HMD เปิดตัวฟีเจอร์โฟน "HMD 105 4G" ในราคา 990 บาท

HMD ประเทศไทย รุกตลาดมือถือปุ่มกด ต่อเนื่อง ประกาศเปิดตัว "HMD 105 4G" ฟีเจอร์โฟนรุ่นแรกภายใต้แบรนด์ HMD อย่างเป็นทางการ ชูจุดเด่นความทนทาน แบตเตอรี่อึดตามมาตรฐานยุโรป รองรับ 4G ทุกเครือข่าย ในราคาที่จับต้องได้เพียง 990 บาท
นายภราดร รามบุตร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เอชเอ็มดี โกลบอล (HMD) กล่าวว่า ภาพรวมตลาดโทรศัพท์มือถือฟีเจอร์โฟนในประเทศไทยว่า ยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้บริโภคชาวไทยกลุ่มหนึ่งยังคงให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายในการใช้งาน และมองหาราคาที่เข้าถึงได้ ล่าสุดบริษัทฯ จึงได้นำเสนอ HMD 105 4G ซึ่งนับเป็นมือถือฟีเจอร์โฟนรุ่นแรกที่จำหน่ายภายใต้แบรนด์ HMD จากเดิมที่ทำตลาดเฉพาะแบรนด์ Nokia เพียงอย่างเดียว
"การเปิดตัว HMD 105 4G ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคที่มองหาฟีเจอร์โฟนคุณภาพมาตรฐานยุโรป โดยลูกค้าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ได้จากทั้ง 2 แบรนด์ คือ Nokia และ HMD ซึ่งรุ่นนี้จะเน้นตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ต้องการความทนทาน แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนาน ในราคาที่ย่อมเยากว่า เข้าถึงได้ง่าย แต่ยังคงไว้ซึ่งฟังก์ชันที่ครบครัน พกพาสะดวก และใช้งานง่าย"
จุดเด่นและสเปกของ HMD 105 4G ตัวเครื่องได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัย น้ำหนักเบา แต่คงความทนทาน เหมาะสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ เด็ก หรือผู้ที่ต้องการโทรศัพท์เครื่องสำรอง รวมถึงผู้ที่ต้องการทำ Social Detox พักสายตาจากสื่อสังคมออนไลน์
โดยตัวเครื่องมากับหน้าจอขนาด 2.4 นิ้ว ความละเอียด QVGA รองรับ 4G LTE Full Band (GSM/WCDMA/LTE) ใช้งานได้ครอบคลุมทุกเครือข่ายขับเคลื่อนด้วย CPU Unisoc T127 พร้อม RAM 64MB / ROM 128MB (รองรับ MicroSD สูงสุด 32GB) บนระบบปฏิบัติการ Series 30+ แบตเตอรี่ ขนาด 1,450 mAh แบบถอดเปลี่ยนได้ รองรับการสนทนาต่อเนื่องสูงสุด 10 ชั่วโมง
รองรับวิทยุ FM (ทั้งแบบใช้สายและไร้สาย) และเครื่องเล่น MP3 เชื่อมต่อ Bluetooth 5.0 และพอร์ตชาร์จแบบ USB Type-C (ไม่รองรับ Wi-Fi และ GPS, ไม่มีกล้องถ่ายรูป) มีให้เลือก 3 สี ได้แก่ ฟ้า (Cyan), ดำ (Black) และ ชมพู (Pink)
HMD 105 4G พร้อมวางจำหน่ายแล้วในราคา 990 บาทผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่าย HMD ทั่วประเทศ และช่องทางร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการของ HMD ประเทศไทย ทั้ง Shopee, Lazada และ TikTok Shop