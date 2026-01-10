ปลุกสัญชาตญาณ ‘สตาร์ทอัป’ ผ่านโมเดล ‘ครัวไลน์แมนสัญจร’

ภารกิจฟื้นฟูหาดใหญ่ กลายเป็นพื้นที่ให้ สตาร์ทอัปยูนิคอร์นของไทย อย่าง LINE MAN Wongnai ได้เข้ามาปลุกสัญชาตญาณของการเป็น ‘สตาร์ทอัป’ ให้กลับมาร่วมช่วยเหลือประชาชน และภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี
การเป็นเมืองหลวงแห่งเศรษฐกิจภาคใต้ของ “หาดใหญ่” ที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์น้ำท่วม ไม่เพียงแค่สร้างความเสียหายทางกายภาพที่ “ลึกและกว้าง” แต่ยังทำลายระบบนิเวศของเมืองที่ขับเคลื่อนด้วย “อาหารและการท่องเที่ยว” จนเกือบหยุดชะงัก
ขณะเดียวกัน การช่วยเหลือจากภาครัฐที่เกิดเป็นช่วงเวลาสุญญากาศทางการเมือง ทำให้ไม่สามารถออกมาตรการที่จะเข้ามาเยียวยาธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ ให้กลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้ง จึงเกิดเป็นความร่วมมือกันของภาคเอกชน ที่ลงพื้นที่ทำงานกับพันธมิตรเพื่อฟื้นฟูร้านค้า และร้านอาหารให้กลับมาได้
เบื้องหลังของโปรเจกต์ “ครัวไลน์แมนสัญจร” จึงเกิดขึ้น ผ่านการนำโครงการอย่างคลาวด์คิทเช่น หรือการเปิดครัวกลางสำหรับบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ ให้ร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบ ไม่สามารถกลับมาเปิดร้านได้จากความเสียหายที่เกิดขึ้นในสถานการณ์น้ำท่วม ได้มีพื้นที่ในการประกอบธุรกิจและเป็นอีกส่วนที่จะทำให้หาดใหญ่เดินหน้าต่อไปได้
ยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE MAN Wongnai เล่าให้ฟังถึงจุดเปลี่ยนสำคัญ ที่ทำให้เกิดความร่วมมือในครั้งนี้ มาจากการที่พนักงานในพื้นที่สะท้อนปัญหาหลังน้ำลดว่า “พี่... ไม่มีอะไรกินเลย” เพราะร้านถูกกวาดล้างไปเกือบหมด นี่คือ Pain Point สำคัญที่ทำให้ LINE MAN รู้สึกว่า “ถึงเวลาของเราแล้ว” ที่จะต้องลงมือทำอะไรสักอย่าง ไม่ใช่แค่การบริจาค แต่คือการทำให้ร้านอาหารกลับมาเปิดเตาได้อีกครั้ง
ต่อเนื่องมาถึงการเปิด “ครัวไลน์แมนสัญจร” โดยใช้เวลา “เสก” ทุกอย่างขึ้นมาภายในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ สะท้อนการทำงานที่ “ปลุกสัญชาตญาณสตาร์ทอัป” ที่เน้นความเร็ว ความยืดหยุ่น และการแก้ปัญหาที่ตรงจุด เพื่อกู้ลมหายใจของหาดใหญ่ให้กลับมาอีกครั้ง
เมื่อ “เมืองอาหาร” ไม่มี “อาหาร” ให้กิน
ทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ำท่วมว่า แม้โรงแรมจะเริ่มกลับมาเปิดให้บริการได้ราว 50-60% แต่ ร้านอาหารกลับฟื้นตัวได้ไม่ถึง 20%
สภาพเมืองหาดใหญ่หลังน้ำลดจึงเปรียบเสมือน “ฟันหลอ” ร้านค้าส่วนใหญ่เสียหายหนักทั้งระบบไฟและอุปกรณ์ทำมาหากิน ทำให้เกิดภาวะย้อนแย้งที่เจ็บปวด คือ “คนหาดใหญ่และนักท่องเที่ยวไม่มีอะไรจะกิน” ทั้งที่เป็นเมืองขึ้นชื่อเรื่องอาหาร
ทำให้เกิดเป็นความร่วมมือกับ LINE MAN Wongnai ขึ้น ในการนำพื้นที่โรงทานบริเวณหน้าโรงแรมบุรีศรีภู ในหาดใหญ่ สงขลา มาปรับให้เป็นครัวกลาง เพื่อให้ร้านค้าที่หน้าร้านพังเสียหายได้มีพื้นที่ทำอาหารขาย และให้ไรเดอร์มารับส่งได้สะดวก
ยอด เสริมข้อมูลว่า หลังจากตัดสินใจที่เกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทางทีมงานได้ตั้งเป้าที่จะเปิดพื้นที่ให้เข้ามาใช้งานได้ก่อนปีใหม่ และก็ทำให้เกิดขึ้นได้จริง จึงเปรียบเหมือนการ ออกกำลังกล้ามเนื้อความเป็นสตาร์ทอัปที่เราไม่ได้ใช้นาน กล้ามเนื้อของการทำอะไรเร็วๆ แบบไม่คิดหน้าคิดหลัง
พร้อมกับความร่วมมือของภาคเอกชนภายในพื้นที่ ทั้งการสนับสนุนอุปกรณ์ครัว ระบบน้ำ และไฟฟ้า ทำให้สามารถเปิด ‘ครัวไลน์แมนสัญจร@หาดใหญ่’ ขึ้น พร้อมกับคัดเลือกร้านค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก 15 ร้านค้า มาใช้งานพื้นที่ โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการเบื้องต้น 3 เดือน และพร้อมขยายเวลาต่อหากช่วยให้ผู้ประกอบการตั้งตัวได้
ภารกิจทำให้ไม่ได้ ‘กำไร’
นอกจากการสร้างพื้นที่ขายชั่วคราว LINE MAN Wongnai ยังประกาศมาตรการที่จะเกิดขึ้นในช่วง 3 เดือนข้างหน้า เพื่อช่วยเหลือร้านค้าในหาดใหญ่ที่จากเดิมมีจำนวนกว่า 2,800 ร้านค้า แต่ปัจจุบันกลับมาเปิดให้บริการได้ราว 75% หรือราวๆ 2,000 ร้านค้าเท่านั้น ภายใต้เป้าหมายหลักของพื้นที่นี้คือ “ไม่เอากำไรสักบาทเดียว” เพราะกำไรควรจะกลับไปอยู่กับผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์ ร้านค้า และประชาชนในพื้นที่
โดยมาตรการที่เกิดขึ้นในระยะแรก ที่เริ่มดำเนินการไปแล้วมีทั้งการนำทีมช่างลงพื้นที่ช่วยซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ของไรเดอร์ มีมาตรการลดค่าเครื่อง Wongnai POS 50% และพักชำระหนี้-ค่าบริการรายเดือนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ร้านค้า
นอกจากนี้ยังร่วมมือกับมูลนิธิกระจกเงาจ้างงานไรเดอร์ในพื้นที่เพื่อกระจายอาหารสู่ผู้ได้รับผลกระทบ และระดมทุนร่วมกับสภากาชาดไทยผ่านแอป LINE MAN และ LINE Pay รวมยอดบริจาคจากผู้ใช้งานกว่า 5.4 ล้านบาท เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือสู่พื้นที่อย่างเต็มกำลัง
รวมถึงการเปิดให้บริการ ครัวไลน์แมนสัญจร การไม่เก็บค่าส่วนแบ่งรายได้ (GP) กับร้านค้าที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่หาดใหญ่ ไปจนถึงการให้คูปองส่วนลดเพื่อกระตุ้นยอดสั่งซื้อ ทำให้เกิดเงินหมุนเวียนภายในระบบเศรษฐกิจของหาดใหญ่
ในระยะถัดไปคือการทำงานร่วมกับทาง LINE BK เพื่อเข้ามาศึกษาการช่วยเหลือร้านค้าในเรื่องเงินทุน (Soft Loan) ในการปล่อยสินเชื่อราว 50-100 ร้านค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจต่อไปได้
ผู้บริหาร LINE MAN Wongnai ยังย้ำให้เห็นถึงภาพที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ ในการเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ ที่ให้ความใส่ใจในท้องถิ่น แต่ละตัวเมือง ในลักษณะของการเป็นแพลตฟอร์มแห่งชาติ (National Platform) ที่ไลน์แมนวางเป้าหมายไว้ว่าอยากจะเป็น
โมเดล ‘ครัวไลน์แมนสัญจร’ ได้กลายเป็นบทพิสูจน์ว่า ในยามวิกฤต “ความเร็วคือความอยู่รอด” และเมื่อภาคเอกชนเริ่มขยับด้วยสัญชาตญาณสตาร์ทอัปแล้ว ถึงเวลาที่กลไกรัฐต้องเร่งเครื่องตามให้ทัน เพื่อพาหาดใหญ่ให้กลับมายืนได้อย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง