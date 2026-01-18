xs
ฟูจิฟิล์มเปิดตัว instax mini Evo Cinema กล้องไฮบริดถ่ายวิดีโอและพิมพ์ภาพได้

2026-01-18



คนรักฟิล์มอาจร้องกรี๊ดเสียงดัง เพราะฟูจิฟิล์มเพิ่งเปิดตัวกล้องไฮบริดตัวล่าสุด "instax mini Evo Cinema" กล้องที่ถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอพร้อมพิมพ์รูปได้ ตากล้องสามารถเปลี่ยนยุคให้งานภาพได้ในปุ่มเดียว ขีดเส้นจำหน่ายปลายเดือนมกราคม 2026 เคาะราคา 12,990 บาท

***กล้องอินสแตนท์ที่ถ่ายวิดีโอได้

Mini Evo Cinema เป็นกล้องอินสแตนท์รุ่นแรก ๆ ที่ถ่ายวิดีโอได้สูงสุด 15 วินาที กดถ่าย–กดหยุดได้เหมือนกล้องฟิล์ม 8 มม.

หลังถ่ายเสร็จ ไม่เพียงจะสามารถดูงานในหน้าจอ แต่ยังพิมพ์ช็อตจากวิดีโอออกมาเป็นฟิล์ม instax พร้อม QR Code ให้คนสแกนดูคลิปจริงได้ด้วย ถือเป็นการ “ส่งวิดีโอในรูปถ่าย” ที่น่าสนใจมาก






อีกไฮไลต์คือ Eras Dial ปุ่มหมุนย้อนเวลา 10 ยุคสมัย ซึ่งถือเป็นซิกเนเจอร์ที่ทำให้กล้อง “มีชีวิต” แบบชนิดที่ถูกใจคนเล่นฟิล์ม โดย Eras Dial ปุ่มเปลี่ยนยุค 10 โทน 10 สมัยนั้นครอบคลุมตั้งแต่อารมณ์ฟิล์ม 8 มม. ปี 1960 จนถึงโทนทีวีจอแก้วสีสไตล์ยุค 1970

ตัวภาพนั้นไม่ใช่แค่ใส่ฟิลเตอร์ แต่สามารถเพิ่ม Noise, Flicker, ความสั่นของเทป และเสียงอนาล็อกอย่าง “ฟิล์มหมุน” แบบสมจริง นอกจากนี้ แต่ละเอฟเฟกต์ยังปรับระดับได้ 10 ระดับ รวมเป็น 100 รูปแบบภาพ–วิดีโอ

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในดีไซน์ย้อนยุคแบบ FUJICA Single-8 ตัวกล้องออกแบบมาในแนวตั้งเหมือนกล้อง 8 มม. ปี 1965
จับถนัดมือ หน้าตาพรีเมียมคลาสสิก มีคันโยกพิมพ์ที่ให้ฟีลถึงการกรอฟิล์ม และปุ่มหมุนที่มีเสียงคลิกแบบอนาล็อก




ตากล้องสายวินเทจยังสามารถเชื่อมต่อกับแอป instax mini Evo เพื่อรวมหลายคลิปเป็นวิดีโอเดียว (สูงสุด 30 วินาที) เพื่อใส่เทมเพลต Poster Template แบบโปสเตอร์ภาพยนตร์ สามารถเลือกฉากเปิด–ปิดวิดีโอได้ รวมถึงใช้เป็น Direct Print เพื่อพิมพ์ภาพจากมือถือเป็นฟิล์ม instax ได้ทันที

กล้องไฮบริด 3-in-1 ที่เป็นทั้งกล้องภาพนิ่ง กล้องวิดีโอ และเครื่องพิมพ์ฟิล์มนี้มีกำหนดวางขายในไทย 28 มกราคม 2026 ราคา 12,990 บาท.

