แอนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล นำเครื่องมือทางการเงินดิจิทัล หนุน SMEs โตระดับภูมิภาค

แอนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Ant International) เดินหน้ายกระดับการชำระเงินข้ามพรมแดน และการเข้าถึงบริการทางการเงินให้แก่ทุกคน ผ่าน 4 ธุรกิจหลัก ทั้ง Alipay+ Antom Bettr และ WorldFirst หวังช่วยผู้บริโภค - ผู้ประกอบการคว้าโอกาสในยุคดิจิทัล
ดักลาส ฟีกิน ประธาน แอนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวถึงความสำคัญของตลาดประเทศไทยต่อ Ant International ว่า ไทยนับเป็นหนึ่งในตลาดที่ แอนท์ฯ มองว่ามีศักยภาพตลอดมา ตั้งแต่การเป็นประเทศแรกที่เริ่มเข้ามาให้บริการ Alipay+ ต่อเนื่องไปถึงบริการทางการเงินอื่นๆ ร่วมกับพันธมิตรในท้องถิ่น
“ที่เห็นได้ชัดเจนคือหลายๆ บริการได้รับความนิยม ไม่ใช่แค่เฉพาะกับคนไทย แต่เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เป็นปัจจัยหลักทางเศรษฐกิจ เปิดทางให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทย สามารถชำระเงินผ่าน Alipay+ ได้ ไปจนถึงการที่นักท่องเที่ยวไทย เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ ก็เพิ่มความสะดวก ในการชำระเงิน”
ข้อมูล ล่าสุดที่ แอนท์ฯ เห็นจากพฤติกรรมการใช้งานของคนไทยช่วงปลายปีที่ผ่านมาคือ ปริมาณนักท่องเที่ยวไทย ที่เดินทางไปญี่ปุ่น มีการใช้งานระบบชำระเงินอย่าง Alipay+ เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้งานในไทย
ขณะเดียวกัน ผู้บริหาร แอนท์ฯ ยังมองโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการให้บริการ Virtual Bank ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยว่า จะเป็นอีกหนึ่งบริการทางการเงินดิจิทัลที่เข้ามาช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้ และมั่นใจว่า แอนท์ฯ จะยังแข่งขันในตลาดนี้ อย่างต่อเนื่องผ่านโซลูชันในการให้บริการทางการเงินดิจิทัลที่หลากหลาย
ปัก 4 ธุรกิจหลัก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน
ปัจจุบัน Ant International แบ่งรูปแบบการให้บริการออกเป็น 4 ธุรกิจหลัก ประกอบด้วย Alipay+ แพลตฟอร์ม Cross-border Payment ที่เชื่อมต่อกว่า 40 ผู้ให้บริการ Wallet (เช่น TrueMoney ในไทย, GCash, Touch 'n Go) ให้ผู้ใช้งานกว่า 1.5 พันล้านบัญชีสามารถ จ่ายเงินได้ทั่วโลกด้วยแอปในแต่ละท้องถิ่น ครอบคลุมร้านค้ากว่า 80 ล้านแห่ง และยังเชื่อมต่อกับระบบ QR แห่งชาติอย่าง PromptPay ของไทย
ขณะที่ Antom (แอนทอม) ธุรกิจบริการระบบชำระเงินออนไลน์สำหรับร้านค้า ช่วยให้ผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียเข้าถึงบริการต่างๆ ได้สะดวกขึ้น ในการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ รวมถึงการทำงานร่วมกับ 2C2P ที่เป็นผู้ให้บริการระบบเพย์เมนต์เกตเวย์ด้วย
ส่วน Bettr (เบทเทอร์) จะเป็นบริการด้านสินเชื่อ (Lending) และการบริหารจัดการเงินสด (Treasury) โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain และ AI ในการลดต้นทุนและเพิ่มความเร็วในการโอนเงินข้ามประเทศ และการบริหารความเสี่ยงของค่าเงิน (Fx) ปิดท้ายที่ WorldFirst บัญชีธุรกิจดิจิทัลสำหรับ SME ให้สามารถรับ-จ่ายเงินสกุลต่างประเทศได้ในบัญชีเดียว เพื่อสนับสนุนการค้าขายบน E-commerce โลก
"ในขณะที่เศรษฐกิจดิจิทัลทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตลาดเกิดใหม่อื่นๆ ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แอนท์ฯ ยังคงมุ่งเน้นการส่งเสริมการเข้าถึง และการสร้างการเติบโตร่วมกัน เราทำงานร่วมกับพันธมิตร ภาครัฐ และภาคธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าการเติบโตนั้นครอบคลุม ยั่งยืน และเชื่อมโยงทั่วโลก"
AI และ Blockchain หัวใจสำคัญนวัตกรรม
นอกจากนี้ ดักลาส ยังได้ให้ข้อมูลถึงการนำ AI มาใช้ในการให้บริการ อย่าง Yoyo ในแอปฯ Alipay+ ที่เป็น AI Travel Agent ช่วยวางแผนเที่ยว จองตั๋ว หาโปรโมชั่น และแปลภาษาได้แบบ Real-time
หรือในธุรกิจที่ต้องบริหารความเสี่ยงของค่าเงิน จะมี Falcon TST Model โมเดล AI ที่นำมาใช้พยากรณ์ความต้องการแลกเปลี่ยนเงินตรา (FX) โดยยกตัวอย่างความสำเร็จกับ AirAsia ที่ช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการเงินได้ถึง 30-60% และ ยังมีแพลตฟอร์มบริหารเงินสดบน Blockchain ที่ใช้ Tokenized Deposits ทำให้การโอนเงินระหว่างธนาคารทั่วโลกทำได้แบบ Real-time 24/7 ลดขั้นตอนและต้นทุนเดิมๆ ของระบบธนาคาร
"ถึงเวลาแล้วที่ผู้พัฒนาฟินเทคจะต้องเปลี่ยน การเข้าถึง เทคโนโลยี ให้กลายเป็นการขับเคลื่อนการเติบโต เราทำงานอย่างหนักยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการและชุมชนสามารถเข้าถึงโซลูชันการชำระเงินดิจิทัล การเงิน การค้า และการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ง่ายขึ้น ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง พร้อมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น"
2C2P โต 38% เตรียมรุก Enterprise และ SME ไทย
วรฉัตร ลักขณาโรจน์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึง การให้บริการ 2C2P by Antom ในปีที่ผ่านมา 2C2P เติบโตถึง 38% สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม โดยมีลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่มสายการบิน ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และธุรกิจประกันภัยฯ ที่เลือกใช้ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ มาช่วย ในการให้บริการ
ส่วนทิศทางของ 2C2P ในไทยหลังจากนี้ จะเน้นการขยายบริการให้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งการเพิ่มปริมาณรองรับทราฟิกที่เข้ามาในระบบ การเชื่อมต่อบริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะการผ่อนชำระที่แก้ปัญหาให้ร้านค้าสามารถเข้าถึงบริการผ่อนชำระจากทุกธนาคารในจุดเดียว และมีโอกาสนำระบบ ePOS 360 เข้ามาให้บริการในอนาคตด้วย