เลอโนโว เผยรายงานองค์กร 96% ลงทุน AI

รายงาน เลอโนโว (Lenovo) เผยองค์กรธุรกิจ 96% ลงทุน AI เต็มที่คาดหวังผลตอบแทนสูง 2.8 เท่า พร้อมเผยความพร้อมในการนำ Agentic AI มาใช้งานในองค์กร ต้องใช้เวลาในการเตรียมล่วงหน้า 12 เดือน ถึงจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใน รายงาน Lenovo CIO Playbook 2026 ฉบับที่ 4 ซึ่งจัดทำร่วมกับ IDC เปิดเผยข้อมูลสำคัญว่า 96% ขององค์กรในภูมิภาคนี้มีแผนเพิ่มงบประมาณการลงทุนด้าน AI ภายใน 12 เดือนข้างหน้า
โดยเฉลี่ยคาดว่าจะมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึง 15% ครอบคลุมทั้ง Generative AI, Agentic AI และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง และยังพบว่า ผู้นำองค์กรไม่ได้มอง AI เป็นเพียงกระแสอีกต่อไป แต่มองเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนรายได้และกำไร โดย 88% ขององค์กรในเอเชียแปซิฟิกเชื่อมั่นว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่เป็นบวกภายในปี 2569
ข้อมูลที่น่าสนใจคือทุก ๆ 1 เหรียญสหรัฐที่ลงทุนไป คาดว่าจะสร้างมูลค่ากลับคืนมาเฉลี่ยถึง 2.85 เหรียญสหรัฐ หรือเกือบ 3 เท่าตัว นอกจากนี้ ยังพบว่าส่วนที่ขับเคลื่อนการลงทุน IT คือแต่ละหน่วยงานที่ต้องนำไปปรับใช้ ไม่ได้เริ่มจากฝ่ายไอทีอีกต่อไป
นายสุเมียร์ บาเทีย ประธานประจำภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก เลอโนโว อินฟราสตรักเจอร์ โซลูชัน กรุ๊ป กล่าวว่า การที่องค์กรเกือบทั้งหมดวางแผนเพิ่มการลงทุน สะท้อนว่าการตัดสินใจโดยใช้ AI กลายเป็นหัวใจของกลยุทธ์องค์กรแล้ว ความท้าทายต่อไปคือการบูรณาการ AI เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาว
อีกเทรนด์ที่กำลังมาแรงคือ Agentic AI หรือ AI ที่สามารถคิดและปฏิบัติงานแทนมนุษย์ได้ โดยคาดการณ์ว่าความต้องการจะเติบโตขึ้นเท่าตัวในปีหน้า เพียงแต่ว่าองค์กรกว่า 60% กำลังอยู่ในช่วงของการศึกษา และวางแผนนำร่อง และคาดว่าจะใช้ระยะเวลาราว 12 เดือน ถึงจะพร้อมใช้งาน