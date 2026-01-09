เปิดตัว “OPPO Reno15 Series 5G” เซลฟี่มุมกว้าง เริ่มต้น 11,999 บาท

OPPO เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุด “OPPO Reno15 Series 5G” ภายใต้แนวคิด “The Portrait Expert” มาพร้อมนวัตกรรมกล้องเซลฟี่มุมกว้างพิเศษ 50MP ระยะ 0.6x ซึ่งกว้างที่สุดในอุตสาหกรรม และระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ล่าสุด ColorOS 16 เสริมทัพด้วยสมาร์ตวอตช์และแท็บเล็ตครบอีโคซิสเต็ม เริ่มต้นกับ Reno 15F ในราคา 11,999 บาท
OPPO Reno15 Series 5G ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สายคอนเทนต์ยุคใหม่ โดยชูไฮไลท์กล้องเซลฟี่มุมกว้างพิเศษ 50MP ที่ให้ระยะใหม่ 0.6x (มุมมอง 100 องศา) ช่วยให้การเก็บภาพกลุ่มหรือวิดีโอ Vlog เห็นบรรยากาศรอบข้างได้กว้างกว่าที่เคย ขณะที่กล้องพอร์ตเทรตตัวหลักมาพร้อมระยะซูม 3.5x มอบมิติภาพบุคคลที่โดดเด่นและเป็นธรรมชาติ
สำหรับรุ่นเรือธงอย่าง Reno15 Pro และ Pro Max ได้อัปเกรดเซนเซอร์กล้องหลักความละเอียดสูงถึง 200MP รองรับการบันทึกวิดีโอ 4K HDR พร้อมระบบกันสั่นครอบคลุมทุกระยะ และฟีเจอร์ AI Portrait Glow ที่ช่วยปรับผิวให้มีออร่าในทุกสภาพแสง
ด้านประสิทธิภาพ OPPO Reno15 Series 5G มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ ColorOS 16 และผู้ช่วยอัจฉริยะ AI Mind Space ที่ช่วยบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัวเพียงปลายนิ้วสัมผัส รวมถึงเทคโนโลยี AI LinkBoost 3.0 และ AI HyperBoost 2.0 เพื่อการเชื่อมต่อและการเล่นเกมที่ลื่นไหลสูงสุด 120fps บนหน้าจอรีเฟรชเรต 120Hz พร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สูงสุด 7,000mAh และชาร์จไว 80W SUPERVOOC
ตัวเครื่องโดดเด่นด้วยฝาหลังเอฟเฟกต์แสงออโรร่า (Aurora Effect) ที่ผ่านกระบวนการสลักลวดลายระดับไมโครหลายล้านจุด ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของแสงเมื่อเอียงเครื่อง โดยมีสีสันให้เลือกหลากหลาย อาทิ สีขาว Aurora White, สีฟ้า Aurora Blue และสีทอง Aura Gold
OPPO Reno15 Series 5G เปิดตัวพร้อมกัน 4 รุ่น ได้แก่ OPPO Reno15 F 5G เริ่มต้น 11,999 บาท, OPPO Reno15 5G เริ่มต้น 16,999 บาท ,OPPO Reno15 Pro 5G: ราคา 20,999 บาท และ OPPO Reno15 Pro Max 5G ราคา 24,999 บาท
นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริม ในกลุ่มสมาร์ทวอตช์ OPPO Watch S ในราคา 5,999 บาท และแท็บเล็ตหน้าจอถนอมสายตา OPPO Pad 5 ในราคาเริ่มต้น 13,999 บาท