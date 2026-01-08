MSI เปิดโครงการให้นักเรียน - นักศึกษาโชว์ไอเดียสร้างสรรค์ ผลิตคลิปนำเสนอผลิตภัณฑ์บน TikTok

MSI เปิดตัวโครงการ “MSI Student Creator Award Program” แคมเปญพิเศษสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านวิดีโอคอนเทนต์สั้น พร้อมชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 117,000 บาท
โครงการดังกล่าวเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2568 - 25 มกราคม 2569 โดยผู้เข้าร่วมสามารถสร้างวิดีโอแนวตั้งความยาว 30 - 60 วินาที นำเสนอผลิตภัณฑ์ใดก็ได้ของ MSI ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก เกมมิ่งพีซี อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือการใช้งานในไลฟ์สไตล์ประจำวันในมุมมองของตนเอง ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok พร้อมส่งลิงก์ผลงานเข้าร่วมประกวดผ่านระบบที่กำหนด
โดย การประกวดแบ่งออกเป็น 3 หมวดหลัก ได้แก่ 1.Most Creative ความคิดสร้างสรรค์โดดเด่น 2.Best Quality คุณภาพการผลิตยอดเยี่ยม และ 3.Most Professional การนำเสนอที่เป็นมืออาชีพและสอดคล้องกับภาพลักษณ์แบรนด์
นอกจากรางวัลสำหรับผู้ชนะในแต่ละหมวดแล้ว MSI ยังมอบ โปรโมชันพิเศษสำหรับนักเรียนและนักศึกษา ด้วยส่วนลดผลิตภัณฑ์ MSI สูงสุด 10,000 บาท ตลอดช่วงแคมเปญ สำหรับผู้ชนะจะมีการประกาศผลในวันที่ 30 มกราคม 2569 ผ่านกิจกรรม LIVE ของ MSI โดยภายในไลฟ์ยังมีกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลเพิ่มเติม รวมมูลค่ากว่า 43,900 บาท
โครงการ “MSI Student Creator Award Program” สะท้อนความมุ่งมั่นของ MSI ในการสนับสนุนเยาวชนไทยให้มีพื้นที่แสดงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ การผลิตคอนเทนต์ดิจิทัล และการพัฒนาทักษะที่สามารถต่อยอดสู่เส้นทางครีเอเตอร์อย่างมืออาชีพในอนาคต
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและเข้าร่วมโครงการได้ที่ช่องทางออนไลน์ของ MSI ประเทศไทยหรือที่เว็บไซต์ https://msi.gm/S46DA4DC