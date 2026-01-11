Instagram ย้ำ ไม่ต้องกังวลอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่าน

Meta บริษัทแม่ของ Instagram ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเหตุมีการละเมิดเพื่อเข้าถึงข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน Instagram ทั่วโลก พร้อมมีการส่งอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านให้แก่ผู้ใช้งาน จนทำให้ผู้ใช้เกิดความกังวลใจ ก่อนแถลงว่าระบบปลอดภัย
เบื้องต้นทาง โฆษก Meta ออกมาแถลงว่า “เราได้แก้ไขปัญหาที่ทำให้บุคคลภายนอกสามารถขออีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ Instagram บางรายได้ เราขอยืนยันว่าไม่มีการละเมิดระบบของเรา และบัญชี Instagram ของทุกคนยังคงปลอดภัย ผู้ใช้สามารถละเว้นอีเมลเหล่านี้ได้ และเราขออภัยในความสับสนที่อาจเกิดขึ้น”
ดังนั้น ผู้ที่ได้รับอีเมลแจ้งเตือนเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนรหัสผ่าน ไม่มีความจำเป็นต้องเข้าไปเปลี่ยนแต่อย่างใด ทั้งนี้ แนะนำให้ผู้ใช้งานที่มีบัญชี Instagram เปิดใช้งานการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานยิ่งขึ้น