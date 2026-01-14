ทรู ร่วมเปิดตัว “หมอพร้อม Super App” คิกออฟแคมเปญ “หมื่นก้าว เอารางวัล”

นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนนโยบาย “หมอไม่ล้า ประชาชนไม่รอ เชื่อมต่อทุกบริการผ่านเทคโนโลยี” ร่วมด้วย นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน (ที่ 4 จากขวา) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมเปิดตัว “หมอพร้อม Super App” แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านสาธารณสุขที่รวบรวมทุกบริการของกระทรวงสาธารณสุขในแอปเดียว ให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ บริการสาธารณสุขและการนัดหมายต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยผ่านสมาร์ทโฟน โดยมี ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ (ที่ 4 จากซ้าย) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมงานในฐานะภาคเอกชนที่มีความตั้งใจส่งเสริมสุขภาพของคนไทยให้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงการเกิดโรค ซึ่งจะช่วยลดภาระงานของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมสร้างแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนผ่านโครงการ “หมอพร้อมเครดิต-คูปอง-แคมเปญ”
ทรู คอร์ปอเรชั่น สนับสนุนแคมเปญ “หมื่นก้าว เอารางวัล” เปลี่ยนก้าวเดินให้เป็นรางวัลและสิทธิประโยชน์ เดินครบ 10,000 ก้าว รับหมอพร้อมเครดิต 5 คะแนน และรับโบนัสเพิ่มเมื่อเดินติดต่อกันครบ 7 วัน นำคะแนนสะสมมาแลกรับส่วนลดจาก ทรู คอร์ปอเรชั่น มูลค่าสูงสุด 1,500 บาท สำหรับซื้อสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ร่วมรายการ หรือแลกรับส่วนลด 35 บาท สำหรับเติมความสดชื่นด้วยเครื่องดื่มจากทรูคอฟฟี่ทุกรายการ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยสามารถใช้คูปองส่วนลดได้ที่ร้านทรูช็อปและทรูคอฟฟี่ที่ร่วมรายการ
สำหรับขั้นตอนการรับสิทธิประโยชน์ สามารถทำได้ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน เพียงเข้าเมนู “หมอพร้อมเครดิต” บนแอปฯหมอพร้อม จากนั้นกดเลือกแบนเนอร์กิจกรรม “หมื่นก้าว เอารางวัล” และเข้าสู่เมนู “คูปองของฉัน” เพื่อเลือกรับสิทธิพิเศษตามไลฟ์สไตล์ที่ต้องการ ทั้งนี้ สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดการแลกคูปองและการใช้คูปองได้ใน “หมอพร้อม Super App”