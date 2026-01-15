xs
xsm
sm
md
lg

Synnex ประกาศเป้ารายได้พุ่ง 50,000 ลบ. ปีแรก ลุยขึ้นแชมป์ระบบนิเวศไอทีเมืองไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) หรือ SYNNEX ขีดเส้นปี 2026 ตั้งเป้าทำรายได้ทะลุ 50,000 ล้านบาทให้ได้เป็นปีแรก ชี้เป็นผลจากการเติบโตต่อเนื่องหลังจากปี 2025 ที่ทำรายได้ทะลุเป้า 42,500 ล้านบาทไปแล้ว เผยกลยุทธ์สำคัญที่จะดันยอดให้ถึงเป้านี้คือการเน้นกลุ่มสินค้าโซลูชัน ที่ตั้งเป้าให้เติบโตถึง 20%

เพื่อเป้าหมายนี้ ซินเน็คเดินหน้าลงทุนเทคโนโลยีหลังบ้าน นำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้เต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการนำ System 5 มาใช้ในคลังสินค้าเพื่อรองรับการเติบโต ซึ่งถือเป็นที่แรกในประเทศไทยที่มีการลงทุนระบบนี้ พร้อมนำ AI เข้ามาทำงานจริงในทุกแผนกขององค์กร

สำหรับปี 2026 ซินเน็คเน้นใช้กลยุทธ์ "ห้องปิดการขาย" ที่พาร์ทเนอร์ไม่ต้องลงทุนเอง ด้วยการเปิดตัวพื้นที่โชว์เคส ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการขายสินค้าโซลูชันที่ซับซ้อน สิ่งที่น่าสนใจคือห้องนี้ไม่ได้มีไว้โชว์เท่านั้น แต่ถูกออกแบบมาให้พาร์ทเนอร์ที่เป็นรีเซลเลอร์ สามารถพาลูกค้า End-user เข้ามาดูระบบจริงและปิดการขาย โดยที่พาร์ทเนอร์ไม่ต้องควักเงินลงทุนสร้างห้องโชว์เอง ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการขายได้อย่างมหาศาล

SYNNEX ขีดเส้นปี 2026 ตั้งเป้าทำรายได้ทะลุ 50,000 ล้านบาทให้ได้เป็นปีแรก
ในภาพรวม ซินเน็ควางแผนเปลี่ยนสถานะจากคนขายของ สู่ผู้สร้างระบบนิเวศ โดยประกาศว่าซินเน็คกำลังจะก้าวข้ามการเป็นเพียงผู้จัดจำหน่าย (Distributor) ไปสู่การเป็นผู้สนับสนุนระบบนิเวศทางเทคโนโลยีอย่างเต็มตัว ซึ่งหมายถึงการไม่ได้มองแค่ยอดขายสินค้าเป็นชิ้นๆ แต่มองการเชื่อมโยงสินค้า โซลูชัน บุคลากร และนวัตกรรมจากกว่า 70 แบรนด์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับลูกค้าและพันธมิตร

***ขอเป็นเบอร์ 1 IT Ecosystem Enabler ในประเทศไทย

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) หรือ SYNNEX กล่าวในงานเปิดบ้าน OPEN HOUSE 2026 ว่าซินเน็คไม่ได้วางตัวเป็นเพียงผู้จัดจำหน่าย (Distributor) ที่ซื้อมาขายไป แต่จะยกระดับสู่การเป็นผู้สนับสนุนระบบนิเวศทางเทคโนโลยี (Enabler) ที่เชื่อมโยงสินค้ากว่า 70 แบรนด์ทั่วโลก โซลูชัน บุคลากร และนวัตกรรมเข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อ เพื่อให้พาร์ทเนอร์และลูกค้าเติบโตไปพร้อมกัน

"หากถามว่าซินเน็คเป็นที่ 1 ไหม เราเป็น แต่คำว่า IT Ecosystem นั้นกว้างมากและขยายขอบเขตไปเรื่อยๆ ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป สินค้ากลุ่มใหม่ๆ เข้ามาตลอด ดังนั้น แม้จะเป็นที่ 1 ในวันนี้ แต่บริษัทจะไม่หยุด เพราะตลาดไอทียังไปได้อีกไกล และซินเน็คต้องการเติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวของกลุ่มสินค้านั้นๆ"

ซินเน็คนำ AI เข้ามาทำงานจริงในทุกแผนกขององค์กร

หลังจากปี 2025 ที่ผ่านมา ซินเน็คทำรายได้ทะลุเป้า 42,500 ล้านบาท สำหรับปี 2026 บริษัทตั้งเป้าที่จะทำรายได้แตะระดับ 50,000 ล้านบาท ให้ได้เป็นปีแรก

ซินเน็คเป็น Distributor สินค้ากว่า 70 แบรนด์ทั่วโลก
สุธิดาเผยว่าหลังจากปี 2025 ที่ผ่านมา ซินเน็คทำรายได้ทะลุเป้า 42,500 ล้านบาท สำหรับปี 2026 บริษัทตั้งเป้าที่จะทำรายได้แตะระดับ 50,000 ล้านบาท ให้ได้เป็นปีแรก โดยคาดหวังการเติบโตในภาพรวมอย่างน้อย 10% และเน้นหนักที่กลุ่ม Solution ให้เติบโตถึง 20%

ในส่วนกลุ่มสินค้าเดิมอย่างโทรศัพท์หรือ Consumer Product สุธิดาเผยว่ายังเติบโตได้ต่อเนื่อง เพราะเทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและมีรอบการเปลี่ยนสินค้าที่สม่ำเสมอ เบื้องต้นมองความท้าทายในปีนี้คือสินค้าขาดตลาด โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับ AI เช่น RAM และ Disk ซึ่งมีความต้องการสูงทั่วโลก ทำให้ปีนี้สินค้าบางกลุ่มอาจไม่เพียงพอและมีราคาแพงขึ้น

สุธิดายอมรับว่าราคาสินค้าไอที มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นในปี 2026
สุธิดายอมรับว่าผลกระทบราคาจะมีแรงกระเพื่อมต่ออุตสาหกรรมจำหน่ายสินค้าไอทีมากขึ้นในปี 2026 คาดว่าสินค้าอาจมีการปรับราคาขึ้นประมาณ 10% ตามต้นทุนชิ้นส่วน ซึ่งแม้ราคาจะสูงขึ้น แต่ในกลุ่มสินค้าองค์กร (Commercial) ลูกค้ายังยอมรับได้เพราะสินค้ามีความทนทานและจำเป็นต่อธุรกิจ

สำหรับสินค้ากลุ่ม "รุ่ง" และกลุ่ม "ร่วง" ของธุรกิจซินเน็คปี 2026 สุธิดาเผยว่ากลุ่มที่มาแรงคือพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้รับความสนใจมาก นอกนั้นคือกลุ่มกล้องวงจรปิด และกลุ่มเกม โดยกลุ่มที่ชะลอตัวคือโปรเจคเตอร์ ซึ่งความต้องการเริ่มเบาลงเพราะถูกแทนที่ด้วยจอ LED ขนาดใหญ่ที่ราคาจับต้องได้มากขึ้น เช่น จอขนาดใหญ่ราคาหลักแสนต้น

ภาพรวมการลงทุนของซินเน็คในปี 2026 บริษัทวางงบประมาณไว้ราว 50 ล้านบาท โดยเน้นไปที่การขยายระบบ AI และการทำระบบอัตโนมัติ (Automation) ในคลังสินค้าเพิ่มเติมต่อยอดจากเดิมที่ทำไว้แล้ว นอกจากนี้ ซินเน็คกำลังพัฒนาแพลตฟอร์มวิเคราะห์สุขภาพร่วมกับพาร์ทเนอร์ โดยใช้อุปกรณ์สวมใส่ เก็บข้อมูลสุขภาพเพื่อแจ้งเตือนความเสี่ยงก่อนเกิดโรค เพื่อตอบโจทย์สังคมที่คนอยากมีอายุยืนแบบแข็งแรง.
Synnex ประกาศเป้ารายได้พุ่ง 50,000 ลบ. ปีแรก ลุยขึ้นแชมป์ระบบนิเวศไอทีเมืองไทย
ซินเน็คนำ AI เข้ามาทำงานจริงในทุกแผนกขององค์กร
หลังจากปี 2025 ที่ผ่านมา ซินเน็คทำรายได้ทะลุเป้า 42,500 ล้านบาท สำหรับปี 2026 บริษัทตั้งเป้าที่จะทำรายได้แตะระดับ 50,000 ล้านบาท ให้ได้เป็นปีแรก
ซินเน็คเป็น Distributor สินค้ากว่า 70 แบรนด์ทั่วโลก
SYNNEX ขีดเส้นปี 2026 ตั้งเป้าทำรายได้ทะลุ 50,000 ล้านบาทให้ได้เป็นปีแรก
+2
กำลังโหลดความคิดเห็น