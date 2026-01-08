AIS PLAY คว้าลิขสิทธิ์ กอล์ฟ DP World Tour ประเดิมแมตช์แรก 15 ม.ค.นี้

AIS PLAY ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญกับ DP World Tour เพื่อถ่ายทอดสดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพชาย DP World Tour ฤดูกาล 2026 การร่วมมือครั้งนี้จะนำสุดยอดวงสวิงจากนักกอล์ฟระดับโลก ส่งตรงถึงแฟนกอล์ฟชาวไทยให้ได้ร่วมลุ้นความตื่นเต้นตลอดฤดูกาลแข่งขัน “Race to Dubai” ผ่านสมาร์ตโฟน, แท็บเล็ต และสมาร์ตทีวี ให้รับชมได้ทุกที่ผ่าน AIS PLAY ด้วยกลยุทธ์ “เก็บครบ จบทุกกีฬาในแพลตฟอร์มเดียว” ครอบคลุมคอนเทนต์กีฬาระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีก, บาสเก็ตบอล NBA, อเมริกันฟุตบอล NFL ตลอดจนกอล์ฟระดับโลกอย่าง PGA, LPGA จนถึง DP World Tour
นางสาวรุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนท์ AIS กล่าวว่า AIS PLAY พร้อมยกระดับเกมการแข่งขันในตลาดคอนเทนต์ไปอีกขั้น ด้วยการส่งตรงคอนเทนต์กอล์ฟระดับพรีเมียมตรงสู่กลุ่มเป้าหมายของเรา ขยายลิขสิทธิ์กอล์ฟจากเดิมที่มี PGA Tour และ LPGA Tour อยู่แล้ว ให้ครอบคลุมถึง DP World Tour ซึ่งเป็นสังเวียนระดับโลกอันทรงเกียรติ ที่รวมนักกอล์ฟระดับซูเปอร์สตาร์อย่าง รอรี่ แม็คอิลรอย และโปรแถวหน้าของโลกมาแข่งขันกันอย่างเข้มข้นในสนามต่างๆ 25 ประเทศ
"การจับมือครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแต่สะท้อนวิสัยทัศน์ของ AIS PLAY ในการเปลี่ยนผ่านจากผู้ให้บริการความบันเทิงทั่วไป ไปสู่ศูนย์กลางคอนเทนต์กีฬาอย่างแข็งแกร่ง แต่เรายังเชื่อมั่นว่าการเสริมทัพด้วย DP World Tour จะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ทำให้ AIS PLAY ก้าวขึ้นเป็น ผู้นำของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่ครองใจคอกีฬาและผู้ชมชาวไทยอย่างแท้จริง พร้อมมุ่งมั่นคัดสรรคอนเทนต์คุณภาพเพื่อส่งมอบความสุขและความบันเทิงที่ไร้ขีดจำกัดต่อไป”
นายริชาร์ด บันน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้และคอนเทนต์ของ DP World Tour เสริมว่า เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ AIS PLAY ในการนำความเข้มข้นของการแข่งขัน DP World Tour มาสู่สายตาแฟนกอล์ฟชาวไทย ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีฐานแฟนกอล์ฟที่เหนียวแน่นและเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชีย
"เรามั่นใจว่าศักยภาพของ AIS PLAY จะยกระดับประสบการณ์การรับชมสู่มาตรฐานระดับเวิลด์คลาสให้กับผู้ชมชาวไทย พร้อมถ่ายทอดทุกอารมณ์และบรรยากาศจากสนามแข่งขันระดับไอคอนิกที่เราไปเยือนทั่วโลก ส่งตรงถึงหน้าจอผู้ชมได้อย่างสมบูรณ์แบบ"
สำหรับ DP World Tour เป็นทัวร์กอล์ฟระดับโลกที่รวบรวมซูเปอร์สตาร์ชั้นนำอย่าง รอรี่ แม็คอิลรอย และเหล่าโปรยอดฝีมือจากทั่วโลก มาประชันฝีมือในสนามระดับไอคอนิกตลอดทั้งฤดูกาล แฟนกีฬาสามารถติดตามชมการแข่งขัน DP World Tour ได้อย่างเต็มอรรถรส ที่จะเปิดฉากสนามแรกในรายการ Dubai Invitational ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในวันที่ 15 มกราคม 2569 นี้
ลูกค้า AIS สามารถรับชมการแข่งขันกอล์ฟ DP World Tour ในแบบเอ็กซ์คลูซีฟ (Exclusive) ในปี 2026 ผ่าน AIS PLAY เพียงเลือกสมัคร 1 ใน 3 แพ็กเกจมัดรวบคอนเทนต์เพื่อคอกีฬา
- แพ็กเกจ GOLF ราคา 499 บาท/เดือน (ไม่รวม VAT) สามารถรับชมการแข่งขันกอล์ฟอย่าง PGA Tour, LPGA Tour, DP World Tour และรายการกอล์ฟชั้นนำระดับโลก จบในแพ็กเดียว ลูกค้ามือถือสมัครกด *678*499# โทรออกหรือที่ https://www.ais.th/consumers/entertainment/sport/golf
- แพ็กเกจ PLAY SPORTS ราคา 599 บาท/เดือน (ไม่รวม VAT) เปิดทางสู่คอนเทนต์กีฬาระดับโลกและช่องพรีเมียม อาทิ กอล์ฟ (PGA Tour, LPGA Tour, DP World Tour), เทนนิส ATP Tour, ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ, ลีกเอิง ฝรั่งเศส, อเมริกันฟุตบอล NFL, บาสเก็ตบอล NBA รวมถึงคอนเทนต์บันเทิงจาก Prime Video และ Monomax ลูกค้ามือถือสมัครกด *678*88 โทรออก หรือที่ https://www.ais.th/consumers/entertainment/ais-play/play-sports
- แพ็กเกจ PLAY ULTIMATE+SPORTS ราคา 1,499 บาท/เดือน (ไม่รวม VAT) ครบจบในแพ็กเดียว ทั้งคอนเทนต์กีฬาแบบเต็มอิ่ม อาทิ กอล์ฟ (PGA Tour, LPGA Tour, DP World Tour), เทนนิส ATP Tour, ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ, ลีก เอิง ฝรั่งเศส, อเมริกันฟุตบอล NFL, บาสเก็ตบอล NBA มาพร้อมสิทธิ์รับชมสตรีมมิงแอปชั้นนำอย่าง Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, iQIYI, Viu, WeTV, Monomax และ oneD ครบถ้วนทั้งกีฬาและความบันเทิงในแพ็กเดียว ลูกค้ามือถือสมัครกด *678*1 โทรออก สมัครได้ที่ https://www.ais.th/consumers/entertainment/ais-play/play-ultimate