เล่นกับสัตว์เลี้ยงข้ามโลก! ย่างด้วยแสง! CES 2026 เปิดโลกอนาคตเหนือจินตนาการ

เชิญสัมผัสโลกแห่งอนาคตที่ไม่ใช่แค่ในหนังไซไฟอีกต่อไป แต่เป็นความจริงที่ถูกนำมาโชว์ในงาน CES 2026 งานแสดงเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ณ เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา หลายนวัตกรรมทำให้หลายคนอุทานว่า "นี่มันเป็นไปได้จริงหรือ" และบางนวัตกรรมสามารถทำให้บ้านธรรมดาเป็นบ้านแห่งอนาคตได้
***สายปาร์ตี้ต้องร้องว้าว!
Breakreal R1 คือเครื่องปั่นค็อกเทลอัจฉริยะที่ใช้ AI ควบคุม โดยบาร์เทนเดอร์หุ่นยนต์ตัวนี้จะทำค็อกเทลสูตรเด็ดให้ทุกคนได้ทุกเมนู ไม่ต้องเรียนคอร์สบาร์เทนเดอร์ ไม่ต้องจำสูตร แค่สั่ง AI ก็เสิร์ฟได้เลย
สำหรับคนรักสุขภาพ Pavo Lite คือเครื่องออกกำลังกายพิลาทิสอัจฉริยะที่พับเก็บได้ มีระบบ AI คอยแนะนำท่า ติดตามผล เหมือนมีเทรนเนอร์ส่วนตัวอยู่บ้าน
***เทคโนโลยีเพื่อทุกวัย จากเด็กถึงผู้สูงอายุ
Yonbo X1 หุ่นยนต์ AI สำหรับเด็กจากบริษัท X-Origin เพื่อนเล่นอัจฉริยะที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของลูกน้อย ไม่ใช่แค่ของเล่น แต่เป็นครูและเพื่อนในตัวเดียว
สำหรับผู้สูงวัยที่ลูกหลานรัก PatPatDots คือเซ็นเซอร์เพื่อทำกิจกรรมกระตุ้นประสาทสัมผัส ช่วยกระตุ้นสมองและทักษะการเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนาน เป็นอีกเทคโนโลยีที่ใส่ใจทุกช่วงวัย
อีกนวัตกรรมด้านสุขภาพคือแอปพลิเคชัน TMD Digital Therapeutics Clickless สำหรับผู้ที่มีอาการข้อต่อขากรรไกร ช่วยจัดการอาการได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องพึ่งยา
Nutribot หุ่นยนต์นักโภชนาการ AI ในจานอัจฉริยะ วิเคราะห์อาหารทุกคำที่รับประทาน เพื่อบอกคุณค่าทางโภชนาการ และแนะนำว่าควรกินอะไรต่อไป เหมือนมีหมอส่วนตัวดูแลทุกมื้อ
อีกนวัตกรรมที่เรียกความตื่นเต้นจากผู้ชมงาน คือแผงติดตามการนอน Calm Technology จาก mui Lab วิเคราะห์คุณภาพการนอน ช่วยให้พักผ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงปัตตาเลี่ยนอัจฉริยะ Glyde ทำให้การตัดผมที่บ้านง่ายและแม่นยำเหมือนช่างมืออาชีพ
***เทคโนโลยีช่วยเดิน
Ascender แพลตฟอร์มขึ้นบันไดที่ใช้ AI จากบริษัท Safeway เกาหลีใต้ เพิ่มอิสระให้ผู้ที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว ขึ้นบันไดได้อย่างปลอดภัย
นอกจากนี้ อุปกรณ์สวมใส่ช่วยเดินจาก WIRobotics ช่วยให้การเดินง่ายขึ้น เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ก็ถูกนำมาโชว์ในงานด้วย
งานนี้มีการโชว์ Capmind One อุปกรณ์บันทึกเสียงแบบ open-ear สำหรับนักธุรกิจที่ต้องบันทึกการประชุมหรือไอเดียสำคัญตลอดเวลา
และสำหรับคนรักความเย็นฉ่ำ นี่คือเครื่องทำน้ำแข็งเม็ดเล็กสำหรับบ้าน จาก GoveeLife น้ำแข็งแบบร้านกาแฟ ทำเองได้ที่บ้าน
***เทคโนโลยีสัตว์เลี้ยง
ลูกบอล PePeHola ที่ควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต เหมาะสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงที่ต้องทำงานห่างบ้าน ไม่ว่าทาสจะอยู่ที่ออฟฟิศ ต่างจังหวัด หรือแม้แต่อีกซีกโลก ก็สามารถเล่นกับน้องหมาน้องแมวผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ไม่มีคำว่าเหงาสำหรับสัตว์เลี้ยงอีกต่อไป
ในส่วนหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยง งานนี้มีการโชว์ Sweekar สัตว์เลี้ยงพกพา AI ตัวน้อยที่ชาญฉลาด พกพาไปไหนก็ได้ พร้อมเป็นเพื่อนคู่ใจตัวจิ๋ว รวมถึงหุ่นยนต์เพื่อน Mirumi ออกแบบมาเพื่อสร้างความอบอุ่นใจและเป็นเพื่อนที่พูดคุยด้วยได้
ยังมีหุ่นยนต์ที่จับมือทักทายกับผู้ร่วมงาน นั่นคือสุนัขหุ่นยนต์จาก Hengbot Innovation หุ่นยนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์เหมือนสัตว์เลี้ยงจริง
***ย่างด้วยแสง!
เตาย่าง Cozytime Lumo ที่ย่างด้วยแสง ไม่มีไฟ ไม่มีควัน แค่มีแสงสว่างก็ย่างอาหารได้แล้ว นี่อาจเป็นอนาคตของการทำอาหารที่ปลอดภัย สะอาด และน่าทึ่ง
สำหรับคนรักรองเท้าสะอาด หุ่นยนต์ทำความสะอาดรองเท้า Brolan จะช่วยให้ทุกคนไม่ต้องขัดเอง ไม่ต้องลงแรง หุ่นยนต์ทำให้ครบ
สุดท้ายในภาพชุดนี้ คือกังหันลม GeoWind ใบพัดรูปทรงไอโคซาฮีดรอนที่ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงและเสียงเบา พลังงานสะอาดสำหรับอนาคตของโลก.