบคลุม 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพื่อประเมินความพร้อมและประสิทธิภาพของระบบ

ผลการทดสอบพบว่าประชาชนได้รับข้อความตรงเวลา 14.00 น. ทั้งบนสมาร์ทโฟนระบบ Android และ iOS สะท้อนความสำเร็จตามเป้าหมาย และตอกย้ำศักยภาพเครือข่ายเพื่อคนไทยของ AIS ที่พร้อมสนับสนุนภารกิจในการส่งข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว และครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ

โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าหน่วยธุรกิจงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ AIS ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้ การส่งแจ้งเตือนครั้งนี้ดำเนินการผ่าน Cell Broadcast Entities (CBE) ที่สั่งการโดย ปภ. ซึ่งทำหน้าที่ออกประกาศเตือนภัยพิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีเครือข่ายอัจฉริยะของ AIS สนับสนุนการส่งข้อความให้เข้าถึงประชาชนได้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะลึก สูง กว้างไกล แค่ไหน ทั้งนี้ เพื่อความพร้อมในการรับข้อความแจ้งเตือน แนะนำให้ประชาชนตรวจสอบและอัปเดตระบบปฏิบัติการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการทดสอบ โดยต้องเป็น Android 11 ขึ้นไป หรือ iOS 18 ขึ้นไป







