ROG เปิดตัวไลน์อัพเกมมิ่งใหม่ พร้อมร่วมมือ Kojima Productions

เอซุส รีพับบลิค ออฟ เกมเมอร์ส (ROG) ยกระดับคอมพิวเตอร์เกมมิ่งรุ่นใหม่ ที่มากับชิป AI พร้อมกราฟิก NVIDIA GeForce RTX 50 Series บนแล็ปท็อป และความร่วมมือพิเศษกับสตูดิโอเกมระดับโลกอย่าง Kojima Productions
สำหรับ ROG Zephyrus รุ่นใหม่ (G14 และ G16) ได้รับอัปเกรดด้วยโปรเซสเซอร์ Intel Core Ultra Series 3 ที่มีหน่วยประมวลผล Neural Processing Unit (NPU) สูงสุด 50 TOPS รองรับการทำงานของ AI ภายในเครื่อง
ในส่วนของกราฟิก ทั้งสองรุ่นใช้สถาปัตยกรรม NVIDIA Blackwell รุ่นใหม่ โดยรุ่น G16 รองรับสูงสุด NVIDIA GeForce RTX 5090 และรุ่น G14 รองรับสูงสุด RTX 5080 พร้อมมีการปรับจูนระบบจ่ายไฟ (TGP) เพิ่มขึ้นสูงสุด 23% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า
นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen AI สำหรับรุ่น G14 (GA403) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Copilot+ PC ตัวเครื่องมากับหน้าจอ ROG Nebula HDR รุ่นใหม่ ที่ให้ความสว่างสูงสุด 1,100 nits ครอบคลุมขอบเขตสี DCI-P3 100% พร้อมดีไซน์ตัวเครื่องอะลูมิเนียม CNC ที่เน้นความบางเบาเช่นเดิม
ขณะที่ Zephyrus Duo (GX651) แล็ปท็อป 2 หน้าจอที่มาพร้อมสเปกหน้าจอคู่แบบ OLED ความละเอียด 3K รีเฟรชเรต 120Hz เป็นครั้งแรกของโลก ขับเคลื่อนด้วยกราฟิกการ์ด RTX 5090 และระบบระบายความร้อน ROG Intelligent Cooling แบบ Vapor Chamber เพื่อรองรับการทำงานแบบมัลติทาสก์และการเล่นเกมระดับ AAA
พร้อมกับความร่วมมือกับ Kojima Productions ผู้พัฒนาเกม Death Stranding เปิดตัว ROG Flow Z13-KJP แท็บเล็ตเกมมิ่งรุ่นพิเศษที่ออกแบบโดย โยจิ ชินคาวะ (Yoji Shinkawa) ศิลปินชื่อดัง โดยนำอัตลักษณ์ของคาแรกเตอร์ “Ludens” มาผสานลงบนตัวเครื่อง
ROG Flow Z13-KJP ใช้ชิปประมวลผล AMD Ryzen AI Max+ 395 และกราฟิก Radeon 8060S วางจำหน่ายพร้อมชุดอุปกรณ์เสริมในธีมเดียวกัน ได้แก่ หูฟัง ROG Delta II-KJP, เมาส์ ROG Keris II Origin-KJP และแผ่นรองเมาส์ดีไซน์พิเศษ
นวัตกรรมเดสก์ท็อปและระบบโฮโลแกรม นอกจากกลุ่มแล็ปท็อป ROG ยังได้เปิดตัวเดสก์ท็อปพีซีรุ่น ROG G1000 ซึ่งมาพร้อมนวัตกรรม “AniMe Holo” ระบบพัดลมที่สามารถฉายภาพโฮโลแกรม 3 มิติได้ภายในเคส และระบบระบายความร้อนแบบแยกส่วน (Thermal Atrium) เพื่อรองรับกราฟิกการ์ดรุ่นท็อปอย่าง RTX 5090