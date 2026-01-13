MSI อัปเกรดดีไซน์ใหม่โน้ตบุ๊กปี 2026

MSI เปิดตัวไลน์อัปแล็ปท็อปเจเนอเรชันใหม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่มืออาชีพ เกมเมอร์ ไปจนถึงครีเอเตอร์ ปรับดีไซน์ครั้งใหญ่ของตระกูล Prestige และการอัปเกรดขุมพลังกราฟิกเรือธงรุ่นให้รองรับการทำงานในยุค AI
Eric Kuo รองประธานบริหารของ MSI กล่าวว่า การออกแบบไลน์อัปใหม่ทั้งหมดในปีนี้ โดยเฉพาะระบบระบายความร้อนและพอร์ต I/O ล้วนได้รับแรงบันดาลใจจากเสียงสะท้อนของคอมมูนิตี้ เพื่อส่งมอบสิ่งที่เกมเมอร์และมืออาชีพต้องการอย่างแท้จริง
สำหรับ MSI Prestige 13, 14 และ 16 AI+ รุ่นใหม่ที่ปรับการออกแบบชุดใหม่ทั้งหมด เน้นเส้นสายที่โค้งมน ลื่นไหล และใช้วัสดุอะลูมิเนียมเกรดพรีเมียม ไม่ว่าจะเป็น Prestige 13 AI+ สร้างสถิติเป็นโน้ตบุ๊กขนาด 13 นิ้ว วัสดุแมกนีเซียม-อะลูมิเนียมที่เบาที่สุดในโลกด้วยน้ำหนักเพียง 899 กรัม
ขณะที่ Prestige 14 & 16 ปรับตัวเครื่องให้บางลงและน้ำหนักเบาขึ้นกว่ารุ่นเดิมถึง 22% มาพร้อมแบตเตอรี่ความจุสูง 81Wh ที่ใช้งานได้นานสูงสุดกว่า 30 ชั่วโมง โดยมากับ Action Touchpad ขนาดใหญ่ขึ้น 53% และ MSI Nano Pen ที่มีช่องเก็บในตัวเครื่อง รองรับฟีเจอร์ Copilot press-to-talk สั่งงาน AI ด้วยเสียงได้ทันที
ความร่วมมือระหว่าง MSI และ Intel ยังคงแข็งแกร่ง โดยไลน์อัปปี 2026 ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ Intel Core Ultra Series 3 (รหัส 200V และ 200HX) ผสานกับกราฟิกการ์ดรุ่นใหม่ล่าสุด NVIDIA GeForce RTX 50 Series ยกระดับการประมวลผล AI และการเล่นเกมไปอีกขั้น
พร้อมกันนี้ MSI ยังยกเครื่องดีไซน์กลุ่มโน้ตบุ๊กเกมมิ่งใหม่ทั้งหมด เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ทั้ง Raider 16 Max HX โน้ตบุ๊กเครื่องแรกของโลกที่จ่ายไฟรวมได้สูงถึง 300W (GPU 175W + CPU 125W) พร้อมระบบระบายความร้อน Cooler Boost Trinity และฝาหลังแบบ Quick-access ให้ผู้ใช้สามารถอัปเกรด RAM และ SSD ได้ง่ายที่สุด
ส่วน Stealth 16 AI+ คว้ารางวัล CES Innovation Award ด้วยความลงตัวของตัวเครื่องอะลูมิเนียมบางเพียง 16.6 มม. แต่ให้ประสิทธิภาพสูงระดับเครื่องตั้งโต๊ะ Crosshair 16 Max HX อัปเกรดพอร์ตเชื่อมต่อย้ายไปไว้ด้านหลังเพื่อการจัดสายที่เรียบร้อย และหน้าจอ OLED 2.5K 165Hz
ในกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป MSI เปิดตัว Modern 14S และ 16S ที่ปรับดีไซน์ให้พรีเมียมขึ้นด้วยวัสดุโลหะ และปิดท้ายด้วยการเปิดตัว Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition เครื่องเกมแฮนด์เฮลด์รุ่นพิเศษในโทนสีฟ้าเยือกแข็ง พร้อมขุมพลัง Intel Core Ultra 200V และกราฟิก Arc Xe2