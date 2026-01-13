เปิดสถิติปี 2025 App Store ผู้ใช้พุ่ง 850 ล้านคน

แอปเปิล (Apple) ออกมาเปิดเผยการเติบโต และสถิติการใช้งานในกลุ่มบริการ (Apple Service) ที่น่าสนใจ ทั้งผู้ใช้งาน App Store พุ่งกว่า 850 ล้านคน สร้างรายได้ให้แก่นักพัฒนากว่า 5.5 แสนล้านเหรียญ
โดยนับบตั้งแต่เปิดตัวในปี 2008 นักพัฒนาบนแพลตฟอร์มสามารถสร้างรายได้รวมกันไปแล้วกว่า 5.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยในปี 2024 ที่ผ่านมาเพียงปีเดียว ระบบนิเวศของ App Store ช่วยขับเคลื่อนมูลค่าการซื้อขายรวมถึง 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งรายได้กว่า 90% ตกเป็นของนักพัฒนาโดยตรงโดยไม่ต้องเสียค่าคอมมิชชั่น
นอกจากนี้ Apple TV สร้างสถิติใหม่ในเดือนธันวาคม 2025 ด้วยชั่วโมงการรับชมที่เพิ่มขึ้นถึง 36% ความสำเร็จนี้ส่วนใหญ่มาจากภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์อย่าง “F1” ที่นำแสดงโดย Brad Pitt ซึ่งขึ้นแท่นภาพยนตร์แนวกีฬาที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาล
สำหรับผู้ใช้งานในไทยและภูมิภาคเอเชีย ปี 2025 ถือเป็นปีที่มีการอัปเดตครั้งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น Apple Maps หลังเปิดตัวแผนที่เวอร์ชันใหม่ใน ประเทศไทย และเม็กซิโก มอบรายละเอียดเส้นทางที่แม่นยำยิ่งขึ้น พร้อมฟีเจอร์ "เส้นทางที่ต้องการ" (Preferred Routes) และการแสดงแลนด์มาร์ก 3 มิติในเมืองสำคัญอย่างสิงคโปร์
ขณะที่ Apple Fitness+ ขยายบริการเข้าสู่ 28 ประเทศใหม่ รวมถึง อินเดีย และฮ่องกง พร้อมเตรียมเปิดตัวใน ญี่ปุ่น เร็วๆ นี้ ส่วน Apple Pay ปัจจุบันรองรับแล้ว 89 ประเทศ และมีส่วนช่วยลดการฉ้อโกงทั่วโลกได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์
ส่วน Apple Intelligence เข้ามาช่วยสรุปการติดตามพัสดุใน Wallet และช่วยแปลเนื้อเพลง/ออกเสียงใน Apple Music ตามด้วย Apple Invites ฟีเจอร์ใหม่สำหรับสร้างบัตรเชิญและจัดการอีเวนต์ผ่าน iCloud ปิดท้ายที่ Podcasts: ฉลองครบรอบ 20 ปี ด้วยระบบถอดเสียงอัตโนมัติ 13 ภาษา และฟีเจอร์ปรับคุณภาพเสียงพูด