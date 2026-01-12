xs
เช็กเลยใครทุ่มสุด!? เปิดวิธีตรวจสอบงบโฆษณาพรรคการเมืองบน Facebook - Instagram ด้วยตัวเอง

เปิดขั้นตอนตรวจดูด้วยตาตัวเองว่าพรรคไหนยิงโฆษณาบนเฟซบุ๊กมากที่สุด ทุกขั้นตอนตรวจสอบเม็ดเงินโฆษณาทางการเมืองสามารถทำได้ง่ายด้วยตัวเองบนหน้าจอที่บ้าน เพราะเมต้า (Meta) ต้นสังกัดของทั้งเฟซบุ๊ก (Facebook) และอินสตาแกรม (Instagram) เปิดทางให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดผ่านเครื่องมือสาธารณะที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ

ข้อมูลการยิงแอดหรือการลงโฆษณาบน Facebook มีความสำคัญในสายตานักสังเกตการณ์หลายคน เพราะการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรไทยครั้งถัดไป ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งหลังจากการยุบสภาฯ ในช่วงปลายปี 2568 นั้นถือเป็นการเลือกตั้งในยุคดิจิทัล ที่โฆษณาออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Meta (รวม Facebook และ Instagram) ได้กลายเป็นช่องทางหลักในการหาเสียง เนื่องจากสามารถเข้าถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็ว มีต้นทุนต่ำ และสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ

หน้า Meta Ad Library Report แสดงว่าประเทศไทยแสดงโฆษณาเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม การเมือง หรือการเลือกตั้ง รวมตั้งแต่กันยายน 2022 เป็นมูลค่า 145 ล้านบาท
การตรวจสอบเม็ดเงินโฆษณาทางการเมือง จึงส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการเลือกตั้ง ส่วนนี้ Meta เชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายช่วยป้องกันการใช้เงินอย่างไม่ชอบธรรม การทุจริต หรือการแทรกแซงจากแหล่งเงินทุนที่ไม่โปร่งใส ขณะเดียวกัน การเปิดให้ตรวจสอบยังสนับสนุนการกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีอำนาจกำกับดูแลเพดานการใช้จ่ายหาเสียง การตรวจสอบข้อมูลจาก Meta จึงช่วยเสริมการบังคับใช้กฎหมายและตรวจจับความผิดปกติได้ทันท่วงที

สำหรับ Meta เองนั้นมีประวัติการเผชิญกับปัญหาข้อมูลบิดเบือนหรือ misinformation ในช่วงเลือกตั้ง ดังนั้นการตรวจสอบเม็ดเงินจะช่วยระบุแคมเปญที่อาจมีเจตนาชักจูงหรือ manipulate ความคิดเห็นสาธารณะ ในส่วนองค์กรและพรรคการเมือง ข้อมูลการยิงโฆษณาจะช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมคู่แข่ง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้จ่าย และวางแผนแคมเปญของพรรคให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อตรวจสอบเม็ดเงินโฆษณาทางการเมืองระหว่างวันที่ 10 ธ.ค. 2025-8 ม.ค. 2026 พบว่าเพจพรรคเพื่อไทย มีการใช้จ่ายโฆษณากว่า 398,600 บาท
ทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้ Meta มีนโยบายบังคับให้มีการเปิดเผยความโปร่งใสสำหรับโฆษณาเกี่ยวกับประเด็นสังคม การเลือกตั้ง และการเมืองในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงเลือกตั้ง เพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันจากสังคมและหน่วยงานกำกับดูแล

*** 2 วิธีตรวจสอบเม็ดเงินโฆษณาพรรคการเมือง

Meta จัดเตรียมเครื่องมือสาธารณะ 2 ตัวหลักสำหรับการตรวจสอบโฆษณาทางการเมือง ได้แก่ Meta Ad Library และ Meta Ad Library Report ซึ่งเปิดให้ทุกคนเข้าถึงได้ฟรี โดยไม่ต้องมีบัญชีผู้ใช้ โดยโฆษณาทางการเมืองจะต้องผ่านการอนุมัติจาก Meta ก่อนเผยแพร่ และจะแสดงข้อมูลการใช้จ่ายอย่างโปร่งใส

ในส่วนการใช้ Meta Ad Library ผู้สนใจสามารถค้นหาโฆษณาแต่ละรายการและเพจได้ที่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/ads/library/ ขั้นตอนการตรวจสอบเริ่มที่ 1. เข้าเว็บไซต์ Meta Ad Library 2. ในช่องค้นหา (Search) ให้พิมพ์ keywords ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อพรรคการเมือง (เช่น “เพื่อไทย” “ภูมิใจไทย” “ก้าวไกล”), ชื่อผู้สมัครหรือนักการเมือง, คำทั่วไป เช่น “เลือกตั้ง 2569” “หาเสียง” “นโยบายรัฐบาล” “โหวต”

ข้อมูลชี้ว่าพรรคเพื่อไทย มีการยิงโฆษณาบน Meta มากกว่า 2 หมื่นบาทในบางวัน

ข้อมูลการยิงโฆษณาทางการเมืองบน Meta รอบ 90 วัน
3. ตั้งค่า Filter เพื่อกรองพื้นที่และหมวดที่ต้องการ เช่น ประเทศหรือ Country/Region ให้เลือก Thailand (TH) Ad, ประเภท Category ให้เลือก Ads about social issues, elections or politics เพื่อกรองเฉพาะโฆษณาทางการเมือง, สถานะโฆษณา Active Status ให้เลือก All ads หรือ Active ads, ช่วงวันที่ Date Range ให้เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ เช่น 1 มกราคม 2568 – ปัจจุบัน และรูปแบบสื่อ Media Type เป็น All ซึ่งรวมภาพ วิดีโอ ข้อความ

4. ผลลัพธ์จะแสดงรายการโฆษณา พร้อม platform (Facebook/Instagram) วันที่เริ่มลง และผู้ลงโฆษณา (Page name) สำหรับแต่ละโฆษณา ระบบจะแสดงมูลค่า Amount Spent หรือช่วงมูลค่าเงินที่ใช้ยิงโฆษณา เช่น < 100 USD, 100-499 USD) และ Impressions หรือช่วงจำนวนการแสดงผล ผู้สนใจสามารถคลิกเข้าเพจผู้ลงโฆษณา (Page) จะเห็นสรุปรวมยอดใช้จ่ายรวมสำหรับโฆษณาทางการเมือง ในช่วง 7 วัน 30 วัน หรือทั้งหมด โดยจะมีข้อมูลผู้จ่ายเงิน และคำประกาศแสดงไว้ด้วย

สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ CSV เพื่อนำไปวิเคราะห์ใน Excel
ในส่วนการใช้ Meta Ad Library Report เพื่อดูข้อมูลรวมและอันดับผู้ใช้จ่ายสูงสุด สามารถชมได้ผ่านเว็บไซต์ https://www.facebook.com/ads/library/report/ ขั้นตอนการตรวจสอบเริ่มที่เปิดเว็บไซต์ Meta Ad Library Report แล้วเลือกพื้นที่ Region เป็นประเทศไทย จากนั้นเลือกกำหนดช่วงเวลา จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลรวมทันที

ข้อมูลที่ปรากฏประกอบด้วยยอดใช้จ่ายรวมทั้งประเทศสำหรับโฆษณาทางการเมือง, รายชื่อผู้ลงโฆษณาที่ใช้เงินมากที่สุด (เรียงอันดับ) พร้อมยอดใช้จ่าย, รายละเอียดการใช้จ่ายแยกตามเพจ/ผู้ลงโฆษณา โดยสามารถกรองข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเป็นไฟล์ CSV เพื่อนำไปวิเคราะห์ใน Excel สำหรับสร้างกราฟแนวโน้มการใช้จ่ายรายสัปดาห์ได้.

