AirAsia MOVE ถอดรหัสพฤติกรรมเที่ยวคนไทย 3 Gen ใครชอบแบบไหน

แพลตฟอร์มใหญ่วงการท่องเที่ยว "แอร์เอเชีย มูฟ" (AirAsia MOVE) เผยรายงานผลวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการจองและรูปแบบการเดินทางจากฐานข้อมูลการจองหลายล้านครั้งทั่วเอเชีย ชี้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้กำลังเป็นเข็มทิศใหม่สำหรับโรงแรม สายการบิน และผู้ประกอบการท่องเที่ยวในการออกแบบโปรดักต์ให้ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
นางนาเดีย โอมาร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AirAsia MOVE กล่าวถึงรายงานวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย 3 เจเนอเรชันหลัก ได้แก่ Baby Boomers, Gen X และ Millennials ในปี 2025 ว่าอ้างอิงจากฐานข้อมูลการจองหลายล้านรายการ ครอบคลุม เที่ยวบิน โรงแรม และบริการเสริม เพื่อถอดรหัสพฤติกรรมการวางแผน การจอง และการใช้จ่ายของนักเดินทางในแต่ละช่วงวัย ถือเป็น Data Insight ระดับภูมิภาคที่ช่วยให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวปรับสินค้าและบริการได้อย่างแม่นยำแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
“แม้นักท่องเที่ยวทุกวัยต้องการประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ตัวเอง แต่วิธีคิดของแต่ละเจเนอเรชันแตกต่างกันอย่างชัดเจน และข้อมูลคือกุญแจสำคัญในการออกแบบบริการที่ใช่ที่สุด”
รายงานจาก AirAsia MOVE พบว่ากลุ่ม Baby Boomers ( (เกิดปี 1946–1964) เป็นกลุ่มที่วางแผนเดินทางล่วงหน้านานที่สุด การจองส่วนใหญ่เกิดขึ้นตั้งแต่ 15–60 วันก่อนเดินทาง และพีคในช่วงไตรมาส 1 และไตรมาส 4 โดยเฉพาะเดือนมกราคมและธันวาคม
เส้นทางยอดนิยมยังคงเป็นเมืองหลักที่คุ้นเคยอย่าง เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ เชียงราย รวมถึงจุดหมายต่างประเทศระยะใกล้ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และมาเลเซีย
ที่น่าสนใจคือ กลุ่มนี้อัปเกรดบริการมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นที่นั่ง สัมภาระ หรือประกันเดินทาง โดยให้ความสำคัญกับความเสี่ยงต่ำ ความสะดวกสูง และการเดินทางแบบพรีเมียมที่พิถีพิถัน เชื่อว่าโรงแรมระดับพรีเมียม และสายการบินที่มีบริการคอนเซียร์จ หรือแพ็กเกจสุขภาพระยะยาว จะสามารถเข้าถึงกลุ่มนี้ได้ดีที่สุด โดยผู้ประกอบการควรขยับกลยุทธ์ไปที่การขายล่วงหน้า และทำแพ็กเกจครบจบมากกว่าโปรโมชันฉับพลัน
สำหรับ Gen X (เกิดปี 1965–1980) ถือเป็นเจเนอเรชันที่วางแผนแบบพอดี โดยการจองส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วง 15–30 วันก่อนออกเดินทาง และการเดินทางพุ่งสูงสุดในไตรมาส 4 โดยเฉพาะเดือนธันวาคม
เส้นทางหลักของกลุ่ม Gem X ยังคงกระจุกตัวในหัวเมืองที่เดินทางง่าย เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต อุดรธานี และจุดหมายต่างประเทศที่ใกล้และคุ้นเคย เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเวียดนาม
กลุ่มนี้ไม่ได้อัปเกรดแบบจัดเต็มเหมือน Baby Boomers แต่จะซื้อบริการเสริมที่จำเป็น เช่น สัมภาระและประกันการเดินทาง โดยเฉพาะเวลาพาครอบครัวเดินทาง ธุรกิจจึงควรเน้นแพ็กเกจสำหรับครอบครัว ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และมาพร้อมบริการเสริมครบถ้วน เนื่องจาก Gen X คือกลุ่มที่ตอบสนองต่อความคุ้มค่า มากกว่าความหรูหรา
ในส่วนของ Millennials & Gen Y (เกิดปี 1981–1996) ถือเป็นเจเนอเรชันที่เดินทางบ่อยที่สุด และตัดสินใจเร็วที่สุด การจองจำนวนมากเกิดขึ้นภายใน 15–30 วันก่อนเดินทาง โดยมีแรงผลักจากโซเชียลมีเดีย ไลฟ์สไตล์ และโปรโมชัน Flash Sale
เส้นทางยอดนิยมคือเมืองท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ อุดรธานี ส่วนต่างประเทศยังคงชอบญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ และมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลพบว่า Millennials ไม่ค่อยอัปเกรดที่นั่ง แต่ยอมจ่ายกับประสบการณ์ เช่น อาหาร รถรับส่งสนามบิน โรงแรมสวยๆ หรือกิจกรรมท้องถิ่นที่แชร์ลงโซเชียลได้ ดังนั้น ธุรกิจควรเน้นโปรโมชันรวดเร็ว เช่น Flash Sale แคมเปญพอยต์ และแพ็กเกจ Workation โดยโรงแรมที่ “ถ่ายรูปสวย” และร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์จะโดดเด่นในกลุ่มนี้มากเป็นพิเศษ
เพื่อสนับสนุนการเดินทางของทั้ง 3 กลุ่ม AirAsia MOVE ได้เปิดดีลพิเศษเฉพาะในแอป ไม่ว่าจะเป็นลดเพิ่ม 5% สำหรับเที่ยวบินแอร์เอเชีย, โค้ดโรงแรม ‘FLASHSALE’ ประจำเดือน, ส่วนลด SNAP (เที่ยวบิน+โรงแรม) ทุกวันพุธเมื่อใช้โค้ด ‘WEDNESDEALS’ และดีลจากสายการบินพันธมิตรอีกมากมาย
ปัจจุบัน AirAsia MOVE รองรับการจองจากกว่า 700 สายการบิน และโรงแรมมากกว่า 1 ล้านแห่ง สมกับเป้าหมายการเป็นแพลตฟอร์มการเดินทางครบวงจรสำหรับผู้ใช้งานทุกช่วงวัย.