xs
xsm
sm
md
lg

'TikTok' วางตัวเป็นกลาง คุมเข้มเลือกตั้ง 2569 งดโฆษณาการเมือง รับมือ AI-IO

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



'TikTok' คุมเข้มเลือกตั้ง 2569 วางตัวเป็นกลาง งดโฆษณาการเมือง ยกระดับกำกับแพลตฟอร์ม รับมือข้อมูลบิดเบือน-AI-IO ปกป้องความน่าเชื่อถือประชาธิปไตยยุคดิจิทัล

ชนิดา คล้ายพันธ์ Director of Public Policy - SEA, TikTok เปิดเผยว่า TikTok เตรียมยกระดับมาตรการกำกับดูแลแพลตฟอร์มในช่วงการเลือกตั้งปี 2569 อย่างเข้มข้นมากขึ้น เพื่อปกป้องความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้ง และลดความเสี่ยงที่แพลตฟอร์มดิจิทัลจะถูกใช้เป็นเครื่องมือชี้นำทางการเมือง ท่ามกลางบริบทที่เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลต่อการรับรู้และการตัดสินใจของประชาชนอย่างกว้างขวาง

ทั้งนี้ ช่วงการเลือกตั้งถือเป็นช่วงเวลาที่แพลตฟอร์มออนไลน์ถูกจับตามองในฐานะโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลข่าวสารของสังคม หากขาดการกำกับดูแลที่เหมาะสม ข้อมูลบิดเบือน ข่าวปลอม หรือเนื้อหาชี้นำอาจแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและยากต่อการควบคุม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความชอบธรรมของกระบวนการประชาธิปไตยในภาพรวม ดังนั้น TikTok จึงกำหนดกรอบนโยบายการดูแลแพลตฟอร์มในช่วงเลือกตั้งอย่างชัดเจน โดยมุ่งรักษาสมดุลระหว่างเสรีภาพในการแสดงออกกับความปลอดภัยของสาธารณะ เพื่อไม่ให้แพลตฟอร์มกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกใช้บิดเบือนข้อมูลหรือชี้นำความคิดเห็นของประชาชนผ่านกลไกดิจิทัล

"เป้าหมายสำคัญของ TikTok คือการรักษาความเป็นกลางของแพลตฟอร์มในช่วงการเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนสามารถรับข้อมูล แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างรับผิดชอบ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้" ชนิดากล่าว

นโยบายเลือกตั้งกับความเป็นกลาง

ชนิดากล่าวว่า ในเชิงนโยบาย TikTok วางกรอบการดำเนินงานช่วงการเลือกตั้งไว้ 3 แนวทางหลัก ได้แก่ Protect, Empower และ Partner โดยในด้านการปกป้องแพลตฟอร์ม จะมีการจัดการข้อมูลบิดเบือนที่อาจกระทบต่อกระบวนการเลือกตั้งอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การลบเนื้อหาที่เข้าข่ายอันตราย การติดป้ายกำกับคอนเทนต์ที่ยังไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้ ไปจนถึงการจำกัดการกระจายของเนื้อหาดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบในวงกว้าง

ขณะเดียวกัน TikTok ยังคงยึดนโยบายไม่อนุญาตโฆษณาทางการเมืองแบบชำระเงินอย่างเด็ดขาด โดยบัญชีที่เข้าข่ายเป็นนักการเมือง พรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง จะไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือโฆษณาและฟีเจอร์สร้างรายได้ได้ ระบบจะปิดสิทธิ์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ เพื่อตัดแรงจูงใจในการใช้เงินเป็นเครื่องมือชี้นำความคิดเห็นของสาธารณชน นอกจากนี้ TikTok ไม่ปิดกั้นคอนเทนต์การเมืองที่เผยแพร่ในลักษณะออร์แกนิก ตราบใดที่ไม่ละเมิดนโยบายและไม่ได้ใช้การโปรโมตแบบเสียเงิน โดยการแสดงผลเนื้อหาขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการรับชมของผู้ใช้และระบบแมชชีนเลิร์นนิง ไม่ได้มีการตั้งใจผลักดันเนื้อหาของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดเป็นพิเศษ

"แนวทางดังกล่าวเป็นจุดยืนเชิงนโยบายที่ TikTok ยึดถือมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่มาตรการเฉพาะกิจในช่วงการเลือกตั้ง แต่เป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลแพลตฟอร์มในระยะยาว" ชนิดากล่าว


AI และ IO ความเสี่ยงเชิงระบบ

ในส่วนของกลไกการบังคับใช้นโยบายและระบบหลังบ้าน สิริประภา วีระไชยสิงห์ Outreach and Partnerships Lead, Trust and Safety, TikTok ระบุว่า ความท้าทายสำคัญของการเลือกตั้งยุคดิจิทัล ไม่ได้อยู่เพียงการลบคอนเทนต์รายชิ้น แต่คือการรับมือกับการใช้เทคโนโลยี AI และปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร หรือ IO ที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายและดำเนินการอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ TikTok ได้นำระบบ Content Credentials มาใช้เพื่อตรวจจับและติดป้ายกำกับเนื้อหาที่สร้างหรือดัดแปลงด้วย AI แบบอัตโนมัติ เนื่องจากคอนเทนต์ที่ทำให้ดูเหมือนบุคคลสาธารณะหรือผู้มีอำนาจออกมาแสดงจุดยืนทางการเมือง ทั้งที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง อาจบ่อนทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบข้อมูลข่าวสารโดยรวม หากปล่อยให้แพร่กระจายโดยไร้การควบคุม

สิริประภากล่าวว่า นอกจาก AI แล้ว แพลตฟอร์มยังเฝ้าระวังปฏิบัติการ IO ซึ่งมักแฝงตัวมาในรูปแบบคอนเทนต์ปกติ แต่มีการประสานงานเชิงเครือข่าย หากตรวจพบความเชื่อมโยงในลักษณะดังกล่าว จะมีการดำเนินการทั้งในระดับคอนเทนต์และระดับบัญชี เพื่อยับยั้งการชี้นำความคิดเห็นของสาธารณชนในวงกว้าง

ตัวเลขสะท้อนการคุมเข้ม

สิริประภาเปิดเผยว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ปี 2568 TikTok ได้ลบวิดีโอที่ละเมิดหลักเกณฑ์ชุมชนในประเทศไทยมากกว่า 4.4 ล้านรายการ โดย 99.5% เป็นการดำเนินการเชิงรุกก่อนที่ผู้ใช้งานจะรายงาน และสามารถลบเนื้อหาที่เข้าข่ายละเมิดได้ภายใน 24 ชั่วโมงสูงถึง 95.1% ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพของระบบคัดกรองในช่วงเวลาที่ข้อมูลข่าวสารมีความอ่อนไหวทางการเมือง

พร้อมกันนี้ TikTok ยังทำงานร่วมกับองค์กรตรวจสอบข้อเท็จจริงกว่า 20 แห่งทั่วโลก รวมถึงพันธมิตรในประเทศไทย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลไก Trust and Safety และลดความเสี่ยงจากการบิดเบือนข้อมูลในระดับโครงสร้าง

"ตัวเลขและมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายงานความโปร่งใสที่แพลตฟอร์มเผยแพร่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสะท้อนความพยายามในการกำกับดูแลแพลตฟอร์มอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่บทบาทของแพลตฟอร์มดิจิทัลมีผลต่อสาธารณะโดยตรง" สิริประภากล่าว

'TikTok' วางตัวเป็นกลาง คุมเข้มเลือกตั้ง 2569 งดโฆษณาการเมือง รับมือ AI-IO
'TikTok' วางตัวเป็นกลาง คุมเข้มเลือกตั้ง 2569 งดโฆษณาการเมือง รับมือ AI-IO
กำลังโหลดความคิดเห็น