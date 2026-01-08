ASUS เปิดไลน์อัปใหม่ ProArt - Zenbook ปี 2026

ASUS เปิดไลน์อัปโน้ตบุ๊กและคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปตระกูล Copilot+ PC ครอบคลุมทั้งกลุ่มครีเอเตอร์มืออาชีพ ในซีรีส์ ProArt ตามด้วยกลุ่มผู้ใช้งานระดับพรีเมียมจาก Zenbook และผู้ใช้งานทั่วไป ในตระกูล Vivobook
ไฮไลท์หลักคือการที่ ASUS ยกระดับ Ecosystem สำหรับสายลุยด้วยการเปิดตัว ProArt GoPro Edition (PX13) ซึ่งคว้ารางวัล CES Innovation Award 2026 โดยเป็นโน้ตบุ๊กหน้าจอสัมผัส OLED 3K ที่ออกแบบร่วมกับ GoPro พร้อมฟีเจอร์เด่น GoPro Hotkey & StoryCube เข้าถึง GoPro Player ได้ทันที
พร้อม ใช้ AI ในการจัดหมวดหมู่ฉากวิดีโอ 360 องศาตามกิจกรรม (ปั่นจักรยาน, โต้คลื่น ฯลฯ) อัตโนมัติเป็นครั้งแรกของโลก ภายในทำงานบนโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen AI Max+ 395 (NPU 50 TOPS) และ RAM สูงสุด 128GB รองรับการรันโมเดล AI ขนาดใหญ่บนเครื่องได้โดยตรง
นอกจากนี้ ยังมี ProArt PZ14 แท็บเล็ต 2-in-1 พลังแรงที่ใช้ชิป Snapdragon X2 Elite 18 คอร์ (NPU 80 TOPS) น้ำหนักเบาเพียง 0.79 กก. ออกแบบมาให้พกพาง่าย เน้นการทำงานภาคสนามอย่างแท้จริง
ในกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปและนักธุรกิจ ASUS ยังคงนำเสนอดีไซน์และวัสดุที่น่าสนใจ ทั้ง Zenbook DUO (2026) เจ้าของรางวัล Innovation Award มาพร้อมหน้าจอคู่ 14 นิ้ว 3K OLED และวัสดุ Ceraluminum ที่แข็งแกร่งแต่หรูหรา ขับเคลื่อนด้วย Intel Core Ultra X9 Series 3
ส่วน Zenbook A14 & A16 โน้ตบุ๊กสาย Ultra-portable โดยรุ่น A14 ทำน้ำหนักได้ต่ำกว่า 1 กิโลกรัม แต่ใช้งานวิดีโอต่อเนื่องได้นานถึง 35 ชั่วโมง ขณะที่รุ่น A16 ใช้ชิปตัวท็อปอย่าง Snapdragon X2 Elite Extreme และ Zenbook S Series ดีไซน์ใหม่บางเพียง 1.1 ซม. มีให้เลือกทั้งขุมพลัง Intel และ AMD พร้อมสีใหม่ 'Antrim Gray'
พร้อมกันนี้ ASUS ขยายขอบเขตของ AI PC ไปยังโฮมออฟฟิศด้วย ใน ASUS VM441QA คอมพิวเตอร์ All-in-One (AiO) เครื่องแรกของโลกที่ใช้ขุมพลัง Snapdragon X มอบประสบการณ์การทำงานที่เงียบสนิท ประหยัดพลังงาน และรองรับฟีเจอร์ Copilot+ PC เต็มรูปแบบ
ตามด้วย ASUS V700 Mini Tower เดสก์ท็อปดีไซน์ "Less Tech, More Living" ที่ตกแต่งด้วยวัสดุผิวไม้ ผสานกราฟิก NVIDIA GeForce RTX 5060 สำหรับงานสร้างสรรค์หนักๆ ในบ้าน
นอกจากฮาร์ดแวร์ ASUS ยังเปิดตัว GlideX ระบบนิเวศข้ามอุปกรณ์ที่เปิดกว้าง รองรับทั้ง Windows, iOS และ Android ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ Mirror หน้าจอสมาร์ทโฟนหลายเครื่องพร้อมกัน หรือซิงก์ไฟล์จากคลาวด์ได้อย่างไร้รอยต่อ