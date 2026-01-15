AI ที่รู้จักเรา Google ยกระดับ Gemini สู่ Personal Intelligence

Google ประกาศเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด "Personal Intelligence" เปิดทางให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลข้ามแอปฯ ในเครือของ Google เข้ากับ AI Gemini เพื่อให้คำแนะนำที่แม่นยำและเฉพาะเจาะจงกับตัวบุคคลมากยิ่งขึ้น พร้อมเริ่มเปิดเวอร์ชันทดสอบในสหรัฐฯ แล้ว
ฟีเจอร์ล่าสุดนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ Gemini ไม่เพียงแค่มีความรู้รอบตัว แต่ยัง "รู้จักตัวตนของคุณ" ด้วย โดยฟีเจอร์นี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อ Gemini เข้ากับแอปพลิเคชันต่างๆ ของ Google ได้แก่ Gmail, Google Photos, YouTube และ Google Search ได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว เพื่อดึงข้อมูลมาประมวลผลและให้คำตอบที่เหมาะสมกับบริบทของผู้ใช้งานแต่ละคนที่สุด
จุดเด่นของ Personal Intelligence คือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนจากหลายแหล่งพร้อมกัน ทั้งข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ เพื่อเฟ้นหาคำตอบที่เจาะจง ตัวอย่างการใช้งานจริงที่ Google ได้นำเสนอสะท้อนให้เห็นถึงความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน
พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น กรณีที่ต้องการเปลี่ยนยางรถยนต์ แต่ไม่ทราบขนาดหรือรุ่น Gemini สามารถค้นหาข้อมูลจำเพาะของรถจากรูปภาพใน Google Photos และแนะนำประเภทยางที่เหมาะสมโดยอ้างอิงจากสภาพถนนในทริปท่องเที่ยวที่ผ่านมา รวมถึงค้นหาเลขทะเบียนรถจากรูปภาพเก่าๆ หรือค้นหาข้อมูลอะไหล่จากใบเสร็จใน Gmail ได้ทันที โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาเอง
นอกจากนี้ Gemini สามารถแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวโดยวิเคราะห์จากความสนใจและประวัติการเดินทางในอดีตของผู้ใช้ ผ่านข้อมูลใน Gmail และรูปภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงสถานที่ที่คนพลุกพล่านหรือแนะนำกิจกรรมที่ตรงใจครอบครัวมากที่สุด
ทั้งนี้ Google ยืนยันว่า Personal Intelligence ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก โดยผู้ใช้ต้องเป็นคนเลือกเปิดใช้งานและเลือกแอปที่จะเชื่อมต่อด้วยตัวเอง พร้อมระบุชัดเจนว่า รูปภาพใน Google Photos หรืออีเมลใน Gmail จะไม่ถูกนำไปใช้ฝึกฝนโมเดล Gemini โดยตรง แต่จะใช้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงในการตอบคำถามเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันยังเป็นเวอร์ชันทดสอบอยู่ ทำให้ในการใช้งานจริงอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้น แนะนำให้ผู้ใช้งานแจ้งข้อเสนอแนะหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้ทันทีเพื่อให้ AI เรียนรู้ได้แม่นยำขึ้น
ในระยะแรก ฟีเจอร์ Personal Intelligence จะเปิดให้ใช้งานเฉพาะสมาชิก Google AI Pro และ AI Ultra ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น โดยรองรับทั้งบนเว็บ, Android และ iOS และจะทยอยขยายไปยังผู้ใช้งานทั่วไปและประเทศอื่นๆ ในลำดับถัดไป รวมถึงมีแผนจะนำไปใช้ใน AI Mode ของ Google Search เร็วๆ นี้