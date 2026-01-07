รู้ใจไม่ต้องสั่ง! เปิดตัว LG CLOiD หุ่นยนต์พ่อบ้าน AI ช่วยงานครัว-ดูแลผู้สูงอายุ

AI จะไม่ได้อยู่แค่บนหน้าจออีกต่อไป แต่กำลังก้าวออกมาเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่ทำงานให้ผู้คนได้จริงในชีวิตประจำวัน ล่าสุดแอลจี (LG) เปิดตัว "โคลยด์" CLOiD หุ่นยนต์ที่จะเข้ามาจัดการงานบ้านเพื่อคืนเวลาให้กับทุกคน สามารถรับรู้ความรู้สึกและเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ได้โดยไม่ต้องเอ่ยปากสั่ง เรียกว่ารับรู้ ตัดสินใจ และลงมือสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดในบ้านได้ด้วยตัวเอง
LG CLOiD เปรียบเสมือนพ่อบ้านที่รู้งานเสมอ สามารถรับรู้ว่าเจ้าของหิวน้ำก่อนที่จะกระหายจริงๆ หรือรู้ว่าต้องซักผ้าเช็ดตัวทันทีที่เจ้าของเดินตากฝนเข้าบ้าน โดยที่ไม่ต้องกดปุ่มสั่งการใด
CLOiD ถูกเปิดตัวบนเวทีงาน CES 2026 ที่ลาสเวกัส ในฐานะหุ่นยนต์ผู้ช่วยอัจฉริยะรุ่นล่าสุดที่ LG เรียกว่า Affectionate Intelligence หรือความอัจฉริยะที่มีเสน่ห์และใส่ใจ
***บ้านที่ผู้อยู่อาศัย ไม่ต้องเหนื่อยกับงานบ้านอีกต่อไป
LG นิยาม CLOiD ว่าเป็น Home Specialized Agent หรือตัวแทนอัจฉริยะประจำบ้าน เป้าหมายของ CLOiD ชัดเจนมาก นั่นคือการสร้าง Zero Labor Home หรือบ้านที่ผู้อยู่อาศัยไม่ต้องเหนื่อยกับงานบ้านอีกต่อไป เพื่อคืนเวลาอันมีค่าให้กับเจ้าของบ้าน
จากการสาธิต โลกได้เห็นว่า CLOiD ทำอะไรได้มากกว่าที่หลายคนคิด ไม่ว่าจะเป็นในห้องครัว ที่สามารถช่วยวางแผนมื้ออาหารให้เหมาะสมกับสมาชิกในครอบครัวได้ หรือในห้องนั่งเล่น ที่ช่วยตรวจวัดและดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุ
แม้แต่ในห้องซักรีด CLOiD สามารถจัดการกระบวนการดูแลเสื้อผ้าให้ได้แบบอัตโนมัติ แม้กระทั่งรับผ้าที่เปียกไปจัดการต่อให้ทันทีที่มีใครตากฝนกลับถึงบ้าน
ถามว่าอะไรที่ทำให้ CLOiD เคลื่อนไหวได้นุ่มนวลเหมือนมนุษย์? คำตอบคือเทคโนโลยี LG Actuator AXIUM ซึ่งเป็นโมดูลข้อต่อที่รวมมอเตอร์และระบบควบคุมไว้ด้วยกันอย่างกะทัดรัด ให้แรงบิดสูงแต่เคลื่อนไหวได้อย่างละเอียดอ่อน
นอกจากนี้ CLOiD ยังขับเคลื่อนด้วยโมเดล Vision Language Action (VLA) ทำให้หุ่นสามารถรับรู้ ตัดสินใจ และลงมือทำภารกิจที่ซับซ้อนได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากมนุษย์ตลอดเวลา
และที่สำคัญที่สุดคือเรื่องความปลอดภัย ข้อมูลของเจ้านายจะถูกปกป้องด้วย LG Shield ระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงที่ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลในบ้านจะยังคงเป็นส่วนตัวเสมอ ในขณะที่ใช้งาน CLOiD
รายงานระบุว่า LG CLOiD ไม่ได้เป็นเพียงแค่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นหรือลำโพงอัจฉริยะแบบที่โลกคุ้นเคย แต่คือ Ambient Care หรือการดูแลที่อยู่รอบตัวผู้ใช้ตลอดเวลา หุ่นสามารถรับรู้อารมณ์จากน้ำเสียง ซึ่งบนเวทีงานเปิดตัว CLOiD ถึงขั้นเสิร์ฟน้ำให้ผู้บริหาร เพราะสังเกตเห็นว่าเสียงเริ่มแห้งจากการพูดบนเวที
ที่สุดแล้ว LG CLOiD คืออีกนวัตกรรมที่ LG ย้ำว่าสร้างมาเพื่อเข้าใจและใส่ใจมนุษย์อย่างแท้จริง ทำให้มนุษย์เราบอกลางานบ้าน งานครัว รวมถึงเบาแรงงานดูแลผู้สูงอายุลงอย่างน่าปรบมือให้.