xs
xsm
sm
md
lg

รู้ใจไม่ต้องสั่ง! เปิดตัว LG CLOiD หุ่นยนต์พ่อบ้าน AI ช่วยงานครัว-ดูแลผู้สูงอายุ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



AI จะไม่ได้อยู่แค่บนหน้าจออีกต่อไป แต่กำลังก้าวออกมาเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่ทำงานให้ผู้คนได้จริงในชีวิตประจำวัน ล่าสุดแอลจี (LG) เปิดตัว "โคลยด์" CLOiD หุ่นยนต์ที่จะเข้ามาจัดการงานบ้านเพื่อคืนเวลาให้กับทุกคน สามารถรับรู้ความรู้สึกและเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ได้โดยไม่ต้องเอ่ยปากสั่ง เรียกว่ารับรู้ ตัดสินใจ และลงมือสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดในบ้านได้ด้วยตัวเอง

LG CLOiD เปรียบเสมือนพ่อบ้านที่รู้งานเสมอ สามารถรับรู้ว่าเจ้าของหิวน้ำก่อนที่จะกระหายจริงๆ หรือรู้ว่าต้องซักผ้าเช็ดตัวทันทีที่เจ้าของเดินตากฝนเข้าบ้าน โดยที่ไม่ต้องกดปุ่มสั่งการใด

Steve Scarbrough ผู้จัดการฝ่ายขายโซลูชันด้านสิ่งแวดล้อมของ LG อเมริกาเหนือ ชนกำปั้นกับหุ่นยนต์ LG CLOiD ระหว่างการแถลงข่าวของ LG Electronics ที่งาน CES 2026 งานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคประจำปี ณ ลาสเวกัส รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2026
CLOiD ถูกเปิดตัวบนเวทีงาน CES 2026 ที่ลาสเวกัส ในฐานะหุ่นยนต์ผู้ช่วยอัจฉริยะรุ่นล่าสุดที่ LG เรียกว่า Affectionate Intelligence หรือความอัจฉริยะที่มีเสน่ห์และใส่ใจ

***บ้านที่ผู้อยู่อาศัย ไม่ต้องเหนื่อยกับงานบ้านอีกต่อไป

LG นิยาม CLOiD ว่าเป็น Home Specialized Agent หรือตัวแทนอัจฉริยะประจำบ้าน เป้าหมายของ CLOiD ชัดเจนมาก นั่นคือการสร้าง Zero Labor Home หรือบ้านที่ผู้อยู่อาศัยไม่ต้องเหนื่อยกับงานบ้านอีกต่อไป เพื่อคืนเวลาอันมีค่าให้กับเจ้าของบ้าน

โคลยด์ (CLOiD) หุ่นยนต์ที่จะเข้ามาจัดการงานบ้าน เพื่อคืนเวลาให้กับทุกคน

ในห้องครัว CLOiD สามารถช่วยวางแผนมื้ออาหารให้เหมาะสมกับสมาชิกในครอบครัวได้
จากการสาธิต โลกได้เห็นว่า CLOiD ทำอะไรได้มากกว่าที่หลายคนคิด ไม่ว่าจะเป็นในห้องครัว ที่สามารถช่วยวางแผนมื้ออาหารให้เหมาะสมกับสมาชิกในครอบครัวได้ หรือในห้องนั่งเล่น ที่ช่วยตรวจวัดและดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุ

แม้แต่ในห้องซักรีด CLOiD สามารถจัดการกระบวนการดูแลเสื้อผ้าให้ได้แบบอัตโนมัติ แม้กระทั่งรับผ้าที่เปียกไปจัดการต่อให้ทันทีที่มีใครตากฝนกลับถึงบ้าน

Lyu Jae-cheol ซีอีโอของ LG Electronics กล่าวในการแถลงข่าวของ LG Electronics ที่งาน CES 2026
ถามว่าอะไรที่ทำให้ CLOiD เคลื่อนไหวได้นุ่มนวลเหมือนมนุษย์? คำตอบคือเทคโนโลยี LG Actuator AXIUM ซึ่งเป็นโมดูลข้อต่อที่รวมมอเตอร์และระบบควบคุมไว้ด้วยกันอย่างกะทัดรัด ให้แรงบิดสูงแต่เคลื่อนไหวได้อย่างละเอียดอ่อน

นอกจากนี้ CLOiD ยังขับเคลื่อนด้วยโมเดล Vision Language Action (VLA) ทำให้หุ่นสามารถรับรู้ ตัดสินใจ และลงมือทำภารกิจที่ซับซ้อนได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากมนุษย์ตลอดเวลา

และที่สำคัญที่สุดคือเรื่องความปลอดภัย ข้อมูลของเจ้านายจะถูกปกป้องด้วย LG Shield ระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงที่ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลในบ้านจะยังคงเป็นส่วนตัวเสมอ ในขณะที่ใช้งาน CLOiD

หุ่นสามารถรับรู้ ตัดสินใจ และลงมือทำภารกิจที่ซับซ้อนได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องรอคำสั่ง

CLOiD ถูกออกเสียงบนเวทีว่า โคลยด์
รายงานระบุว่า LG CLOiD ไม่ได้เป็นเพียงแค่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นหรือลำโพงอัจฉริยะแบบที่โลกคุ้นเคย แต่คือ Ambient Care หรือการดูแลที่อยู่รอบตัวผู้ใช้ตลอดเวลา หุ่นสามารถรับรู้อารมณ์จากน้ำเสียง ซึ่งบนเวทีงานเปิดตัว CLOiD ถึงขั้นเสิร์ฟน้ำให้ผู้บริหาร เพราะสังเกตเห็นว่าเสียงเริ่มแห้งจากการพูดบนเวที

ที่สุดแล้ว LG CLOiD คืออีกนวัตกรรมที่ LG ย้ำว่าสร้างมาเพื่อเข้าใจและใส่ใจมนุษย์อย่างแท้จริง ทำให้มนุษย์เราบอกลางานบ้าน งานครัว รวมถึงเบาแรงงานดูแลผู้สูงอายุลงอย่างน่าปรบมือให้.

บนเวทีงานเปิดตัว CLOiD ถึงขั้นเสิร์ฟน้ำให้ผู้บริหาร เพราะสังเกตเห็นว่าเสียงเริ่มแห้งจากการพูดบนเวที

แอลจีโชว์ศักยภาพนวัตกรรมครั้งยิ่งใหญ่ในงาน CES 2026



รู้ใจไม่ต้องสั่ง! เปิดตัว LG CLOiD หุ่นยนต์พ่อบ้าน AI ช่วยงานครัว-ดูแลผู้สูงอายุ
Steve Scarbrough ผู้จัดการฝ่ายขายโซลูชันด้านสิ่งแวดล้อมของ LG อเมริกาเหนือ ชนกำปั้นกับหุ่นยนต์ LG CLOiD ระหว่างการแถลงข่าวของ LG Electronics ที่งาน CES 2026 งานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคประจำปี ณ ลาสเวกัส รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2026
โคลยด์ (CLOiD) หุ่นยนต์ที่จะเข้ามาจัดการงานบ้าน เพื่อคืนเวลาให้กับทุกคน
ในห้องครัว CLOiD สามารถช่วยวางแผนมื้ออาหารให้เหมาะสมกับสมาชิกในครอบครัวได้
Lyu Jae-cheol ซีอีโอของ LG Electronics กล่าวในการแถลงข่าวของ LG Electronics ที่งาน CES 2026
+5
กำลังโหลดความคิดเห็น