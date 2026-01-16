เพิ่มเครื่องมือช่วยพ่อ-แม่ จัดเวลาลูกใช้ ‘YouTube’

ยูทูป (YouTube) อัปเดตฟีเจอร์เปิดทางให้ผู้ปกครอง สามารถควบคุม และป้องกันการเข้าถึงคอนเทนต์สำหรับเด็ก และเยาวชน ที่ใช้งานเพิ่มเติม จากก่อนหน้าที่เริ่มเปิดใช้ระบบคัดกรองเนื้อหาสำหรับเด็ก และล่าสุด สามารถตั้งเวลาที่ใช้ในการเลื่อนดูคลิปสั้นบน Shorts ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ต้องการ
โดยผู้ปกครองสามารถช่วยให้วัยรุ่นตั้งใจเลือกวิธีดูคอนเทนต์มากขึ้นโดยใช้การควบคุมเพื่อตั้งค่าเวลาที่ใช้ในการเลื่อนดู Shorts และในเร็วๆ นี้ ผู้ปกครองจะเห็นตัวเลือกในการตั้งตัวจับเวลาเป็น 0 ฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์แรกของอุตสาหกรรมที่ช่วยให้ผู้ปกครองสามารถควบคุมปริมาณคอนเทนต์แบบสั้นที่บุตรหลานรับชมได้อย่างเต็มที่
ฟีเจอร์นี้ยังช่วยให้ผู้ปกครองมีความยืดหยุ่นด้วย เช่น สามารถตั้งค่าการจำกัดฟีด Shorts เป็น 0 เมื่อต้องการให้บุตรหลานวัยรุ่นใช้ YouTube เพื่อโฟกัสกับการทำการบ้าน และเปลี่ยนเป็น 60 นาทีเพื่อรับความบันเทิงระหว่างการเดินทางไกลด้วยรถยนต์
นอกจากนี้ ผู้ปกครองของบัญชีที่มีการควบคุมดูแลยังจะสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเวลาเข้านอน และพักสายตาแบบกำหนดเองได้ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการปกป้องไลฟ์สไตล์ดิจิทัลสำหรับวัยรุ่นที่เปิดไว้โดยค่าเริ่มต้น
ที่สำคัญคือในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า YouTube จะเปิดตัวประสบการณ์การลงชื่อสมัครใช้ที่อัปเดตใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปกครองสามารถสร้างบัญชีใหม่สำหรับเด็ก และเปลี่ยนบัญชีในแอปบนมือถือได้ ขึ้นอยู่กับว่าใครกำลังรับชมอยู่โดยใช้การแตะเพียงไม่กี่ครั้ง ช่วยให้มั่นใจได้ง่ายขึ้นว่าทุกคนในครอบครัวจะได้รับประสบการณ์การรับชมที่เหมาะสมด้วยการตั้งค่าคอนเทนต์ และการแนะนำคอนเทนต์ที่เหมาะสมกับวัยและน่าดูสำหรับสมาชิกในครอบครัว